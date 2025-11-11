Μητσοτάκης: Με σχέδιο και συστηματική προσπάθεια μειώνουμε τα θύματα των τροχαίων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο 1ο Συνέδριο NewsAuto Talks 2025 που πραγματοποιείται στο Ellinikon Experience Centre την Τρίτη (11/11), αναφέρθηκε στην οδική ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να «πληρώνει βαρύ φόρο αίματος» στους δρόμους, ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σταθερή μείωση των θυμάτων τροχαίων. Όπως σημείωσε, αυτή η πρόοδος δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, όπως η αναβάθμιση των οδικών υποδομών, η ενισχυμένη αστυνόμευση, η χρήση νέων τεχνολογιών ελέγχου της κυκλοφορίας και τα προγράμματα οδικής αγωγής.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι τον πρώτο μήνα εφαρμογής των αυστηρότερων ρυθμίσεων του ΚΟΚ, οι θάνατοι από τροχαία μειώθηκαν κατά 34%, εκφράζοντας την ελπίδα η θετική αυτή πορεία να συνεχιστεί.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αλλαγή νοοτροπίας, υπογραμμίζοντας ότι για χρόνια αποδίδαμε τα τροχαία στην «κακιά στιγμή», ενώ στην πραγματικότητα μπορούν να προληφθούν, εφόσον κάθε οδηγός αναλαμβάνει την προσωπική του ευθύνη — να μην χρησιμοποιεί κινητό, να μην οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και να τηρεί τους κανόνες κυκλοφορίας.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της στοχευμένης αστυνόμευσης με τη βοήθεια της τεχνολογίας, όπως κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακά συστήματα κλήσεων, που επιτρέπουν την αυτόματη καταγραφή παραβάσεων και την ενίσχυση του ελέγχου.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι Έλληνες συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο πως η οδική ασφάλεια δεν περιορίζεται σε νόμους και πρόστιμα, αλλά αφορά τη φροντίδα και τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, εκφράζοντας την ελπίδα το συνέδριο να συμβάλει στην εμπέδωση αυτής της νέας κουλτούρας.