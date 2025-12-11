Ελλάδα: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για καθυστερήσεις στην εφαρμογή διαδικασιών πλοήγησης PBN στα αεροδρόμια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλογίζοντας στη χώρα αποτυχία συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την εφαρμογή των διαδικασιών πλοήγησης βάσει επιδόσεων (Performance-Based Navigation - PBN) στα ελληνικά αεροδρόμια.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ελλάδα δεν έχει ολοκληρώσει ούτε δημοσιεύσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προσέγγισης PBN σε 44 άκρα διαδρόμων, παρότι η σχετική υποχρέωση θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2020. Παρά τις απαντήσεις που παρείχαν οι ελληνικές αρχές στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής (Απρίλιος 2024) και στην αιτιολογημένη γνώμη (Δεκέμβριος 2024), οι Βρυξέλλες έκριναν ότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για ουσιαστική πρόοδο.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των διαδικασιών PBN είναι κρίσιμη για την ενίσχυση της ασφάλειας πτήσεων, την καλύτερη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, τη μείωση καθυστερήσεων και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των αερομεταφορών. Οι σύγχρονες τεχνολογίες πλοήγησης παρέχουν προηγμένη καθοδήγηση στους πιλότους, ιδίως σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, και αναμένεται να αυξήσουν τη χωρητικότητα τόσο στον ελληνικό εναέριο χώρο όσο και στους αερολιμένες.

Παρά το γεγονός ότι η Κομισιόν αναγνωρίζει πως έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων έργων, τονίζει ότι η πρόοδος «παραμένει ανεπαρκής». Ως αποτέλεσμα, αποφάσισε να ενεργοποιήσει το ανώτατο νομικό μέσο, παραπέμποντας την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για πιθανές κυρώσεις κατά της Ελλάδας, εφόσον το Δικαστήριο διαπιστώσει παραβίαση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.