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ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 0,6% η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Οκτώβριο
Ναυτιλία
13:28 - 10 Δεκ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 0,6% η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Οκτώβριο

Reporter.gr Newsroom
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Αύξηση 0,6% παρουσίασε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Οκτωβρίου 2024. Αύξηση κατά 0,4% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Οκτωβρίου έτους 2024 προς τον Οκτώβριο 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Πιο αναλυτικά, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ1 και άνω) για τον μήνα Οκτώβριο 2025. Ειδικότερα:

  • Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%. Αύξηση κατά 0,4% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Οκτωβρίου έτους 2024 προς τον Οκτώβριο 2023.
  • Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 3,2% τον μήνα Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Οκτωβρίου 2024. Μείωση 3,9% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Οκτωβρίου του έτους 2024 προς τον Οκτώβριο 2023.
  • Όσον αφορά τις κατηγορίες των πλοίων σε αριθμό, από τα 1.846 πλοία του ελληνικού στόλου: Επιβατηγά είναι 804 με αύξηση από τον Οκτώβριο του 2024 κατά 2,2%, τα δεξαμενόπλοια είναι 407 μειωμένα κατά 1,0%, τα φορτηγά είναι 352 μειωμένα κατά 1,1% και τα υπόλοιπα πλοία είναι 283 αυξημένα κατά 0,7% σε σχέση με πέρυσι.

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