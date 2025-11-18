Τασούλης - Διευθυντής Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση με την Τυχεροπούλου για τον ρόλο του στον Οργανισμό

Αντιφάσεις για τον ρόλο του στις πληρωμές αγροτικών επιδοτήσεων προέβαλε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής ο διευθυντής Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αντώνης Τασούλης, με αφορμή την κατάθεση της πρώην υπαλλήλου και νυν επιστημονικής συνεργάτιδας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Ο κ. Τασούλης χαρακτήρισε την κ. Τυχεροπούλου «πολύ καλή υπάλληλο» και υποστήριξε πως ο ίδιος είχε αποκλειστικά διεκπεραιωτικό ρόλο στις πληρωμές, χωρίς καμία αρμοδιότητα τροποποίησης των φακέλων. Στο πλαίσιο αυτό, απέφυγε να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα αν η μάρτυρας αποτελεί «μέρος του προβλήματος» ή «Ρομπέν των δασών» της υπόθεσης των αγροτικών επιδοτήσεων.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση από την κ. Τυχεροπούλου, η οποία απέστειλε στην Επιτροπή ηλεκτρονικό μήνυμα που είχε λάβει από τον ίδιο τον κ. Τασούλη στις 10 Απριλίου 2023. Το mail, όπως τόνισε η μάρτυρας, αποδεικνύει ότι ο διευθυντής δεν περιοριζόταν σε διεκπεραιωτικό ρόλο, αλλά συμμετείχε ενεργά σε τεχνικές διαδικασίες πληρωμών και δημιουργία καταστάσεων.

Η αντιπαράθεση περιστράφηκε γύρω από το σφάλμα των 52 εκατ. ευρώ στις πληρωμές του 2022. Ο κ. Τασούλης υποστήριξε πως ενημέρωσε αρμοδίως όταν εντοπίστηκε η υπέρβαση, η οποία οδήγησε στη γραμμική μείωση των επιδοτήσεων και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Παράλληλα, διέψευσε την καταγγελία ότι οι πληρωμές γίνονταν με δισκέτα, χαρακτηρίζοντας τον ισχυρισμό «αναληθή».

Σε ό,τι αφορά τις αιτίες του σκανδάλου, ο κ. Τασούλης απέφυγε να εμπλέξει υπαλλήλους ή πολιτικά πρόσωπα, αποδίδοντας τις ευθύνες σε «διαχρονικές αδυναμίες» του οργανισμού, όπως η υποστελέχωση, η έλλειψη Κτηματολογίου και διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. «Οι επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν τα κενά αυτά για να προσπορίσουν παράνομο όφελος», τόνισε, προσθέτοντας πως τυχόν ατομικές ευθύνες θα αποδειχθούν από τη Δικαιοσύνη.

Η εξέταση του κ. Τασούλη έρχεται σε συνέχεια των καταθέσεων της κ. Τυχεροπούλου, η οποία έχει κεντρικό ρόλο στη διερεύνηση της διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων, και αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία για τις εσωτερικές διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις ευθύνες των στελεχών του οργανισμού.

ΠΑΣΟΚ: «Έδειξε» ευθέως την κυβέρνηση ο Διευθυντής πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι η απόφαση να τεθεί ή όχι σύστημα διαφάνειας στον Οργανισμό, είναι "κυβερνητική απόφαση" είπε όταν κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα για ποιο λόγο δεν αφέθηκε να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια.

Επίσης, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ ο κ. Τασούλης βρέθηκε σε αμηχανία κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του.