ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μενίδι: 14χρονη εμφανίστηκε στο ΑΤ με νεκρό έμβρυο – Κατήγγειλε τη μητέρα της για ξυλοδαρμό
Ειδήσεις
12:33 - 28 Νοε 2025

Μενίδι: 14χρονη εμφανίστηκε στο ΑΤ με νεκρό έμβρυο – Κατήγγειλε τη μητέρα της για ξυλοδαρμό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σοκ έχει προκαλέσει η είδησή πως στο Μενίδι μία 14χρονη εμφανίστηκε σε Αστυνομικό Τμήμα κρατώντας ένα νεκρό έμβρυο μέσα σε μία πλαστική σακούλα.  

Η 14χρονη κατήγγειλε τη μητέρα της για ενδοοικογενειακή βία, λέγοντας ότι την χτύπησε τόσο βάναυσα που απέβαλε. Με βάση πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το έμβρυο ήταν τυλιγμένο σε εφημερίδα.

Το νεαρό κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων όπου και νοσηλεύεται, αναμένοντας – σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ – να εξεταστεί από ιατροδικαστή, ενώ το νεκρό έμβρυο στην ιατροδικαστική υπηρεσία για την εξακρίβωση των αιτιών θανάτων του.

Η μητέρα της 14χρονης συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για βαριά σωματική βλάβη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης
Ειδήσεις

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμηνο του 2026
Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμηνο του 2026

Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου σε αρδευτικό κανάλι
Ειδήσεις

Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου σε αρδευτικό κανάλι

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου
Ειδήσεις

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:38

Τραμπ: Το Ιράν είχε πολύ χρόνο για συμφωνία, τώρα πρέπει να «πληρώσει το τίμημα»

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 14:35

Όμιλος Qualco και Qualco Foundation στηρίζουν το έργο του London’s Air Ambulance Charity ως Bravo Partners

Το σκίτσο του ΚΥΡ
10/06/2026 - 14:33

Αιτία διαζυγίου

Οικονομία
10/06/2026 - 14:27

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: 65% αύξηση στις ρυθμίσεις Μαΐου

Υγεία
10/06/2026 - 14:22

Υπουργείο Υγείας: Εθνικό σχέδιο δράσης για την ανακουφιστική φροντίδα με στόχο την ολιστική υποστήριξη ασθενών και οικογενειών

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:21

Χανιά: Πόντιση του «Φολέγανδρος» του ΠΝ & Δημιουργία του μεγαλύτερου καταδυτικού πάρκου της Ελλάδας

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 14:10

Ξενοκώστας: Το πρώτο υποβρύχιο Made in Greece είναι 8 χρόνια μακριά - Αρκεί μια απόφαση

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:09

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ μέχρι τις 4 Ιουλίου λόγω ασφαλτικών έργων

Ομόλογα
10/06/2026 - 14:04

Υψηλή ζήτηση για το 10ετές ομόλογο – Προσφορές €36 δισ. ευρώ για άντληση €3 δισ.

Πολιτική
10/06/2026 - 13:53

Χρηστίδης: Η εικονική πραγματικότητα της εργασίας στην Ελλάδα αποκαλύπτεται

Πολιτική
10/06/2026 - 13:49

Πολάκης εναντίον Φάμελλου: «Πιθανή μυστική συμφωνία με Τσίπρα, αλλιώς πρόκειται για δουλικότητα»

Οικονομία
10/06/2026 - 13:47

Εθνική Τράπεζα: Ανθεκτική η ανάπτυξη στο ΑΕΠ το Α’ τριμήνο 2026 παρά τις πιέσεις 

Πολιτική
10/06/2026 - 13:35

Μπακογιάννη για αναθεώρηση Συντάγματος: «Όχι σε όλα σημαίνει θεσμικό αδιέξοδο»

Εμπορεύματα
10/06/2026 - 13:35

Μικρή άνοδος στο πετρέλαιο με φόντο τις νέες συγκρούσεις ΗΠΑ - Ιράν

Οικονομία
10/06/2026 - 13:31

Παραμένει το πλαφόν στα περιθώρια των σούπερ μάρκετ μετά τη συνάντηση με τον Θεοδωρικάκο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/06/2026 - 13:24

Motor Oil: Άνοιγμα στις διεθνείς αγορές με πενταετές ομόλογο €400 εκατ.

Ειδήσεις
10/06/2026 - 13:12

Ουκρανία: Στο στόχαστρο δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» & πολεμική βιομηχανία

Ειδήσεις
10/06/2026 - 13:09

Οι μεγάλες δυνάμεις μαθαίνουν ότι η ισχύς τους έχει... όρια - Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών

Ειδήσεις
10/06/2026 - 13:09

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θα είναι ξανά υποψήφιος στις πρώτες εκλογές μετά τον πόλεμο

Ανεμοδείκτης
10/06/2026 - 13:06

Πόσο πιθανό είναι να παίξουν ΗΠΑ - Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο;

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/06/2026 - 12:56

Αττική: Δυναμική προβολή στο κορυφαίο βρετανικό περιοδικό Wanderlust

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10/06/2026 - 12:55

Το Allwyn Game Time στο ρυθμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Αντώνη Καρπετόπουλο

Ναυτιλία
10/06/2026 - 12:49

Διώρυγα του Σουέζ: Άλμα 28% στα πετρελαιοφόρα λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

Φορολογία
10/06/2026 - 12:48

Νέες διαδικασίες για απόκτηση άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και εγγραφής στο οικείο Μητρώο

Ανεμοδείκτης
10/06/2026 - 12:45

Μουντιάλ και… ραντεβού τον Σεπτέμβρη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/06/2026 - 12:41

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 2,1% στη βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο με ώθηση από ενέργεια και μεταποίηση

Νομίσματα
10/06/2026 - 12:34

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto: Εβδομαδιαίες απώλειες $60 δισ.

Ειδήσεις
10/06/2026 - 12:23

ΕΣΑμεΑ: Επιτακτικά αιτήματα για ελεύθερες μετακινήσεις με την κάρτα αναπηρίας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 12:21

Οι NYT γράφουν για τον «οικονομικό θρίαμβο» του Κιμ Γιονγκ Ουν

Οικονομία
10/06/2026 - 12:16

Αυξήσεις παντού - Πληθωρισμός 5,2% το Μάιο: «Φωτιά» οι τιμές σε βενζίνη, στέγαση και κρέας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ