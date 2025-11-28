Μενίδι: 14χρονη εμφανίστηκε στο ΑΤ με νεκρό έμβρυο – Κατήγγειλε τη μητέρα της για ξυλοδαρμό

Σοκ έχει προκαλέσει η είδησή πως στο Μενίδι μία 14χρονη εμφανίστηκε σε Αστυνομικό Τμήμα κρατώντας ένα νεκρό έμβρυο μέσα σε μία πλαστική σακούλα.

Η 14χρονη κατήγγειλε τη μητέρα της για ενδοοικογενειακή βία, λέγοντας ότι την χτύπησε τόσο βάναυσα που απέβαλε. Με βάση πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το έμβρυο ήταν τυλιγμένο σε εφημερίδα.

Το νεαρό κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων όπου και νοσηλεύεται, αναμένοντας – σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ – να εξεταστεί από ιατροδικαστή, ενώ το νεκρό έμβρυο στην ιατροδικαστική υπηρεσία για την εξακρίβωση των αιτιών θανάτων του.

Η μητέρα της 14χρονης συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για βαριά σωματική βλάβη.