Στο «limit up» το νωπό κρέας - Καμπανάκι για ελληνοποιήσεις
11:55 - 15 Νοε 2025

Στο «limit up» το νωπό κρέας - Καμπανάκι για ελληνοποιήσεις

Γιώργος Αλεξάκης
«Τροφοδότης» του πληθωρισμού παραμένει το νωπό κρέας με βάση και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.  Έτσι, παρότι,  επιταχύνθηκε οριακά ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού το φετινό Οκτώβριο, -καθώς αυξήθηκε 2% από 1,9% τον Σεπτέμβριο και έναντι αύξησης 2,4% τον Οκτώβριο 2024-, υπήρξαν αυξήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών και δη στο νωπό κρέας, κάτι που το βλέπουν καθημερινά οι καταναλωτές.

Ειδικά βασικά είδη διατροφής, σε ένα έτος, είχαν σημαντικές ανατιμήσεις. Πιο συγκεκριμένα καταγράφηκαν αυξήσεις σε: κρέατα (10,6%), νωπά ψάρια (4%), φρούτα (9,1%), γαλακτοκομικά και αυγά (4,4%), σοκολάτες (21,1%), καφέ (19,3%), προϊόντα ζαχαροπλαστικής (6,1%) και χυμούς φρούτων (5,7%). Στον αντίποδα, σημειώθηκε πολλή μεγάλη μείωση της τιμής στο ελαιόλαδο (36,9%). Ανατιμήσεις υπήρξαν, επίσης, μεταξύ άλλων, σε: ενοίκια κατοικιών (8,9%), ένδυση- υπόδηση (1,9%), πακέτο διακοπών (6,8%), εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία (7,8%) και ασφάλιστρα υγείας (7%). Στον τομέα της ενέργειας, καταγράφηκαν μειώσεις τιμών σε όλες τις κατηγορίες: ηλεκτρισμός (3,3%), φυσικό αέριο (6,3%), πετρέλαιο θέρμανσης (4,3%) και καύσιμα (1,6%).

Το κρέας και οι ελληνοποιήσεις

Μεταξύ, δε, Οκτωβρίου και Σεπτεμβρίου, συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις, μεταξύ άλλων, σε: μοσχάρι (5,3%), χοιρινό (1,6%), αρνί και κατσίκι (3,4%), νωπά φρούτα (3,6%) και νωπά λαχανικά (2,5%), ενώ μειώθηκαν οι τιμές σε ελαιόλαδο (2,7%) και καφέ (2,1%). Συνεχίστηκαν οι αυξήσεις τιμών και στα ενοίκια κατοικιών (0,4%), ενώ αύξηση τιμής καταγράφηκε και στον ηλεκτρισμό (2%). Στο δε μοσχάρι καθημερινές είναι οι ανατιμήσεις με τη μέση τιμή, ένεκα των πολιτικών της ΕΕ, που φέρνουν περιορισμό της παραγωγής. Με βάση, δε, τα όσα είπε στην πρωινή ζώνη του Εrtnews, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κρεοπωλών Σάββας Κεσίδης, το Σάββατο το πρωί, η μέση τιμή στα κρεοπωλεία σήμερα είναι λίγο πάνω από τα 16 ευρώ ανά κιλό για ένα κομμάτι μοσχαρίσιου κρέατος χωρίς κόκκαλο. Ανοδικά, όμως, κινούνται και οι τιμές στα αιγοπρόβειο, όπου βέβαια, ο κ. Κεσίδης «φωτογράφισε» μαζικές ελληνοποιήσεις, κι εν όψει Χριστουγέννων, λόγω και της κατάστασης στη χώρα με την ευλογιά. Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε ότι το Πάσχα του 2025 πάνω από 200.000 αμνοερίφια Ρουμανίας μπήκαν στην αγορά και πουλήθηκαν, όχι, όπως υπογράμμισε από τα συνοικιακά κρεοπωλεία, για ελληνικά.

Όπως, μάλιστα, αναφέρει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) για την εικόνα τιμών αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ τον Οκτώβριο 2025 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024, καταγράφονται αυξήσεις σε:

  • Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +12,23%
  • Φρέσκα κρέατα: +10,54%
  • Είδη πρωινού & ροφήματα: +5,53%
  • Γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου: +4,91%
  • Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +3,98%

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα, με βάση το ΙΕΛΚΑ, πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται σχετίζεται αφενός με τις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής. Από την άλλη πλευρά, οφείλεται και στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια.

Οι ασθένειες και η μείωση στο ζωικό κεφάλαιο πλέον επηρεάζει και την κατηγορία των γαλακτοκομικών και ιδιαίτερα των τυροκομικών προϊόντων, καθώς αυξάνεται το κόστος παραγωγής τους.

Το μήνυμα του ΥΠΑΝ

Πάντως, με βάση πηγές του ΥΠΑΝ, όπως κατέγραψε, το ΑΠΕ - ΜΠΕ, στις χώρες με τον χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα βρίσκεται η Ελλάδα. Όπως τονίζεται, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ για τον Σεπτέμβριο 2025, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 1,4%, έναντι 3,5% στον μέσο όρο της ΕΕ και 5% στις χώρες του ΟΟΣΑ. Αυτό τοποθετεί την Ελλάδα στη χαμηλότερη θέση στην ΕΕ και στην τέταρτη χαμηλότερη θέση ανάμεσα στις 38 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα είχε χαμηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της ΕΕ στους 13 από τους τελευταίους 16 μήνες, ενώ για τρεις συνεχόμενους μήνες τον χειμώνα – Δεκέμβριος 2024, Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2025 – ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στη χώρα μας ήταν αρνητικός, κάτι που είχε να συμβεί από το 2021.

Βεβαίως, το φαινόμενο της ακρίβειας, όπως αναφέρεται, παραμένει διεθνές και πολυδιάστατο. Περιβαλλοντικοί και άλλοι ευρωπαϊκοί περιορισμοί – όπως οι κανόνες για την παραγωγή βοδινού κρέατος – επηρεάζουν το κόστος σε ολόκληρη την αγορά. Και η ακρίβεια, φυσικά, δεν αφορά μόνο τα τρόφιμα – όπου η Ελλάδα τα πάει αισθητά καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο – αλλά και άλλους τομείς που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών: την ενέργεια, τη στέγη, τις μεταφορές.

Αυτό άλλωστε δείχνουν και τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τον πληθωρισμό σε ετήσια βάση (Σεπτέμβριος 2025 με Σεπτέμβριο 2024) για την Ελλάδα. Σε σύνολο 1,9%, η «συνεισφορά» των τροφίμων είναι στο 0,3%, με την ενέργεια και τα λοιπά αγαθά και υπηρεσίες να συμπληρώνουν την εικόνα.

Κάθε αύξηση τιμών, όμως, μικρή ή μεγάλη, με βάση τις πηγές του ΥΠΑΝ, παραμένει μια επιπλέον επιβάρυνση για το πορτοφόλι του νοικοκυριού. Και η άνοδος του κόστους ζωής, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου τα ενοίκια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, έχει δυσκολέψει την καθημερινότητα πολλών οικογενειών, κυρίως στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού είναι αναμφίβολα θετική· ειδικά μέσα σε ένα τόσο ρευστό παγκόσμιο περιβάλλον. Αλλά αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι να το νιώσει ο πολίτης στην τσέπη του. Και αυτό κάνει ακόμη πιο αναγκαία τη συνέχιση των πολιτικών που συγκρατούν το κόστος ζωής και ενισχύουν τον υγιή ανταγωνισμό – ώστε το θετικό αποτέλεσμα να περάσει από τους δείκτες στην πραγματική ζωή, στο πορτοφόλι και στην καθημερινότητα κάθε ελληνικού νοικοκυριού, με βάση αρμόδιες πηγές του ΥΠΑΝ.

Νέα υπηρεσία

Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως τονίζεται, κινείται και η δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που θα λειτουργεί στα πρότυπα της - πετυχημένης - ΑΑΔΕ. Με 300 νέους ελεγκτές και με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, που θα αξιοποιούν και το «υπερόπλο» της τεχνητής νοημοσύνης, θα συγκεντρώσει κάτω από μία ενιαία δομή όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με στόχο τον πιο αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς, με διαφάνεια και ταχύτητα. Μεταρρυθμίσεις, ενημέρωση των πολιτών, έλεγχοι, πρόστιμα, συμφωνίες μείωσης τιμών· όλα μαζί φέρνουν αποτέλεσμα στο να συγκρατείται σε χαμηλά επίπεδα ο πληθωρισμός των τροφίμων, καθώς και των βασικών ειδών διαβίωσης, τονίζεται σχετικά.

Τι λένε οι καταναλωτές;

Με βάση, πάντως, την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Οκτώβριο, ο θετικός δείκτης για τις προβλέψεις μεταβολών στις τιμές τους προσεχείς 12 μήνες κλιμακώθηκε ήπια τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στις +36,0 μονάδες, έναντι +34,7 μονάδων τον Σεπτέμβριο. Το 64% (από 61%) των νοικοκυριών προέβλεψε άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό και το 12% αναμένει σταθερότητα. Οι σχετικοί δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +22,5 και +21,9 μονάδες αντίστοιχα.

