Σύλληψη στην Αθήνα για το κυβερνοέγκλημα: Η Europol εξαρθρώνει διεθνές δίκτυο malware
15:07 - 14 Νοε 2025

Σύλληψη στην Αθήνα για το κυβερνοέγκλημα: Η Europol εξαρθρώνει διεθνές δίκτυο malware

Reporter.gr Newsroom
Σημαντικό πλήγμα στο διεθνές κυβερνοέγκλημα κατάφερε η Europol, με τη σύλληψη στην Αθήνα ενός 38χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι ο δημιουργός και πωλητής του κακόβουλου λογισμικού VenomRAT. Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της «Operation Endgame», οδήγησε στην εξουδετέρωση υποδομών malware που είχαν μολύνει εκατοντάδες χιλιάδες υπολογιστές σε όλο τον κόσμο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, και στοχεύτηκαν τα infostealers Rhadamanthys, το Remote Access Trojan VenomRAT και το botnet Elysium. Σύμφωνα με την Europol, η εξουδετερωθείσα υποδομή περιλάμβανε εκατοντάδες χιλιάδες μολυσμένους υπολογιστές με αρκετά εκατομμύρια κλεμμένα διαπιστευτήρια, συχνά χωρίς να γνωρίζουν οι χρήστες ότι είχαν μολυνθεί.

Συνολικά, 1.025 διακομιστές τέθηκαν εκτός λειτουργίας και 20 domains κατασχέθηκαν. Ο συλληφθείς, υπήκοος Αλβανίας, κρατείται βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από τη Γαλλία και φέρεται να διαχειριζόταν το VenomRAT από το 2020. Σύμφωνα με την Europol, είχε πρόσβαση σε πάνω από 100.000 κρυπτο-πορτοφόλια, με αξία πιθανόν εκατομμυρίων ευρώ.

Το VenomRAT ήταν σχεδιασμένο για κλοπή προσωπικών δεδομένων μέσω καταγραφής πληκτρολογήσεων, απομακρυσμένης χρήσης διαδικτυακών καμερών, εισαγωγής κειμένου και χακαρίσματος πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων. Η χρήση του κόστιζε από 150 ευρώ τον μήνα έως 1.550 ευρώ τον χρόνο.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του συλληφθέντος κατασχέθηκαν επτά σκληροί δίσκοι, τρία USB sticks και ένα ψηφιακό πορτοφόλι με κρυπτονομίσματα αξίας 140.424 δολαρίων, καθώς και εκδόσεις πηγαίου κώδικα και στοιχεία διαχείρισης ιστοσελίδας που προωθούσε το κακόβουλο λογισμικό.

Η ψηφιακή υποδομή για τη λειτουργία του malware φιλοξενούνταν σε διακομιστή γαλλικής εταιρείας, ενώ οι αρχές της Γαλλίας και των ΗΠΑ συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση. Η επιχείρηση αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην καταπολέμηση του διεθνούς κυβερνοεγκλήματος και την προστασία πολιτών από ψηφιακές απειλές.

