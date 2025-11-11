ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στον Άρειο Πάγο ο Νίκος Πλακιάς – Ζητά αναβάθμιση κατηγορίας για Καραμανλή
Πολιτική
11:23 - 11 Νοε 2025

Στον Άρειο Πάγο ο Νίκος Πλακιάς – Ζητά αναβάθμιση κατηγορίας για Καραμανλή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στον Άρειο Πάγο βρέθηκαν την Τρίτη (11/1) συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, προκειμένου να δηλώσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας ενώπιον του Ανακριτή σε βάρος του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των διδύμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, βγαίνοντας από το κτίριο του Αρείου Πάγου, τόνισε ότι η κίνηση αυτή είναι μόνο η αρχή μιας ξεχωριστής νομικής διαδικασίας.

«Βρεθήκαμε πάλι σήμερα εδώ στον Άρειο Πάγο να δηλώσουμε παράσταση υποστήριξης κατηγορίας εναντίον του κυρίου Καραμανλή. Ο κύριος Καραμανλής είναι ο υπαίτιος για το θάνατο 57 ψυχών, μάλλον για τη δολοφονία τους», ανέφερε αρχικά ο κ. Πλακιάς.

​Οι συγγενείς, όπως είχαν προαναγγείλει, ζητούν την αναβάθμιση της κατηγορίας από παράβαση καθήκοντος σε κακούργημα, συγκεκριμένα στη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, και τον έλεγχο όλων των εμπλεκομένων υπουργών, υφυπουργών και γενικών γραμματέων από το 2016.

«Είναι αδιανόητο υπουργός κατά την περίοδο που έγινε το έγκλημα να είναι για πλημμέλημα και πόσο μάλλον όχι για κακούργημα», τόνισε ο κ. Πλακιάς.

​Ο ίδιος εξήγησε ότι η διαδικασία αυτή μόλις ξεκινά: «Η κουβέντα ήταν μια ουσιώδης συζήτηση με τον ανακριτή. Πρέπει να γνωρίζετε κι άλλοι, είναι μια ξεχωριστή δίκη, δεν έχει καμία σχέση με τη δίκη η οποία θα γίνει στη Λάρισα. Είναι μια ξεχωριστή δίκη η οποία τώρα ξεκινάει και το ανακριτικό στάδιο είναι ακόμα στην αρχή».

​Ο κ. Πλακιάς άφησε σαφείς αιχμές κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τον χειρισμό της υπόθεσης στη Βουλή, που οδήγησε την έρευνα για τον Κ. Καραμανλή στη συγκεκριμένη διαδικασία.

​«Ο λόγος που είμαστε εδώ, ήταν οι προανακριτικές που ζήτησαν στη Βουλή. Ήταν αυτά που φωνάζαμε να μη ζητήσουν στη Βουλή... Τα αποτελέσματα τα βλέπετε εδώ σήμερα. Ερχόμαστε εμείς να μαζέψουμε τα αμάζευτα της αντιπολίτευσης», σημείωσε, καλώντας και την αντιπολίτευση να παραστεί στον ανακριτή.

​Τέλος, εξέφρασε την ανησυχία του για το νομικό εμπόδιο του νόμου περί ευθύνης υπουργών: «Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε, αλλά να ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πάντα συναντάμε το άρθρο 86. Το περιβόητο άρθρο 86, αυτό το έκτρωμα, αυτό το άρθρο έκτρωμα... πρέπει κάποτε να καταργηθεί. Αλλά για να έχει ουσία και αντίκτυπο και στη δικιά μας περίπτωση, πρέπει να έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι το οποίο το καθιστά ακόμα πιο δύσκολο».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βοτανικός - Σαμπάνης &amp; Μακρόπουλος: Η μουσική συνάντηση που θα απογειώσει τον χειμώνα και θα γράψει ιστορία
Magazino

Βοτανικός - Σαμπάνης & Μακρόπουλος: Η μουσική συνάντηση που θα απογειώσει τον χειμώνα και θα γράψει ιστορία

Ευρωαγορές: Σε ανοδική πορεία καθώς διαφαίνεται το τέλος του αμερικανικού shutdown
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Σε ανοδική πορεία καθώς διαφαίνεται το τέλος του αμερικανικού shutdown

Πώς θα αναπτυχθεί η πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα – Οι προϋποθέσεις και το οικονομικό αποτύπωμα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πώς θα αναπτυχθεί η πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα – Οι προϋποθέσεις και το οικονομικό αποτύπωμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άρειος Πάγος: Εξετάζει αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου
Ειδήσεις

Άρειος Πάγος: Εξετάζει αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου

Τζαβέλλας προς Βουλή: Η κλήση μου στην Επιτροπή Θεσμών προσκρούει στη διάκριση των εξουσιών
Ειδήσεις

Τζαβέλλας προς Βουλή: Η κλήση μου στην Επιτροπή Θεσμών προσκρούει στη διάκριση των εξουσιών

Τζαβέλλας: Δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών για τις υποκλοπές
Ειδήσεις

Τζαβέλλας: Δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών για τις υποκλοπές

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος
Πολιτική

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμά

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ