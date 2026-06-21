Κόντρα Καρχιμάκη – Γεωργιάδη για το «Αττικόν»: «Τους ενδιαφέρει η επικοινωνία, όχι η ουσία»

Για τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στο νοσοκομείο «Αττικόν» μίλησε ο Λευτέρης Καρχιμάκης, προκαλώντας την αντίδραση του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κ. Καρχιμάκης κατήγγειλε τα δεκάδες ράντζα στους διαδρόμους, όπου καταλήγουν να κοιμούνται οι ασθενείς, καθώς και ελλείψεις σε σεντόνια.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανεβάζοντας τρεις φωτογραφίες από το «Αττικόν», έγραψε:

«Χθες (19/6) το “Αττικόν” εφημέρευε. Σήμερα (20/6) η κατάσταση είναι αυτή που βλέπετε στις εικόνες. Χάος. Ράντζα παντού, άνθρωποι κοιμούνται στους διαδρόμους και διάλογοι που θα ήταν κωμικοί, αν δεν ήταν τρομακτικοί:

- Χρειαζόμαστε σεντόνια.

- Δεν έχουμε σεντόνια. Θα φέρουμε κουβέρτες.

- Μα είναι καλοκαίρι.

- Αυτά έχουμε.

Δεν ζητάμε πολλά. Ζητάμε αξιοπρέπεια. Και αυτές οι εικόνες απέχουν πολύ από το ΕΣΥ που αξίζουμε», καταλήγει ο Λευτέρης Καρχιμάκης.

Γεωργιάδης: Κοινώς ο κ. Καρχιμάκης έγραψε ψέματα

Ο Υπουργός Υγείας απάντησε με ανάρτηση στο Χ, γράφοντας:

«Για τα ράντζα του έχω μιλήσει τόσες φορές που πλέον νομίζω είναι γραφικό να μιλήσω ξανά. Άλλωστε τα έργα για να τα καταργήσουμε έχουν ξεκινήσει και το ξέρουν όλοι στην περιοχή αυτή. Αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό που έγραψε για τα σεντόνια και έστειλα αμέσως και ζήτησα ενημέρωση από την Διοίκηση του Νοσοκομείου. Ιδού η ενημέρωση που έλαβα:

“Καλημέρα σας κε Υπουργέ.. Τώρα μετρήθηκαν τα διαθέσιμα σεντόνια και μεσημέρι της Κυριακής υπάρχουν 250 διαθέσιμα. Δεν έχει αναφερθεί από κανένα τμήμα έλλειψη και να ληφθεί υπόψη ότι χθες το πρωί βγήκαμε από εφημερία.”

Κοινώς ο κ. Καρχιμάκης έγραψε ψέματα πράγμα που δεν μου κάνει καμμία εντύπωση βέβαια για να είμαι ειλικρινής…..», καταλήγει ο κ. Γεωργιάδης.

Καρχιμάκης: Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ επανήλθε, για να απαντήσει στον Υπουργό: «Ευχαριστώ τον Άδωνη Γεωργιάδη που μπήκε στην διαδικασία να απαντήσει για την κατάσταση στο "Αττικόν"» και να προσθέσει:

«Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους και δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν, πόσο μάλλον στον πολιτικό προϊστάμενο του ΕΣΥ, δηλαδή τον ίδιο.

Τα περί ψεύδους τού τα επιστρέφω ατόφια. Οι ασθενείς που καταγγέλλουν την κατάσταση, δεν λένε ψέματα. Αγωνιούν και φοβούνται από μια κατάσταση που θυμίζει έκτακτες συνθήκες, ενώ είναι απλά έξοδος από εφημερία.

Αντιλαμβάνομαι όμως ότι το θέμα για τον υπουργό δεν είναι να διορθωθεί η κατάσταση, αλλά να μην ανοίξει μύτη.

Τα έχει πει και ο πρωθυπουργός: τους ενδιαφέρει η επικοινωνία, όχι η ουσία.

Απ’ όσο καταλαβαίνω, ρώτησε για τα σεντόνια σήμερα, ενώ η έλλειψη ήταν χθες το πρωί.

Θα του δώσω μία συμβουλή: για να κάνει μεγαλύτερη εντύπωση την επόμενη φορά, να ρωτήσει δύο μέρες μετά και όχι μία, προκειμένου να είναι ακόμα περισσότερα...», καταλήγει ο κ. Καρχιμάκης.