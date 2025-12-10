ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 0,6% η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Οκτώβριο

Αύξηση 0,6% παρουσίασε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Οκτωβρίου 2024. Αύξηση κατά 0,4% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Οκτωβρίου έτους 2024 προς τον Οκτώβριο 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Πιο αναλυτικά, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ1 και άνω) για τον μήνα Οκτώβριο 2025. Ειδικότερα: Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%. Αύξηση κατά 0,4% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Οκτωβρίου έτους 2024 προς τον Οκτώβριο 2023.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 3,2% τον μήνα Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Οκτωβρίου 2024. Μείωση 3,9% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Οκτωβρίου του έτους 2024 προς τον Οκτώβριο 2023.

Όσον αφορά τις κατηγορίες των πλοίων σε αριθμό, από τα 1.846 πλοία του ελληνικού στόλου: Επιβατηγά είναι 804 με αύξηση από τον Οκτώβριο του 2024 κατά 2,2%, τα δεξαμενόπλοια είναι 407 μειωμένα κατά 1,0%, τα φορτηγά είναι 352 μειωμένα κατά 1,1% και τα υπόλοιπα πλοία είναι 283 αυξημένα κατά 0,7% σε σχέση με πέρυσι.