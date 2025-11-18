ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Έδειξε» ευθέως την κυβέρνηση ο Διευθυντής πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
12:11 - 18 Νοε 2025

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Έδειξε» ευθέως την κυβέρνηση ο Διευθυντής πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Αντώνιος Τασούλης, Διευθυντής Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσε την Τρίτη (18/11) στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Η απόφαση να τεθεί ή όχι σύστημα διαφάνειας στον Οργανισμό, είναι "κυβερνητική απόφαση" είπε όταν κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα για ποιο λόγο δεν αφέθηκε να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια.

Επίσης, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ ο κ. Τασούλης βρέθηκε σε αμηχανία κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνουν, ενώ αρνήθηκε ότι υπάρχει «δισκέτα» με τα στοιχεία των πληρωμών, ισχυριζόμενος ότι αυτό καταργήθηκε ήδη από το 2007, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν «λίστες» με ονόματα και στοιχεία εντολών πληρωμών, τα οποία αποκαλούνται όπως παλιότερα, «δισκέτα». Παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να αιτιολογήσει πώς αυτές οι λίστες -και μάλιστα σε μορφή pdf , βρέθηκαν στα χέρια του Ξυλούρη, όπως αναφέρεται στη σχετική δικογραφία και στο πεδίο των επισυνδέσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε πάντως, σύμφωνα πάντα με το ΠΑΣΟΚ, η προσπάθεια του Διευθυντή πληρωμών να αποστεί ακριβώς από την ευθύνη των εντολών …πληρωμής (!) , ισχυριζόμενος ότι υπάρχει έλεγχος άλλων συναρμοδίων και ότι ο ίδιος τελικώς εγκρίνει ήδη ελεγμένα στοιχεία, αρνούμενος κάθε ευθύνη στην χαρακτηριστική περίπτωση του «λάθους» των 52 εκατ ευρώ, αλλά και χαρακτηρίζοντας απλώς μια ….«παραδρομή» τη σκανδαλώδη περίπτωση των 13.9 εκατ. ευρώ που φερόταν ότι δικαιούταν ένας ανυποψίαστος παραγωγός για βιολογικά, ο οποίος είχε να εμφανιστεί στη βάση του ΟΣΔΕ από το 2006!

Παραδέχθηκε όμως ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο ίδιος είναι η «τελευταία υπογραφή-εντολή».

Σε απόλυτη αντίφαση τέλος, βρέθηκε, με την απάντησή του σχετικά με το πρόσωπο της κυρίας Τυχεροπούλου από τον εισηγητή της ΝΔ, ο οποίος ρώτησε αν η εν λόγω υπάλληλος «νοιάζεται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή είναι μέρος του προβλήματος» και ο μάρτυρας επιφυλάχθηκε, ενώ ερωτηθείς από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ να διευκρινίσει ακριβώς τι εννοεί με την επιφύλαξή του, αυτή τη φορά ο μάρτυρας κατέθεσε ότι η εν λόγω υπάλληλος ήταν πολύ καλή και με γνήσιο ενδιαφέρον για τον οργανισμό. Πρόσθεσε βέβαια ότι ήταν υπεύθυνη για τις πληρωμές των δεσμευμένων ΑΦΜ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μιχαηλίδου: Περισσότεροι οι δικαιούχοι στο Σπίτι μου 2 με τις αλλαγές στα εισοδηματικά όρια
Πολιτική

Μιχαηλίδου: Περισσότεροι οι δικαιούχοι στο Σπίτι μου 2 με τις αλλαγές στα εισοδηματικά όρια

Φλωρίδης: Τριπλή κυβερνητική παρέμβαση σε ακρίβεια, στέγαση και εισοδήματα - Ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης
Πολιτική

Φλωρίδης: Τριπλή κυβερνητική παρέμβαση σε ακρίβεια, στέγαση και εισοδήματα - Ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης

Τράπεζα Πειραιώς: Διεύρυνση συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς μέσω του εργαστηρίου “Bloomberg Lab powered by Piraeus”
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Διεύρυνση συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς μέσω του εργαστηρίου “Bloomberg Lab powered by Piraeus”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντιπολίτευση πήγε ξανά να μετατρέψει την πολιτική ζωή του τόπου σε δικαστήριο
Πολιτική

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντιπολίτευση πήγε ξανά να μετατρέψει την πολιτική ζωή του τόπου σε δικαστήριο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευρωβουλευτές μιλούν για συγκάλυψη, παράνομες ενισχύσεις και ζημιά €800 εκατ.
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευρωβουλευτές μιλούν για συγκάλυψη, παράνομες ενισχύσεις και ζημιά €800 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ