Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Δεν θα μιλήσω ποτέ - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Κάθε συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη από το καλοκαίρι των αποκαλύψεων για τις υποκλοπές μέχρι και σήμερα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά ο ανιψιός του Πρωθυπουργού μίλησε στον Θανάση Λάλα και όσα είπε έχουν σηκώσει μεγάλη κουβέντα.

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του πρωθυπουργού, ρωτήθηκε για τις υποκλοπές και δήλωσε κατηγορηματικά πως δεν πρόκειται να μιλήσει ποτέ και υπογράμμισε πως "ανέλαβε την πολιτική ευθύνη" ώστε γιατί έτσι έπρεπε να κάνει ώστε να διευκολύνει τη λειτουργία του κράτους, της κυβέρνησης και της ΕΥΠ.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς, δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό, για να είμαστε καθαροί. Προστατεύω πράγματα που είναι ανώτερα από μένα, δεν αφορά τον Γρηγόρη Δημητριάδη», δήλωσε συγκεκριμένα.

Υποστήριξε δε ότι αντίστοιχα ζητήματα με λογισμικά όπως Predator και Pegasus εμφανίστηκαν σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς, όπως είπε, να προκληθεί αντίστοιχη πολιτική αναταραχή.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο κατηγόρησε για "εμμονή": «Εμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να με βάλει φυλακή. Έχει μια εμμονή μαζί μου. Η οποία εν μέρει μπορεί να είναι υποκινούμενη από μια συγκεκριμένη διαπλοκή που όλοι φανταζόμαστε, αλλά κατά τ’ άλλα είναι και μια προσωπική εμμονή», τόνισε.

Με αφορμή τα παραπάνω το ΠΑΣΟΚ σχολίασε:

«Ο κ. Δημητριάδης συνεχίζει να στέλνει εκβιαστικά μηνύματα στον Πρωθυπουργό εκθέτοντας τον βαρύτατα και υπογραμμίζοντας την εξόφθαλμη συγκάλυψη του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων που συντελείται εδώ και τέσσερα χρόνια για να «μαζέψουν» τη δυσωδία της αυλής του Μαξίμου.

Οι ηρωικές δηλώσεις «αυταπάρνησης» και «αυτοθυσίας» ότι δεν θα μιλήσει ποτέ, είναι ευθείες απειλές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς τον στοχοποιεί ως ενορχηστρωτή των παράνομων παρακολουθήσεων του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων.

Χαρακτήρισε μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη «αφεντικό», ώστε να μην αφήσει καμία αμφιβολία για τις μεθόδους, τη δομή και τον τρόπο διοίκησης του Μεγάρου Μαξίμου.

Και κάτι τελευταίο:

Το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων δεν κρίθηκε στις εκλογές του 2023.

Εκεί κρίθηκε η ομερτά και η εργαλειοποίηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ως συνενόχων σε ένα έγκλημα, που για κάποιους ήταν εις βάρος των δικαιωμάτων τους και των δημοκρατικών τους ελευθεριών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διεκδικεί με όλες τις νομικές ενέργειες του την απόδοση ευθυνών στους δράστες αυτού του πρωτοφανούς σκανδάλου που έπληξε το κράτος δικαίου.

Στη δημοκρατία αυτό είναι κεκτημένο ετών.

Βέβαια η επίθεση του κ. Δημητριάδη στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει πλήρως ότι το Μέγαρο Μαξίμου και ο κ. Δημητριάδης φοβούνται ότι σε περίπτωση νίκης του ΠΑΣΟΚ θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη για όσα έκαναν, γιατί θα σταματήσουν τα παιχνίδια της Νέας Δημοκρατίας με τους θεσμούς.

Είναι πράγματι ενδιαφέρουσα η σύμπτωση απόψεων με τον κ. Δρυμιώτη, ο οποίος -άραγε με ποιον ρόλο;- είχε εκφράσει τις αντίστοιχες αγωνίες του κ. Μητσοτάκη.

Κύριε Δημητριάδη , ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει καμία εμμονή μαζί σας. Έχει εμμονή με την προστασία της εθνικής ασφάλειας που στα χέρια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έγινε ξέφραγο αμπέλι, όταν παρακολουθούνταν η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, οι υπουργοί σας, πλήθος δημόσιων αξιωματούχων από απόστρατους τρίτων χωρών.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει επιμονή και προσήλωση στους θεσμούς και τη δικαιοσύνη, όρους άγνωστους για εσάς».





