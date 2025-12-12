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Ναύπλιο: Κροτίδα έσκασε σε σχολείο και τραυματίστηκε ένα παιδί
Ειδήσεις
14:09 - 12 Δεκ 2025

Ναύπλιο: Κροτίδα έσκασε σε σχολείο και τραυματίστηκε ένα παιδί

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε σε Γυμνάσιο στο Ναύπλιο, όπου κροτίδα έσκασε εντός του σχολικού συγκροτήματος, τραυματίζοντας ένα παιδί.  

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η κροτίδα έσκασε την ώρα του διαλείμματος, με την ευθύνη κάποιων μαθητών, με αποτέλεσμα ένας ανήλικος να έχει έντονο πόνο στο αυτί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι γονείς είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι από τη στάση του σχολείου, καθώς η διευθύντρια δήλωσε ότι τα παιδιά δεν έπρεπε να βρίσκονται σε εκείνο το σημείο, αφού εκεί κάθονται μεγαλύτερα παιδιά, και όχι του Γυμνασίου.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, όταν το παιδί επέστρεψε στο σχολείο πήρε απουσία, ενώ το επέπληξαν επειδή ειδοποίησε τον πατέρα του.

Οι γονείς με τη σειρά τους, έχουν υποβάλει αναφορά στην αστυνομία.

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