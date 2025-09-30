Στην ετήσια διάσκεψη της Europol ο Αρχηγός του Λιμενικού Αντιναύαρχος Τρύφωνας Κοντιζάς

Οι συζητήσεις κάλυψαν δύο μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τις αρχές ασφαλείας. Το πρώτο ήταν το λεγόμενο «έγκλημα ως υπηρεσία» (crime as a service), με έμφαση στον τρόπο που εγκληματικά δίκτυα στρατολογούν ανήλικους μέσω βιντεοπαιχνιδιών, κοινωνικών δικτύων και κρυπτογραφημένων εφαρμογών. Το δεύτερο ήταν η παρακολούθηση της ροής χρήματος («follow the money»), δηλαδή οι μέθοδοι με τις οποίες το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία κρύβουν τα έσοδά τους. Στην ενότητα αυτή δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως τα κρυπτονομίσματα, οι πλατφόρμες αποκεντρωμένης χρηματοδότησης και οι εικονικοί τραπεζικοί λογαριασμοί (virtual IBANs).

Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο κ. Κοντιζάς είχε επαφές με τον Αρχηγό της Αστυνομίας της Κύπρου, Θεμιστό Αρναούτη, τον επικεφαλής της Αστυνομίας της Ιρλανδίας, Justin Kelly, καθώς και με αντιπροσωπείες από Ηνωμένες Πολιτείες, Ρουμανία και Λιθουανία. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρήθηκε η συνάντηση με την Εκτελεστική Διευθύντρια της Europol, Catherine De Bolle, στην οποία συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ο Έλληνας Αρχηγός συναντήθηκε επίσης με την πρέσβη της Ελλάδας στην Ολλανδία, Κατερίνα Γκίνη.

Η παρουσία του Λιμενικού Σώματος σε αυτή τη διοργάνωση δείχνει τον ρόλο που έχει η Ελλάδα στη διεθνή προσπάθεια για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την προστασία των συνόρων. Με τη συμμετοχή του στην ετήσια διάσκεψη, το Λιμενικό υπογραμμίζει την πρόθεσή του να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή απέναντι στις νέες απειλές και να συνεργάζεται στενά με εταίρους σε όλη την Ευρώπη.