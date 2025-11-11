ΚΥΑ: Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών στο Πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»
11:51 - 11 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέβησαν σε κοινή δήλωση σχετικά με την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών στο πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ' οίκον».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση των υπουργείων:

«Περισσότερες παρεμβάσεις, απλοποίηση των διαδικασιών και επιτάχυνση στην υλοποίηση του προγράμματος “Προσβασιμότητα κατ’ οίκον”, προβλέπει η τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ που υπογράφουν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτριος Παπαστεργίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίος Παπαθανάσης και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαος Ταγαράς.

Βασικοί στόχοι της τροποποίησης είναι η διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών των πολιτών με αναπηρία και η επιτάχυνση των διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, τα συναρμόδια υπουργεία προχώρησαν σε σημαντικές βελτιωτικές ρυθμίσεις, που ενισχύουν το δικαίωμα στην απρόσκοπτη προσβασιμότητα, το οποίο αποτελεί σαφή κυβερνητική προτεραιότητα.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται με την τροποποίηση της ΚΥΑ αφορά στον κινητό εξοπλισμό, όπως εκτυπωτή braille, κινητή ράμπα κλπ. Για τέτοιου είδους παρεμβάσεις πλέον δεν θα απαιτούνται δικαιολογητικά που σχετίζονται με την κατοικία του αιτούντος. Στην ίδια κατεύθυνση, καταργείται η απαίτηση για μελέτη μηχανικού για παρεμβάσεις που δεν απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας. Εάν για την παρέμβαση απαιτείται έκδοση άδειας μικρής κλίμακας, ο Σύμβουλος Μηχανικός Έργου συντάσσει μελέτη, διεκπεραιώνει τα απαιτούμενα για την έκδοσή της και η αμοιβή του προσαυξάνεται κατά 450€.

Επισημαίνεται ότι για αιτήσεις που έχουν προεγκριθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος της τροποποίησης, καταβάλλεται αμοιβή Συμβούλου Μηχανικού Έργου, ακόμα και αν οι παρεμβάσεις αφορούν αποκλειστικώς σε κινητά στοιχεία, εφόσον έχουν υποβληθεί συμπληρωματικά στοιχεία κατά τη δημοσίευση της παρούσας ή εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον υποψήφιο Δικαιούχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πίνακα επιλέξιμων παρεμβάσεων προστίθενται πολλές νέες, που προτάθηκαν από τα μέλη της αναπηρικής κοινότητας, όπως αναβατόριο καθίσματος εξωτερικού χώρου, τοποθέτηση χειρολισθήρων, σύστημα πρόσδεσης/συγκράτησης αναπηρικού αμαξιδίου εντός οχήματος, αντικατάσταση μπανιέρας με ντουζιέρα, σύνδεση διακοπτών σπιτιού με ασύρματο δίκτυο.

Παράλληλα, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει ανακοινώσει ότι παρατείνεται έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη β’ φάση του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», που επιδοτεί παρεμβάσεις για την προσαρμογή κατοικιών και επαγγελματικών χώρων στις ανάγκες ατόμων με αναπηρία.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, παρέχει επιχορήγηση έως 14.500 ευρώ, με προκαταβολή 50% και απευθύνεται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% με κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία».

