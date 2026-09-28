Δήμος Αθηναίων: Εγκαινιάστηκε το νέο ΚΕΠ στον Νέο Κόσμο

Ένα νέο, σύγχρονο και πλήρως προσβάσιμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) απέκτησε ο Νέος Κόσμος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωη του Δήμου Αθηναίων. Το νέο ΚΕΠ βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φρειδερίκου Σμιθ και Πλατείας Μπλόκου Δουργούτι και στεγάζεται για πρώτη φορά σε ιδιόκτητο κτίριο του δήμου.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωηση, ο νέος χώρος διαθέτει ράμπα πρόσβασης, WC ΑμεΑ και ειδική θέση στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, ενώ εξοπλίζεται με νέα μηχανήματα, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και σύστημα διαχείρισης επισκεπτών.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, παρουσία του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και του υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου.

Ο κ. Δούκας, ανέφερε: «Με τη μετεγκατάσταση, εξοικονομούμε περίπου 50.000 ευρώ από μισθώματα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Είναι μια επένδυση που έχει διπλό όφελος. Μειώνουμε τα πάγια έξοδα του δήμου και αφήνουμε μια σύγχρονη, μόνιμη υποδομή στην πόλη. Ολοκληρώνουμε μια μεγάλη προσπάθεια που ξεκινήσαμε το 2024 για την ανακαίνιση και την αναβάθμιση των 8 ΚΕΠ του δήμου Αθηναίων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο για την ουσιαστική συμβολή και τη στήριξη του υπουργείου στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ, ενός έργου που αναβαθμίζει συνολικά την εξυπηρέτηση των πολιτών».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, δήλωσε: «Τα ΚΕΠ της Αθήνας είναι ίσως από τις ελάχιστες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα που εξυπηρετούν πολύ περισσότερο κόσμο από αυτόν που κατοικεί στην περιοχή. Είναι πολύ ευχάριστο ότι το ΚΕΠ εδώ, στον Νέο Κόσμο, βρίσκεται σε έναν πολύ όμορφο δημοτικό χώρο και είναι σημαντικό να αξιοποιείται η δημοτική περιουσία, γιατί μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα. Έρχονται και άλλα ωραία πράγματα με τον δήμο Αθηναίων για τον κοινό στόχο που είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην Αθήνα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται προκειμένου να απολαμβάνουν όλοι τις ίδιες παροχές από το κράτος – το κράτος είναι και η κεντρική κυβέρνηση, αλλά είναι και η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και βέβαια και κυρίως η Τοπική Αυτοδιοίκηση – προς όλους».

413.592 υποθέσεις στα ΚΕΠ Αθήνας – 50.557 στον Νέο Κόσμο

Από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026, στο ΚΕΠ Νέου Κόσμου διεκπεραιώθηκαν 50.557 υποθέσεις πολιτών, που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 12% του συνολικού όγκου των ΚΕΠ του δήμου Αθηναίων.

Το ίδιο διάστημα, στα οκτώ ΚΕΠ του δήμου Αθηναίων καταγράφηκαν 413.592 υποθέσεις, και συγκεκριμένα:

ΚΕΠ Πλατείας Αμερικής: 69.981

ΚΕΠ Ακαδημίας: 64.315

ΚΕΠ Συντάγματος: 58.195

ΚΕΠ Σεπολίων: 54.225

ΚΕΠ Νέου Κόσμου: 50.557

ΚΕΠ Αμπελοκήπων: 44.733

ΚΕΠ Πετραλώνων: 37.204

ΚΕΠ Πατησίων: 34.382

Τα ΚΕΠ της Αθήνας αλλάζουν πρόσωπο

Ο δήμος Αθηναίων συνεχίζει την αναβάθμιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, επενδύοντας σε σύγχρονες υποδομές, νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και, κυρίως, σε υπηρεσίες πιο λειτουργικές και προσβάσιμες για όλους.

Στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης στα ΚΕΠ σε Πετράλωνα, Σεπόλια, Πατήσια, Αμπελοκήπους, Σύνταγμα και Ν. Κόσμο.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών σε επιφάνεια άνω των 2.150 τ.μ., περισσότερα από 400 τ.μ. νέων βινυλικών δαπέδων, 287 τ.μ. νέων ψευδοροφών και 60 τ.μ. διαχωριστικών γυψοσανίδας, καθώς και εργασίες σε κουφώματα, πόρτες, υαλοστάσια και συστήματα σκίασης. Εγκαταστάθηκαν επίσης 180 νέα φωτιστικά και συστήματα φωτισμού LED, ενώ ανανεώθηκε η εσωτερική και εξωτερική σήμανση.

Παράλληλα με την κτιριακή αναβάθμιση, ενισχύθηκε σημαντικά και ο τεχνολογικός εξοπλισμός των ΚΕΠ του δήμου Αθηναίων, με την προμήθεια 88 νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών και 88 νέων οθονών, συμβάλλοντας στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Προσβασιμότητα χωρίς αποκλεισμούς

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες των ΚΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν δημιουργηθεί ειδικές θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ πλησίον των ΚΕΠ της 3ης Δημοτικής Κοινότητας στα Πετράλωνα, της 4ης Δημοτικής Κοινότητας στα Σεπόλια, της 5ης Δημοτικής Κοινότητας στα Πατήσια και της 6ης Δημοτικής Κοινότητας στην Πλατεία Αμερικής, διευκολύνοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες τους. Αντίστοιχη μέριμνα έχει προβλεφθεί και στο νέο ΚΕΠ Νέου Κόσμου, με ειδική θέση στάθμευσης ΑμεΑ, ράμπα πρόσβασης και προσβάσιμο WC.

Παράλληλα, στο ΚΕΠ Συντάγματος, Όθωνος & Αμαλίας 10, λειτουργεί σύστημα εξ αποστάσεως διερμηνείας και χειλεοανάγνωσης, υποστηρίζοντας την άμεση επικοινωνία και εξυπηρέτηση των κωφών και βαρήκοων πολιτών.

Στα ΚΕΠ της Αθήνας υλοποιούνται επίσης δράσεις ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ενισχύοντας τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία τους.

Ο εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ της Αθήνας δεν είναι απλώς μια ανακαίνιση κτιρίων. Είναι μια συνολική επένδυση στη σύγχρονη, ανθρώπινη και προσβάσιμη δημόσια εξυπηρέτηση.

Με καλύτερες υποδομές, νέα τεχνολογία, ουσιαστικές παρεμβάσεις προσβασιμότητας και δράσεις περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, ο δήμος Αθηναίων διαμορφώνει, όπως τονίζει, ΚΕΠ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης πόλης και προσφέρουν ποιοτικότερη εξυπηρέτηση στους πολίτες.