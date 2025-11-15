Ο Χρυσοχοΐδης «εγκαινίασε» το σχέδιο αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά στην Αττική
12:33 - 15 Νοε 2025

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα (15/11), το νέο επιχειρησιακό σχέδιο αστυνόμευσης σε περιοχές όπου διαμένουν κοινότητες Ρομά στην Αττική. Το πρόγραμμα καλύπτει 25 περιοχές και 152 σημεία της Περιφέρειας και υλοποιείται από τη νεοσύστατη Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, η οποία θα έχει συνεχή, 24ωρη ένστολη παρουσία.

Το σχέδιο περιλαμβάνει στοχευμένους ελέγχους, παρεμβάσεις σε περιοχές όπου παρατηρούνται υψηλά επίπεδα παραβατικότητας και παράλληλα δράσεις διαμεσολάβησης με τις τοπικές κοινότητες.

Την υπηρεσία στελεχώνουν 473 αστυνομικοί, προερχόμενοι από τις ειδικές ομάδες που αποκαλούνται «ελληνικό FBI», οι οποίοι έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση για επιχειρήσεις πρόληψης, διαχείρισης κρίσεων και επικοινωνίας με τοπικούς φορείς. Το σχέδιο βασίζεται στη λογική της άμεσης ανταπόκρισης σε περιστατικά, αλλά και της συνεχούς επαφής με τους κατοίκους, ώστε να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας.

«Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε την παραβατικότητα, χωρίς να υπάρξουν περιοχές εκτός νόμου, αλλά και χωρίς να στιγματίζονται ευάλωτοι πληθυσμοί», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως εξήγησε, οι ομάδες αυτές θα πλαισιώνονται από διαμεσολαβητές που γνωρίζουν τις κοινότητες και λειτουργούν ως δίαυλος επικοινωνίας. «Θα είναι οι σύνδεσμοι της Αστυνομίας με τους πολλούς Ρομά που επιθυμούν περισσότερη ασφάλεια και ανάπτυξη στους οικισμούς τους», υπογράμμισε.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/11/2025 - 12:49
