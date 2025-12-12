Δίκη υποκλοπών: «Ο Δημητριάδης γνώριζε τα πάντα», κατέθεσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος

Με την κατάθεση του αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «Βήμα» και «Τα ΝΕΑ», Βασίλη Λαμπρόπουλου συνεχίστηκε την Παρασκευή (12/12) η δίκη των υποκλοπών.





