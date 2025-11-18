Καλαφάτης: Φέρνουμε κοντά τον κόσμο της επιστήμης με της αγοράς μέσα από κοινά έργα

“Η έρευνα και η καινοτομία είναι οι κινητήριες δυνάμεις του νέου παραγωγικού μοντέλου που χτίζουμε -ενός μοντέλου που βασίζεται στη γνώση και τις νέες τεχνολογίες. Γιατί καμία έρευνα -όπως έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- δεν επιτελεί τον κοινωνικό της προορισμό αν τα αποτελέσματά της δεν μετατρέπονται και σε καινοτόμες λύσεις. Μόνο τότε βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και, μαζί της, εξελίσσεται και η ευημερία των πολιτών”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης.

Και πρόσθεσε: “Αυξάνουμε τις επιδόσεις σε έρευνα και καινοτομία των ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων όσο και του οικοσυστήματος καινοτομίας μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις αλλά και με τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων. Το δείχνουν και οι αριθμοί: Οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη έφτασαν στο 1,5% του ΑΕΠ – το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία της χώρας. Ταυτόχρονα, επεκτείνουμε, ενισχύουμε και αναβαθμίζουμε τις Υποδομές των Ερευνητικών Κέντρων, για πρώτη φορά με ένα τόσο σημαντικό ποσό της τάξεως άνω των 370 εκατ. ευρώ με πόρους που προέρχονται κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης”.

Αναφερόμενος στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή ο Υφυπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι: “Είναι πράγματι κομβικής σημασίας να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των εργαστηρίων και της πραγματικής οικονομίας”. Αναφερόμενος σε παραδείγματα υπενθύμισε ότι: “Στο πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», που ολοκληρώθηκε, συμμετείχαν περισσότερες από 1.200 επιχειρήσεις μαζί με 72 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, υλοποιώντας 1.105 έργα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από αυτή τη δράση, δημιουργήθηκαν πάνω από 8.700 θέσεις εργασίας και 1.190 νέα προϊόντα μπήκαν στην αγορά”.

Όπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης: “Έχουν ιδρυθεί γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας σε πανεπιστήμια που βοηθούν τους ερευνητές να κατοχυρώσουν ευρεσιτεχνίες και να τις αξιοποιήσουν εμπορικά, είτε σε υπάρχουσες εταιρείες είτε ιδρύοντας spin-off επιχειρήσεις”. “Μέσω του «Elevate Greece», που δημιούργησε αυτή η Κυβέρνηση, συμβάλλουμε ώστε να έρθουν οι startups σε επαφή με ερευνητικά αποτελέσματα αλλά και με χρηματοδοτικά εργαλεία του κράτους. Δίνουμε γενναίες φοροαπαλλαγές σε επιχειρήσεις που επενδύουν σε R&D, κάτι που τις ωθεί να συνεργαστούν με ακαδημαϊκούς φορείς σε ερευνητικά πρότζεκτ. Φέρνουμε κοντά τον κόσμο της επιστήμης με τον κόσμο της αγοράς μέσα από κοινά έργα, κοινούς θεσμούς και κίνητρα”, υπογράμμισε ο Σταύρος Καλαφάτης.

Αναφερόμενος σε χρηματοδοτικά εργαλεία για startups και ερευνητές ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, υπενθύμισε ότι: “Πέρα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2027), στο οποίο η χώρα μας κατατάσσεται στην 7η θέση στους 27, υπάρχουν σημαντικές κρατικές δράσεις χρηματοδότησης όπως το πρόγραμμα: «Ερευνώ–Δημιουργώ–Καινοτομώ», μέσω του οποίου επενδύθηκαν πάνω από 540 εκατ. ευρώ στην περίοδο 2014-2020 για έργα έρευνας και καινοτομίας. Δράση που συνεχίζεται και στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 με το πρόγραμμα «Ερευνώ–Καινοτομώ», που εξελίσσεται, με προϋπολογισμό περίπου 237 εκατ. ευρώ”. Ο κ. Καλαφάτης ανέφερε επίσης το Ταμείο Ανάκαμψης, τα νέα επενδυτικά ταμεία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων και το πρόγραμμα EquiFund”.

Μιλώντας για τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης ώστε να επιστρέψουν νέοι ερευνητές από το εξωτερικό, ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε ότι: “Είναι αυτή η Κυβέρνηση που συνέβαλε στη δημιουργία 20 χιλιάδων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης τα τελευταία 6 χρόνια”. “Είναι αυτή η Κυβέρνηση που με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, προχώρησε στην αυτόματη αναγνώριση της ειδικότητας ή εξειδίκευσης που έχει αποκτηθεί στις ΗΠΑ”. “Παράλληλα αύξησε τα τελευταία χρόνια τον αριθμό των ερευνητών σε ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια κατά περίπου 40%, προσελκύει επενδύσεις ξένων εταιρειών με πρόσφατο παράδειγμα την υπογραφή συμφωνίας με την OpenAI και προχώρησε στην αναγνώριση του διδακτορικού ως προϋπηρεσία για τους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες”.

“Πριν λίγες μέρες”, όπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης “ψηφίσαμε στη Βουλή -στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ- τη διεύρυνση του πλαισίου αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των Ερευνητών, και για τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες, στο πρότυπο όσων ισχύουν για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ. Με άλλη ρύθμιση, εξαιρέσαμε από κάθε φορολόγηση το Ειδικό Επίδομα Βιβλιοθήκης”.