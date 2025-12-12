Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Πήγε να παίξει το παιχνίδι της «κουμπαριάς» και έπεσε στην παγίδα του

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε σήμερα (12/12) στον ΣΚΑΪ ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης «προσπάθησε να παίξει το παιχνίδι της κουμπαριάς και έπεσε στην παγίδα του». Όπως σημείωσε, όταν κάποιος επιμένει σε ένα λάθος, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το κάνει με δόλο.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί σοβαρή πολιτική κατηγορία το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να έχει προσωπική ή οικογενειακή σχέση με κάποιον που βρίσκεται υπό ποινική διερεύνηση.

Αντιστοίχως, το ότι ο κ. Ανδρουλάκης φαίνεται να είναι κουμπάρος με δύο από τους εμπλεκόμενους στις σημερινές συλλήψεις, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κατηγορηθεί πολιτικά. «Το μάθημα για τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι ότι πολιτική δεν γίνεται μέσω κουμπαριάς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αν η κουμπαριά συνδέεται με παράνομες πράξεις, αυτό είναι διαφορετική συζήτηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε επίσης ότι δεν θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπούνται από άτομα που τυχαία συνδέονται με κουμπαριές. Αντίθετα, κατήγγειλε «την τάση τσουβαλιάσματος» που έχει υπάρξει κατά της κυβέρνησης στο παρελθόν, όταν είχαν κατηγορηθεί άδικα για συγκάλυψη παράνομων ενεργειών. Όπως είπε, αντί να συζητούνται τα σοβαρά αίτια ενός τραγικού δυστυχήματος, κάποιοι υπέθεταν ότι όλα τα μέλη του κόμματος συμμετείχαν σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα του “Φραπέ” ανήκει στο παρελθόν» και ότι όσοι έχουν εμπλακεί σε παράνομες ενέργειες πρέπει να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ ανέστειλε νωρίτερα σήμερα την κομματική ιδιότητα του κ. Γιώργου Λαμπράκη.