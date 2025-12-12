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Ιταλία: Γενική απεργία κατά του προϋπολογισμού - Τον χαρακτηρίζουν «αλλόκοτο και άδικο»
Ειδήσεις
17:48 - 12 Δεκ 2025

Ιταλία: Γενική απεργία κατά του προϋπολογισμού - Τον χαρακτηρίζουν «αλλόκοτο και άδικο»

Reporter.gr Newsroom
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Τη χώρα παρέλυσε σήμερα 12/12 η γενική απεργία που κήρυξε το μεγαλύτερο εργατικό συνδικάτο της Ιταλίας, το κεντροαριστερό Cgil, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον νέο κρατικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι. Το συνδικάτο καταγγέλλει ότι το σχέδιο της κυβέρνησης όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες, αλλά επιβαρύνει επιπλέον τους εργαζόμενους, τις οικογένειες και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ο γραμματέας του Cgil, Μαουρίτσιο Λαντίνι, σε δηλώσεις του στη Deutsche Welle χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό «αλλόκοτο και άδικο», καλώντας την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές. Η σημερινή κινητοποίηση επηρεάζει πλήθος τομέων: δημόσια διοίκηση, ιδιωτικό τομέα, μέσα μαζικής μεταφοράς, υγεία και παιδεία.

Σημαντικές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε Μιλάνο, Φλωρεντία και Ρώμη, με χιλιάδες εργαζόμενους να διαμαρτύρονται για τις περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και τη στασιμότητα στους μισθούς. Το Cgil κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προωθεί μια πολιτική που ευνοεί την άμυνα και όχι την κοινωνία: «Πώς βρέθηκαν άμεσα πόροι για εξοπλιστικά, ενώ δεν βρίσκονται για τα νοσοκομεία και τα σχολεία;» διερωτάται το συνδικάτο.

Κυβερνητικές αιχμές και απάντηση Λαντίνι

Η κυβέρνηση Μελόνι αντιτείνει ότι το Cgil επιλέγει συστηματικά να απεργεί Παρασκευή, για να διευκολύνει τη συμμετοχή. Ο Λαντίνι απορρίπτει κατηγορηματικά την κατηγορία, επισημαίνοντας ότι κάθε εργαζόμενος που συμμετέχει απεργώντας χάνει ημερομίσθιο: «Αυτό απαιτεί σεβασμό, όχι ειρωνείες», δήλωσε.

Προϋπολογισμός με αλλαγές, αλλά όχι διάλογο

Ενώ η κυβέρνηση εξετάζει ορισμένες τροποποιήσεις στο σχέδιο προϋπολογισμού –π.χ. την απόσυρση της αρχικής πρότασης για αύξηση στο 26% της φορολόγησης των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb– ο διάλογος με το Cgil παραμένει ουσιαστικά παγωμένος.

Η πλευρά της Μελόνι κατηγορεί το συνδικάτο για ιδεολογική αντιπολίτευση, ενώ το Cgil –με περισσότερα από πέντε εκατομμύρια μέλη– υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά να συναντηθεί με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του για ουσιαστική συζήτηση πάνω στον προϋπολογισμό του 2026.

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