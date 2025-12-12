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AS: Την διανομή έκτακτου μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ
Επιχειρήσεις
17:59 - 12 Δεκ 2025

AS: Την διανομή έκτακτου μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Reporter.gr Newsroom
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Η AS γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την έκτακτη χρηματική διανομή συνολικού μικτού ποσού 787.561,20 ευρώ από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της χρήσης 2022.

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.” με αριθμ. ΓΕΜΗ 057546304000 (εφεξής «Εταιρία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.1.4 και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας που έλαβε χώρα στις 12.12.2025 αποφάσισε την έκτακτη χρηματική διανομή συνολικού μικτού ποσού 787.561,20 ευρώ από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της χρήσης 2022. Η ως άνω έκτακτη χρηματική διανομή αντιστοιχεί σε μικτό ποσό 0.06 €/μετοχή, το οποίο προσαυξάνεται με το ποσό διανομής που αντιστοιχεί στις 100.539 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και δεν δικαιούνται συμμετοχής στην διανομή.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν. 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το προς διανομή ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους Μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των 0.574399625 €/ μετοχή. Την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω έκτακτο ποσό διανομής (Ημέρα Αποκοπής του Δικαιώματος λήψης της έκτακτης χρηματικής διανομής). Δικαιούχοι του εν λόγω ποσού είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025 (Record Date) - Προσδιορισμός Δικαιούχων της έκτακτης χρηματικής διανομής.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς A.E.», ως ακολούθως:

1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής της έκτακτης χρηματικής διανομής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της τράπεζας «Πειραιώς A.E.». Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα είσπραξης της έκτακτης χρηματικής διανομής
παραγράφεται μετά την παρέλευση 5ετίας από την λήξη του 2025, δηλαδή μέχρι 31- 12-2030, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15 και 253 ΑΚ) και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.
Από την 01.01.2027 και εφεξής, το ποσό της έκτακτης χρηματικής διανομής θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης (Οδός Ιωνίας).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 2310 572000) στις εργάσιμες ημέρες, από 10:00 έως 16:00 και επιπρόσθετα σε οποιοδήποτε κατάστημα της πληρώτριας Τράπεζας «Πειραιώς A.E.».

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