Από την Ερυθρά στη Μαύρη Θάλασσα: Ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης πλήττει - ξανά - τη ναυτιλία

Το χτύπημα σε δύο άφορτα δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα στα τέλη Νοεμβρίου λειτούργησε σαν σήμα κινδύνου για τη διεθνή ναυτιλία, που βλέπει την περιοχή να ακολουθεί ανησυχητικά το μοτίβο της Ερυθράς Θάλασσας τα προηγούμενα χρόνια.

Το NATO Shipping Centre εξέδωσε έκτακτη προειδοποίηση προς τους ναυτιλλόμενους, επισημαίνοντας ότι οι επιθέσεις με drones στα δεξαμενόπλοια "KAIROS" και "VIRAT" δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, των πληρωμάτων και του περιβάλλοντος.

Για τη ναυτιλιακή αγορά, το περιστατικό ξύπνησε μνήμες μιας περιόδου κατά την οποία ακόμη και η καθημερινή λειτουργία πλοίων είχε καταστεί αβέβαιη, με αυξημένο κόστος και επιχειρησιακή πίεση.

Η επίσημη οδηγία του ΝΑΤΟ ζητά από πλοίαρχους και εταιρείες να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας, να ενισχύουν τα μέτρα επιτήρησης και να αναφέρουν άμεσα κάθε ύποπτη δραστηριότητα.

Η σύσταση αυτή αντανακλά μια πραγματικότητα που αλλάζει γρήγορα, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία διαχέεται πλέον και στις θαλάσσιες οδούς, επηρεάζοντας πλοία που δεν έχουν καμία άμεση σχέση με τη σύγκρουση.

Η πρώτη συνέπεια φάνηκε στην αγορά ασφαλίσεων. Τα ασφάλιστρα πολέμου για ταξίδια στη Μαύρη Θάλασσα ανέβηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023, αγγίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις το 1% της αξίας του πλοίου.

Οι ασφαλιστές, αντιλαμβανόμενοι ότι ο κίνδυνος μπορεί να αλλάζει από μέρα σε μέρα, περνούν πλέον σε καθημερινή αξιολόγηση των όρων κάλυψης, μία πρακτική που είχε εφαρμοστεί και στην Ερυθρά Θάλασσα όταν η κατάσταση εκεί είχε κλιμακωθεί.

Αν και τα επίπεδα παραμένουν χαμηλότερα από τις κορυφώσεις του 2024, η τάση είναι ξεκάθαρα ανοδική και δημιουργεί πίεση σε πλοιοκτήτες και ναυλωτές.

Η Τουρκία εξέφρασε ανοιχτά την ανησυχία της, καθώς οι επιθέσεις σημειώθηκαν εντός της δικής της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.

Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μίλησε για περιστατικά που «απειλούν τους πάντες στην περιοχή» και υπογράμμισε ότι η εμβέλεια του πολέμου στην Ουκρανία επεκτείνεται με τρόπο που δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί.

Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις, ενώ η Ρωσία απάντησε με σκληρή ρητορική. Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα θα εντείνει τα πλήγματα κατά ουκρανικών υποδομών και πλοίων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα κινηθεί και εναντίον δεξαμενόπλοιων χωρών που, όπως υποστήριξε, «βοηθούν την Ουκρανία».

Η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί κρίσιμο διάδρομο για τη μεταφορά σιτηρών, πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, με τα παράκτια κράτη, Βουλγαρία, Γεωργία, Ρουμανία, Τουρκία, Ρωσία και Ουκρανία, να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη σταθερότητα των θαλάσσιων ροών.

Η διατάραξη της ναυσιπλοΐας σε μια περιοχή τέτοιας σημασίας επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού. Ήδη, Τουρκία, Ρουμανία και Βουλγαρία εξετάζουν μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας, ακολουθώντας μια λογική που θυμίζει την πολυεθνική αντίδραση στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την αύξηση των επιθέσεων το 2024.

Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, το μεγαλύτερο ζητούμενο είναι η προβλεψιμότητα. Οι επιθέσεις στα δύο δεξαμενόπλοια ενισχύουν την ανησυχία ότι η Μαύρη Θάλασσα μπορεί να εξελιχθεί στο επόμενο σημείο αστάθειας, όπου η ναυτιλία πληρώνει πρώτη το τίμημα μιας σύγκρουσης που δεν προκάλεσε.

Οι μνήμες της Ερυθράς Θάλασσας είναι ακόμη νωπές, με το κόστος, τις καθυστερήσεις και την αβεβαιότητα να αποτελούν καθημερινότητα για μήνες.

Η νέα προειδοποίηση του ΝΑΤΟ δείχνει ότι η ναυτιλία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με έναν κίνδυνο που δεν περιορίζεται στις εμπόλεμες πλευρές, αλλά επηρεάζει την παγκόσμια ροή εμπορευμάτων και την ομαλή λειτουργία των θαλάσσιων διαύλων σε μια περίοδο που το διεθνές σύστημα παραμένει υπό πίεση.