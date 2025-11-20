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Σύλληψη ημεδαπού για αρχαιοκαπηλία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας
Ειδήσεις
23:10 - 20 Νοε 2025

Σύλληψη ημεδαπού για αρχαιοκαπηλία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας

Reporter.gr Newsroom
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Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, ημεδαπός, ο οποίος είχε στην κατοχή του αρχαία αντικείμενα και θρησκευτικές εικόνες.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκτέλεσης παραγγελιών από ανακριτικές Αρχές και Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας των εισαγγελικών Αρχών της Βουλγαρίας για την εμπλοκή Ελλήνων πολιτών σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε παράνομη διακίνηση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων αρχαιοτήτων και έργων τέχνης καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Πιο αναλυτικά, πρώτες πρωινές ώρες χθες, (19/11/2025) πραγματοποιήθηκε διεθνής αστυνομική επιχείρηση, τόσο στη Χώρα μας όσο και σε έτερες ευρωπαϊκές χώρες, η οποία περιλάμβανε έρευνες σε οικίες, οχήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία.

Σε ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρωνίδα Αττικής, στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας και σε περιοχή της Χαλκιδικής, παρουσία δικαστικών λειτουργών, αρχαιολόγων και κλιμακίου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, βρέθηκαν σε οικία του κατηγορουμένου και κατασχέθηκαν:

-474- αρχαία αντικείμενα (Ελληνιστικών και Μυκηναϊκών χρόνων, ειδώλια γυναικείων και αντρικών μορφών),

-4- αρχαία νομίσματα,

ξύλινη εικόνα του Αγίου Αντωνίου που εμπίπτει στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων,

-3- κινητά τηλέφωνα και -4- ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (usb),

-5- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και -8- σκληροί δίσκοι,

ψηφιακός εκτυπωτής τριών διαστάσεων (3d printer),

-2- ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος ελληνικών και ξένων τραπεζικών εγγράφων που περιγράφονται συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών,

πλήθος φωτογραφιών αρχαίων αντικειμένων,

πλήθος βιβλίων που απεικονίζουν αρχαιότητες και δημοπρασίες αρχαίων αντικειμένων,

πλήθος εγγράφων,

-2- τραπεζικές κάρτες

όχημα και

το χρηματικό ποσό των -3.200- ευρώ.

Σημειώνεται ότι, οι έρευνες που διενεργήθηκαν σε περιοχή της Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Περισσότερες πληροφορίες για την επιχείρηση υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Europol στον υπερσύνδεσμο :https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/35-arrests-in-bulgaria-in-large-art-trafficking-investigation

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