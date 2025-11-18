Πολιτοπούλου στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν δέχθηκα πιέσεις από τον Αυγενάκη - Οι αντιδράσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Σαφείς αποστάσεις από τους ισχυρισμούς περί πιέσεων και παρεμβάσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε, κατά την κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η Ζωή Πολιτοπούλου, υπάλληλος της Διεύθυνσης Πληροφορικής του οργανισμού. Η επιτροπή διερευνά το σύστημα πληρωμής των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων και το ενδεχόμενο πολιτικών παρεμβάσεων.

Η κα. Πολιτοπούλου υπογράμμισε ότι ουδέποτε δέχθηκε πίεση από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε προσπάθεια να ευνοηθεί η Κρήτη. «Δεν είμαι γνώστης τέτοιων απειλών ή κωδικών. Δεν ήμουν καν στη Διεύθυνση Πληροφορικής τότε», ανέφερε όταν ρωτήθηκε για τους ισχυρισμούς περί κλίματος φόβου που είχε περιγράψει η κα. Τυχεροπούλου.

Η αναφορά σε περιστατικό με εντολή να μην καταθέσει

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η υπάλληλος στάθηκε σε ένα δικό της προσωπικό περιστατικό, όταν- όπως υποστήριξε- κλήθηκε να καταθέσει σε δικαστική υπόθεση που αφορούσε τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καπρέλη. Τότε, σύμφωνα με τις δηλώσεις της, ο τότε πρόεδρος του οργανισμού, κ. Σημανδράκος, της ζήτησε τηλεφωνικά να αποχωρήσει από τη δικαστική αίθουσα και να μην καταθέσει υπέρ του οργανισμού. Η ίδια συσχέτισε χρονικά την εντολή αυτή με μεταγενέστερη υπηρεσιακή της μετακίνηση.

Στην υπόθεση, όπως είπε, μάρτυρας υπεράσπισης του εκδότη ήταν ο υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ Μόσχος Κορασίδης, με τον εισηγητή της ΝΔ, Μάκη Λαζαρίδη, να επισημαίνει ότι ο κ. Κορασίδης θεωρείται στενός συνεργάτης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο κ. Λαζαρίδης επανήλθε στο ζήτημα, ρωτώντας εάν η κα. Τυχεροπούλου είναι «Ρομπέν των Δασών του οργανισμού» που έπεισε την Ευρωπαία Εισαγγελέα ή «μέρος του προβλήματος». Η κα. Πολιτοπούλου απάντησε πως οι πραγματικοί «Ρομπέν» είναι οι εργαζόμενοι του οργανισμού: οι ελεγκτές, οι κτηνίατροι και οι τεχνικοί που διενεργούν εκατοντάδες χιλιάδες διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους ετησίως. «Δεν θα κάνω χαρακτηρισμούς χωρίς στοιχεία», τόνισε.

Ελλείψεις προσωπικού και τεχνικών εργαλείων

Η μάρτυρας ανέδειξε ακόμη τα χρόνια προβλήματα του οργανισμού, όπως η έλλειψη προσωπικού και η απουσία κρίσιμων εργαλείων, μεταξύ των οποίων η διασύνδεση με το Κτηματολόγιο. Ανέφερε επίσης ότι το τμήμα Πληροφορικής επιδιώκει από το 2017 την ένταξη στο κυβερνητικό νέφος (g-cloud), επισημαίνοντας πως αυτή η τεχνολογική αναβάθμιση θα ενίσχυε σημαντικά τον μηχανισμό ελέγχων.

Οι έλεγχοι έγιναν, απλώς δεν διαφημίστηκαν

Απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν πραγματοποιήθηκαν επαρκείς έλεγχοι σε πληρωμές, η κα. Πολιτοπούλου παρουσίασε συνολικά στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας: περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί ως ενισχύσεις και άλλα έργα, ενώ 300 εκατομμύρια ευρώ έχουν ανακτηθεί λόγω παρατυπιών. «Για να ανακτηθούν τόσα χρήματα, κάτι έγινε. Έγιναν έλεγχοι, διοικητικοί, επιτόπιοι, μηχανογραφικοί, διασταυρωτικοί», είπε, σημειώνοντας ότι πολλές υποθέσεις έχουν σταλεί στον εισαγγελέα. «Εμείς δεν είμαστε ανακριτικοί υπάλληλοι, αλλά όταν βλέπαμε κάτι, το στέλναμε», κατέληξε.

Πηγές ΝΔ: Εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο Κορασίδη από την κατάθεση της Ζωής Πολιτοπούλου

«Νέα σοβαρά ερωτήματα εγείρονται για τον ρόλο του Μόσχου Κορασίδη, στενού συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, από την κατάθεση της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ζωής Πολιτοπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή», υποστήριξαν πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «όπως κατέθεσε, όταν επρόκειτο να καταθέσει υπέρ του Οργανισμού σε αγωγή κατά ΜΜΕ, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ε. Σημανδράκος, της τηλεφώνησε και της ζήτησε ”να φύγει από την αίθουσα και να μην καταθέσει”».

«Η ίδια επιβεβαίωσε ότι στη συγκεκριμένη δίκη, μάρτυρας υπεράσπισης εναντίον του ίδιου του Οργανισμού ήταν ο Μόσχος Κορασίδης, τότε υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισαν οι πηγές της ΝΔ και συμπλήρωσαν: «Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ενεργειών του Κορασίδη που έχουν ήδη καταγραφεί επισήμως. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κορασίδης είχε παρέμβει και στην παλαιότερη υπόθεση των 400.000 ευρώ των Γ. και Αθ. Μιάουρα, αποστέλλοντας ο ίδιος -από το προσωπικό του email- τα επιχειρήματα του πληρεξούσιου δικηγόρου των αγροτών προς τα στελέχη του Οργανισμού.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο η επιβεβαίωση Βάρρα ότι ασκήθηκε πειθαρχικός έλεγχος στον Κορασίδη για τη συγκεκριμένη παρέμβαση, όσο και η νέα κατάθεση Πολιτοπούλου, συγκροτούν πλέον ένα σαφές μοτίβο: παρεμβάσεις, πιέσεις και ενέργειες που ευνοούν πρόσωπα συνδεδεμένα με τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, με κεντρικό ρόλο του Μόσχου Κορασίδη και με κάλυψη από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Και μιας και αναφερόμαστε στο ΠΑΣΟΚ, περιμένουμε έστω μια φράση τού Ν. Ανδρουλάκη για την υπόθεση του Σταύρου Βαβία, υποψήφιου βουλευτή και αναπληρωτή γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος, για τον οποίο υπάρχει επίσημη καταγγελία. Προφανώς, το γεγονός ότι για όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ τηρεί απόλυτη σιωπή δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο», επισήμαναν οι πηγές της ΝΔ.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Στο δόγμα ΝΔ για διαχρονικές ευθύνες η κατάθεση της Ζωής Πολιτοπούλου

Για «πλήρη υιοθέτηση του δόγματος της ΝΔ ότι είναι διαχρονικές οι ευθύνες», κάνουν λόγο πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση της Ζωής Πολιτοπούλου, υπεύθυνης των Πληροφορικών Συστημάτων ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «προστατεύθηκε εμφανώς από την πλειοψηφία της ΝΔ, καταθέτοντας για άσχετα ζητήματα και ροκανίζοντας προκλητικά το χρόνο καίριων ερωτημάτων».

«Σκάνδαλο δεν μπορεί η ίδια να καταθέσει αν υπάρχει, όλα ήταν καλά, όλοι έκαναν τέλεια τη δουλειά τους και οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι υπάλληλοι, που αν είχαν τα εργαλεία δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, ήταν αυτά που κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η μάρτυρας», ανέφεραν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ και προσέθεσαν: «Σε ό,τι αφορά την πρωτοφανή καθυστέρηση πληρωμών των ενισχύσεων τόσο για το 2024 όσο και του 2025, που αναμένεται από εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες και προκαλεί ήδη σοβαρές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, η μάρτυρας κατέθεσε ότι όλα έγιναν καλώς και ο τεχνικός σύμβουλος τήρησε απόλυτα τα χρονοδιαγράμματα και περιέγραψε ως… εξωγενείς τις αιτίες που δημιουργούν τις καθυστερήσεις, χωρίς να μπορεί όμως να τις κατονομάσει».

Όπως σημείωσαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, «τη διαχείριση των ΑΦΜ που αφορούν στο πρόσωπό της και αναφέρονται σε επισυνδέσεις της δικογραφίας, η ίδια δικαιολόγησε το θέμα ως ένα ”τεχνικό λάθος” χωρίς ιδιαίτερη σημασία».

«Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια που καταβλήθηκε για τη μετάβαση στο gov.gr που απέτυχε και δεν συνεχίστηκε το 2023 και η επιστροφή στις εταιρίες-τεχνικούς συμβούλους, η μάρτυρας κατέθεσε ότι στο σύστημα gov.gr είναι ο Οργανισμός και οποιαδήποτε άλλη θέση είναι λανθασμένη, προσπαθώντας να ταυτίσει απολύτως την υπάρχουσα κατάσταση, με όλα τα στοιχεία λειτουργίας της διαφάνειας του gov.gr, που όπως είναι γνωστό όμως δεν ισχύουν σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», κατέληξαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.