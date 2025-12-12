Δίκη υποκλοπών: «Ο Δημητριάδης γνώριζε τα πάντα», κατέθεσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος έκανε ιδιαίτερες αναφορές στον πρώην γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, υποστηρίζοντας ότι ήταν το κυβερνητικό στέλεχος που γνώριζε το προσκήνιο και το παρασκήνιο, παρακολουθώντας ταυτόχρονα τα ζητήματα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).
Τόνισε, επίσης, ότι ο τότε διοικητής της ΕΥΠ, Παναγιώτης Κοντολέων, αποτελούσε προσωπική επιλογή του Γρηγόρη Δημητριάδη, υπογραμμίζοντας πως ο ανιψιός του κ. Μητσοτάκη «είχε στενότατες σχέσεις με τον πρωθυπουργό και μπορούσε να κάνει κινήσεις εν λευκώ». Πρόσθεσε, ακόμη, ότι «ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να ενημερώνεται αλλά δεν γνωρίζω περισσότερα».
Λαβράνος και Δημητριάδης
«Ήρθαμε σε επαφή, μια γνωριμία, με το δεδομένο ότι ο Λαβράνος ήξερε πολλά κυβερνητικά στελέχη και κυρίως με τον Δημητριάδη που έλεγε ότι ήταν παιδικοί φίλοι. Γνώριζε αρκετά θέματα της ΕΛ.ΑΣ. Είχε αναπτυχθεί μια γνωριμία που περιλάμβανε επισκέψεις στο γραφείο του στο Ψυχικό», τόνισε ο αστυνομικός συντάκτης και πρόσθεσε ότι η τελευταία επαφή τους πραγματοποιήθηκε το 2021, όταν είχαν έρθει στο φως τα πρώτα δημοσιεύματα για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
Έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με ισχυρές κυβερνητικές -και μη- γνωριμίες, που ωστόσο ήθελε να παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Ο Λαβράνος είχε πάρα πολλές γνωριμίες, όπως τον τότε αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα και προσπαθούσε να κλείσει δουλειές», επισήμανε.
Ταυτόχρονα, ο μάρτυρας εισέφερε δύο αριθμούς κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούσε ο κ. Λαβράνος, με ένα εξ’ αυτών να συμπίπτει με τον αριθμό από τον οποίο εστάλησαν τα μηνύματα στον Σταμάτη Τρίμπαλη, ο οποίος είχε ομολογήσει πως ήταν ο «αχυράνθρωπος» της Krikel και του Γιάννη Λαβράνου.