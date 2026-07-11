ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Δεν θα μιλήσω ποτέ - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό
Πολιτική
14:22 - 11 Ιουλ 2026

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Δεν θα μιλήσω ποτέ - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κάθε συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη από το καλοκαίρι των αποκαλύψεων για τις υποκλοπές μέχρι και σήμερα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά ο ανιψιός του Πρωθυπουργού μίλησε στον Θανάση Λάλα και όσα είπε έχουν σηκώσει μεγάλη κουβέντα.

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του πρωθυπουργού, ρωτήθηκε για τις υποκλοπές και δήλωσε κατηγορηματικά πως δεν πρόκειται να μιλήσει ποτέ και υπογράμμισε πως "ανέλαβε την πολιτική ευθύνη" ώστε γιατί έτσι έπρεπε να κάνει ώστε να διευκολύνει τη λειτουργία του κράτους, της κυβέρνησης και της ΕΥΠ.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς, δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό, για να είμαστε καθαροί. Προστατεύω πράγματα που είναι ανώτερα από μένα, δεν αφορά τον Γρηγόρη Δημητριάδη», δήλωσε συγκεκριμένα.

Υποστήριξε δε ότι αντίστοιχα ζητήματα με λογισμικά όπως Predator και Pegasus εμφανίστηκαν σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς, όπως είπε, να προκληθεί αντίστοιχη πολιτική αναταραχή.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο κατηγόρησε για "εμμονή": «Εμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να με βάλει φυλακή. Έχει μια εμμονή μαζί μου. Η οποία εν μέρει μπορεί να είναι υποκινούμενη από μια συγκεκριμένη διαπλοκή που όλοι φανταζόμαστε, αλλά κατά τ’ άλλα είναι και μια προσωπική εμμονή», τόνισε.

Με αφορμή τα παραπάνω το ΠΑΣΟΚ σχολίασε:

«Ο κ. Δημητριάδης συνεχίζει να στέλνει εκβιαστικά μηνύματα στον Πρωθυπουργό εκθέτοντας τον βαρύτατα και υπογραμμίζοντας την εξόφθαλμη συγκάλυψη του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων που συντελείται εδώ και τέσσερα χρόνια για να «μαζέψουν» τη δυσωδία της αυλής του Μαξίμου.

Οι ηρωικές δηλώσεις «αυταπάρνησης» και «αυτοθυσίας» ότι δεν θα μιλήσει ποτέ, είναι ευθείες απειλές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς τον στοχοποιεί ως ενορχηστρωτή των παράνομων παρακολουθήσεων του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων.

Χαρακτήρισε μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη «αφεντικό», ώστε να μην αφήσει καμία αμφιβολία για τις μεθόδους, τη δομή και τον τρόπο διοίκησης του Μεγάρου Μαξίμου.

Και κάτι τελευταίο:

Το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων δεν κρίθηκε στις εκλογές του 2023.

Εκεί κρίθηκε η ομερτά και η εργαλειοποίηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ως συνενόχων σε ένα έγκλημα, που για κάποιους ήταν εις βάρος των δικαιωμάτων τους και των δημοκρατικών τους ελευθεριών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διεκδικεί με όλες τις νομικές ενέργειες του την απόδοση ευθυνών στους δράστες αυτού του πρωτοφανούς σκανδάλου που έπληξε το κράτος δικαίου.

Στη δημοκρατία αυτό είναι κεκτημένο ετών.

Βέβαια η επίθεση του κ. Δημητριάδη στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει πλήρως ότι το Μέγαρο Μαξίμου και ο κ. Δημητριάδης φοβούνται ότι σε περίπτωση νίκης του ΠΑΣΟΚ θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη για όσα έκαναν, γιατί θα σταματήσουν τα παιχνίδια της Νέας Δημοκρατίας με τους θεσμούς.

Είναι πράγματι ενδιαφέρουσα η σύμπτωση απόψεων με τον κ. Δρυμιώτη, ο οποίος -άραγε με ποιον ρόλο;- είχε εκφράσει τις αντίστοιχες αγωνίες του κ. Μητσοτάκη.

Κύριε Δημητριάδη , ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει καμία εμμονή μαζί σας. Έχει εμμονή με την προστασία της εθνικής ασφάλειας που στα χέρια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έγινε ξέφραγο αμπέλι, όταν παρακολουθούνταν η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, οι υπουργοί σας, πλήθος δημόσιων αξιωματούχων από απόστρατους τρίτων χωρών.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει επιμονή και προσήλωση στους θεσμούς και τη δικαιοσύνη, όρους άγνωστους για εσάς».



Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2026 - 14:23
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εγκατέλειψε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική – Τι ανέφερε για Ευρώπη και ΝΑΤΟ
Πολιτική

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εγκατέλειψε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική – Τι ανέφερε για Ευρώπη και ΝΑΤΟ

Θεσσαλονίκη: Παίκτρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ειδήσεις

Θεσσαλονίκη: Παίκτρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Δεν θα μιλήσω ποτέ - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Magazino
10/07/2026 - 21:30

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 21:00

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

Φορολογία
10/07/2026 - 20:43

ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις

Ειδήσεις
10/07/2026 - 20:00

Το «κενό» της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν που άναψε ξανά τη φωτιά στο Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
10/07/2026 - 19:51

«Πινγκ-Πονγκ» ευθυνών, Δούκα - ΕΟΠΑΕ - Μπακογιάννη, για το κλείσιμο του Ξενώνα «My Athens»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 19:37

Η Τράπεζα Πειραιώς απορροφά έξι θυγατρικές – Νέα αναδιάρθρωση του ομίλου

Πολιτική
10/07/2026 - 19:20

Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνούν ούτε για το αν θα γίνει... η Κεντρική Επιτροπή

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 18:58

Στα πράσινα οι Ευρωαγορές – Οριακά κέρδη για τον Stoxx 600

Ανακοινώσεις
10/07/2026 - 18:58

Seanergy Maritime: Στις 13 Ιουλίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των 100.000 ομολογιών

Πολιτική
10/07/2026 - 18:49

Ανδρουλάκης μέσω TikTok: Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον δεν παρακολούθησε το… επεισόδιο για τη 13η σύνταξη

Πολιτική
10/07/2026 - 18:35

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εγκατέλειψε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική – Τι ανέφερε για Ευρώπη και ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 18:30

Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν τελείωσε, αλλά οι συνομιλίες συνεχίζονται

Ειδήσεις
10/07/2026 - 18:17

Ερντογάν: «Τουρκικός Αιώνας» χωρίς συμβιβασμούς – «Δεν αναθέτουμε την ασφάλειά μας σε κανέναν»

Ειδήσεις
10/07/2026 - 18:03

Marfin: Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες – Το ανώνυμο email που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 17:54

Frontex: 37% λιγότερες αφίξεις αλλά αμείωτη η τραγωδία στη Μεσόγειο με 1.300 νεκρούς μετανάστες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ