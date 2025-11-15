Πολυτεχνείο: Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις μνήμης - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και «δρακόντεια» μέτρα ασφαλείας
12:19 - 15 Νοε 2025

Πολυτεχνείο: Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις μνήμης - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και «δρακόντεια» μέτρα ασφαλείας

Reporter.gr Newsroom

12:19 - 15 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Άνοιξαν το πρωί του Σαββάτου (15/11) οι πύλες του Πολυτεχνείου για τον καθιερωμένο τριήμερο εορτασμό της εξέγερσης, που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (17/11) με τη μεγάλη πορεία μνήμης προς την αμερικανική πρεσβεία.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο χώρος θα παραμένει ανοιχτός από τις 09:00 έως τις 20:00, ενώ τη Δευτέρα οι πύλες θα ανοίξουν στις 09:00 και θα κλείσουν στις 13:00. Από νωρίς το πρωί έχει ξεκινήσει η προσέλευση πολιτών που θέλουν να τιμήσουν την 52η επέτειο της εξέγερσης.

Στο εσωτερικό του ιδρύματος βρίσκονται φοιτητικοί σύλλογοι οι οποίοι καταθέτουν στεφάνια και συμμετέχουν σε αφιερώματα και δράσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριήμερου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, ντοκιμαντέρ και συζητήσεις με πρόσωπα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα του 1973. Μία τέτοια εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 17:00.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Την ίδια ώρα, σε ισχύ βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, από τις 06:00 του Σαββάτου έως τις 06:00 τα ξημερώματα της Τρίτης. Οι περιορισμοί αφορούν κυρίως τους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, όπου απαγορεύεται η στάθμευση, ενώ αλλαγές έχουν προγραμματιστεί και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ.

Ενισχυμένα είναι και τα μέτρα ασφαλείας, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς να βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς και ελικόπτερο που θα μεταδίδει ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

