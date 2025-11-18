Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Έδειξε» ευθέως την κυβέρνηση ο Διευθυντής πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Αντώνιος Τασούλης, Διευθυντής Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσε την Τρίτη (18/11) στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απόφαση να τεθεί ή όχι σύστημα διαφάνειας στον Οργανισμό, είναι "κυβερνητική απόφαση" είπε όταν κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα για ποιο λόγο δεν αφέθηκε να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια.

Επίσης, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ ο κ. Τασούλης βρέθηκε σε αμηχανία κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνουν, ενώ αρνήθηκε ότι υπάρχει «δισκέτα» με τα στοιχεία των πληρωμών, ισχυριζόμενος ότι αυτό καταργήθηκε ήδη από το 2007, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν «λίστες» με ονόματα και στοιχεία εντολών πληρωμών, τα οποία αποκαλούνται όπως παλιότερα, «δισκέτα». Παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να αιτιολογήσει πώς αυτές οι λίστες -και μάλιστα σε μορφή pdf , βρέθηκαν στα χέρια του Ξυλούρη, όπως αναφέρεται στη σχετική δικογραφία και στο πεδίο των επισυνδέσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε πάντως, σύμφωνα πάντα με το ΠΑΣΟΚ, η προσπάθεια του Διευθυντή πληρωμών να αποστεί ακριβώς από την ευθύνη των εντολών …πληρωμής (!) , ισχυριζόμενος ότι υπάρχει έλεγχος άλλων συναρμοδίων και ότι ο ίδιος τελικώς εγκρίνει ήδη ελεγμένα στοιχεία, αρνούμενος κάθε ευθύνη στην χαρακτηριστική περίπτωση του «λάθους» των 52 εκατ ευρώ, αλλά και χαρακτηρίζοντας απλώς μια ….«παραδρομή» τη σκανδαλώδη περίπτωση των 13.9 εκατ. ευρώ που φερόταν ότι δικαιούταν ένας ανυποψίαστος παραγωγός για βιολογικά, ο οποίος είχε να εμφανιστεί στη βάση του ΟΣΔΕ από το 2006!

Παραδέχθηκε όμως ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο ίδιος είναι η «τελευταία υπογραφή-εντολή».

Σε απόλυτη αντίφαση τέλος, βρέθηκε, με την απάντησή του σχετικά με το πρόσωπο της κυρίας Τυχεροπούλου από τον εισηγητή της ΝΔ, ο οποίος ρώτησε αν η εν λόγω υπάλληλος «νοιάζεται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή είναι μέρος του προβλήματος» και ο μάρτυρας επιφυλάχθηκε, ενώ ερωτηθείς από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ να διευκρινίσει ακριβώς τι εννοεί με την επιφύλαξή του, αυτή τη φορά ο μάρτυρας κατέθεσε ότι η εν λόγω υπάλληλος ήταν πολύ καλή και με γνήσιο ενδιαφέρον για τον οργανισμό. Πρόσθεσε βέβαια ότι ήταν υπεύθυνη για τις πληρωμές των δεσμευμένων ΑΦΜ.