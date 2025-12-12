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Δίκη υποκλοπών: «Ο Δημητριάδης γνώριζε τα πάντα», κατέθεσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ειδήσεις
18:08 - 12 Δεκ 2025

Δίκη υποκλοπών: «Ο Δημητριάδης γνώριζε τα πάντα», κατέθεσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος

Reporter.gr Newsroom
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Με την κατάθεση του αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «Βήμα» και «Τα ΝΕΑ», Βασίλη Λαμπρόπουλου συνεχίστηκε την Παρασκευή (12/12) η δίκη των υποκλοπών.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος έκανε ιδιαίτερες αναφορές στον πρώην γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, υποστηρίζοντας ότι ήταν το κυβερνητικό στέλεχος που γνώριζε το προσκήνιο και το παρασκήνιο, παρακολουθώντας ταυτόχρονα τα ζητήματα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Ερωτηθείς από τον συνήγορο υπεράσπισης της κατηγορίας, Ζαχαρία Κεσσέ, εάν υπήρχε περίπτωση ο Γρηγόρης Δημητριάδης ως συνδετικός κρίκος του Μαξίμου με την ΕΥΠ να μην γνώριζε για τις νόμιμες επισυνδέσεις στελεχών της κυβέρνησης που υπέγραφε ο Παναγιώτης Κοντολέων, όπως ο νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο νυν υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο μάρτυρας απάντησε πως «σε καμία περίπτωση. Ήταν, ασφαλώς, όλα αυτά σε γνώση του».

Τόνισε, επίσης, ότι ο τότε διοικητής της ΕΥΠ, Παναγιώτης Κοντολέων, αποτελούσε προσωπική επιλογή του Γρηγόρη Δημητριάδη, υπογραμμίζοντας πως ο ανιψιός του κ. Μητσοτάκη «είχε στενότατες σχέσεις με τον πρωθυπουργό και μπορούσε να κάνει κινήσεις εν λευκώ». Πρόσθεσε, ακόμη, ότι «ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να ενημερώνεται αλλά δεν γνωρίζω περισσότερα».

Λαβράνος και Δημητριάδης

Για τον κατηγορούμενο Γιάννη Λαβράνο ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε ότι η πρώτη φορά που συνάντησε το όνομά του ήταν στο πλαίσιο ρεπορτάζ το 2014, σε μια διαγωνιστική διαδικασία της ΕΛ.ΑΣ. για το σύστημα επικοινωνιών της. Ωστόσο, η γνωριμία τους πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2018-2019 μέσω ιδιωτών που γνώριζαν τον κατηγορούμενο.

«Ήρθαμε σε επαφή, μια γνωριμία, με το δεδομένο ότι ο Λαβράνος ήξερε πολλά κυβερνητικά στελέχη και κυρίως με τον Δημητριάδη που έλεγε ότι ήταν παιδικοί φίλοι. Γνώριζε αρκετά θέματα της ΕΛ.ΑΣ. Είχε αναπτυχθεί μια γνωριμία που περιλάμβανε επισκέψεις στο γραφείο του στο Ψυχικό», τόνισε ο αστυνομικός συντάκτης και πρόσθεσε ότι η τελευταία επαφή τους πραγματοποιήθηκε το 2021, όταν είχαν έρθει στο φως τα πρώτα δημοσιεύματα για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με ισχυρές κυβερνητικές -και μη- γνωριμίες, που ωστόσο ήθελε να παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Ο Λαβράνος είχε πάρα πολλές γνωριμίες, όπως τον τότε αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα και προσπαθούσε να κλείσει δουλειές», επισήμανε.

Εκτίμησε, ακόμη, ότι δεν προκύπτει επίσημα η χρήση του Predator, από την ΕΥΠ, αλλά εκτιμά ότι έγινε χρήση του λογισμικού. Ο κ. Λαμπρόπουλος επανέλαβε με έμφαση ότι ο Γιάννης Λαβράνος δεν είχε κανένα λόγο να παρακολουθεί τα παρακολουθούμενα από το Predator πρόσωπα ως ιδιώτης, πιθανολογώντας, όμως, ότι έβρισκε αντισταθμιστικά οφέλη από το να παρακολουθούνται τα συγκεκριμένα άτομα.

Ταυτόχρονα, ο μάρτυρας εισέφερε δύο αριθμούς κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούσε ο κ. Λαβράνος, με ένα εξ’ αυτών να συμπίπτει με τον αριθμό από τον οποίο εστάλησαν τα μηνύματα στον Σταμάτη Τρίμπαλη, ο οποίος είχε ομολογήσει πως ήταν ο «αχυράνθρωπος» της Krikel και του Γιάννη Λαβράνου.



Τελευταία τροποποίηση στις 12/12/2025 - 18:08
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