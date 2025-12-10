ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 0,6% η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Οκτώβριο

Πιο αναλυτικά, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ1 και άνω) για τον μήνα Οκτώβριο 2025. Ειδικότερα:
- Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%. Αύξηση κατά 0,4% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Οκτωβρίου έτους 2024 προς τον Οκτώβριο 2023.
- Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 3,2% τον μήνα Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Οκτωβρίου 2024. Μείωση 3,9% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Οκτωβρίου του έτους 2024 προς τον Οκτώβριο 2023.
- Όσον αφορά τις κατηγορίες των πλοίων σε αριθμό, από τα 1.846 πλοία του ελληνικού στόλου: Επιβατηγά είναι 804 με αύξηση από τον Οκτώβριο του 2024 κατά 2,2%, τα δεξαμενόπλοια είναι 407 μειωμένα κατά 1,0%, τα φορτηγά είναι 352 μειωμένα κατά 1,1% και τα υπόλοιπα πλοία είναι 283 αυξημένα κατά 0,7% σε σχέση με πέρυσι.