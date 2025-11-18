Ομολόγησε ο 29χρονος το θάνατο οδηγού στον Νέο Κόσμο: Τον έδειρε επειδή του έκλεισε το δρόμο
18:05 - 18 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Αδιανότητες διαστάσεις έλαβε ο διαπληκτισμός δύο οδηγών στον Νέο Κόσμο, ο οποίος κατέληξε στον θάνατο ενός 59χρονου άνδρα. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών έχει προχωρήσει ήδη στη σύλληψη ενός 29χρονου Αλβανού, ο οποίος φέρεται ως ο βασικός δράστης της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος ομολόγησε ότι συνεπλάκη με το θύμα ύστερα από παρεξήγηση στον δρόμο. Στα χέρια των αστυνομικών βρίσκεται και βίντεο που καταγράφει την αρχή του επεισοδίου και την καταδίωξη που ακολούθησε.

Ο συλληφθείς φέρεται να δήλωσε ότι έδρασε μόνος του, με αποτέλεσμα οι τρεις Έλληνες που είχαν προσαχθεί να αφεθούν ελεύθεροι. Για έναν εξ αυτών εξετάζεται μόνο το ενδεχόμενο ευθύνης, καθώς το μηχανάκι που χρησιμοποιήθηκε ανήκει σε εκείνον και είχε δοθεί στον δράστη.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας του 29χρονου, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να κρύψει το δίκυκλο, είναι υπό αξιολόγηση από τον εισαγγελέα για πιθανή δίωξη σε βαθμό υπόθαλψης.

Πώς κατέληξε το θύμα

Ο 59χρονος κατέρρευσε στην οδό Σουλιέ μετά τον ξυλοδαρμό που είχε προηγηθεί. Έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε από ανακοπή. Το σώμα του έφερε εμφανή χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι ο 29χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν για απείθεια και πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ ένας από τους Έλληνες που αρχικά προσήχθησαν είχε βαρύ ποινικό παρελθόν, μεταξύ άλλων για ληστείες.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η νεκροψία–νεκροτομή επιβεβαιώνει ότι ο 59χρονος υπέστη βίαιο ξυλοδαρμό. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε κακώσεις στο πρόσωπο και τον τράχηλο, πνευμονικό οίδημα και υπερτροφία καρδιάς, για την οποία έχουν ληφθεί επιπλέον ιστολογικά δείγματα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο συνδυασμός της σωματικής κακοποίησης και της έντονης συναισθηματικής φόρτισης που βίωσε το θύμα εκτιμάται ότι συνέβαλε καθοριστικά στην καρδιακή ανακοπή.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/11/2025 - 22:14
