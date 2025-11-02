Europol: Ταυτοποιήθηκαν 654 μέλη των Wagner και Redut για εγκλήματα πολέμου
17:38 - 02 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Στην ταυτοποίηση 654 ατόμων που φέρονται να ανήκουν στις ρωσικές παραστρατιωτικές οργανώσεις Wagner και Redut και να έχουν εμπλακεί σε εγκλήματα πολέμου προχώρησαν οι αρχές της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, με την υποστήριξη της Europol.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Europol, οι ύποπτοι συνδέονται με πράξεις όπως εκτελέσεις αμάχων και αιχμαλώτων πολέμου, καθώς και σεξουαλική βία, στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η επιχείρηση περιλάμβανε 70 κατ' οίκον έρευνες σε Μολδαβία και Ουκρανία στις 29 Οκτωβρίου. Κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά, στρατιωτικός ρουχισμός και διακριτικά της Wagner, καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές με υλικό που, σύμφωνα με τις αρχές, τεκμηριώνει τη συμμετοχή υπόπτων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Μεταξύ των ταυτοποιημένων περιλαμβάνονται πολίτες από Ουκρανία, Μολδαβία, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Μέχρι στιγμής, 11 Ουκρανοί πολίτες έχουν κατηγορηθεί για εσχάτη προδοσία λόγω συμμετοχής στις δύο οργανώσεις.

Η Ουκρανία διαβίβασε μέσω της Europol 280 ονόματα ξένων υπηκόων που θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή στις δραστηριότητες των Wagner και Redut.

Η Europol παρείχε υποστήριξη μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, ανάλυσης δεδομένων και λειτουργίας εικονικού επιχειρησιακού κέντρου για τον συντονισμό των αρχών σε πραγματικό χρόνο.

