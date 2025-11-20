Ένταση στο Αγαθονήσι: Τουρκικό αλιευτικό απείλησε με εμβολισμό σκάφος του Λιμενικού - Ρίψη προειδοποιητικών πυρών
Ειδήσεις
16:27 - 20 Νοε 2025

Ένταση στο Αγαθονήσι: Τουρκικό αλιευτικό απείλησε με εμβολισμό σκάφος του Λιμενικού - Ρίψη προειδοποιητικών πυρών

Reporter.gr Newsroom
Νέο περιστατικό παραβίασης των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων καταγράφηκε το βράδυ της 18ης Νοεμβρίου 2025 στην περιοχή του Αγαθονησίου, όπου δύο τουρκικά αλιευτικά εμφανίστηκαν να πραγματοποιούν αλιεία υπό το βλέμμα δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, επικαλούμενο πηγές του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, στο σημείο κατέφθασαν άμεσα τρία περιπολικά του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου να ταυτοποιήσουν τα τουρκικά σκάφη και να απαιτήσουν την αποχώρησή τους. Οι ελληνικές δυνάμεις απηύθυναν επανειλημμένες ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις, όμως τα αλιευτικά αρνήθηκαν να συμμορφωθούν.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένα από τα τουρκικά αλιευτικά προέβη σε επικίνδυνο ελιγμό, προσεγγίζοντας σε απόσταση που δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο εμβολισμού ενός ελληνικού περιπολικού σκάφους.

Μπροστά στην κλιμάκωση, το πλήρωμα του Λιμενικού προχώρησε σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, ενώ στην συνέχεια, τα τουρκικά αλιευτικά απομακρύνθηκαν από την περιοχή, επαναφέροντας την κατάσταση υπό έλεγχο.

