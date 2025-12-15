ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Aegean: Παραίτηση και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανασυγκρότηση του ΔΣ σε σώμα
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23:10 - 15 Δεκ 2025

Aegean: Παραίτηση και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανασυγκρότηση του ΔΣ σε σώμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 12.12.2025 ο κ. Νικόλαος Γεώργιος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του μη-εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 7 του καταστατικού της Εταιρείας την εκλογή του κ. Γεώργιου Χριστόπουλου του Παναγιώτη ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την εκλογή του νέου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος

2. Αναστάσιος Δαυίδ, Αντιπρόεδρος Α’ του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

3. Παναγιώτης Λασκαρίδης, Αντιπρόεδρος Β’ του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

4. Δημήτριος Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

5. Γεώργιος Βασιλάκης, μη εκτελεστικό μέλος

6. Στυλιανή Δημαράκη, εκτελεστικό μέλος

7. Κωνσταντίνος Καλαμάτας, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

8. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος

9. Ναταλία Νικολαΐδη, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

10. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

11. Νικόλαος Σοφιανός,ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

12. Γεώργιος Χριστόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος

Η εν λόγω εκλογή θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας διαδικασίες.

Το νέο μέλος θα ασκήσει τα καθήκοντα του για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Χριστόπουλος είναι Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής (Chief Operating Officer) του Ομίλου LASKARIDIS SHIPPING CO LTD έχοντας 38 έτη εμπειρίας στο Πολεμικό Ναυτικό. Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Χριστόπουλου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κ. Νανόπουλο για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά και υποστήριξη στην Εταιρεία. Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή του κ. Νανόπουλου συνέβαλαν ουσιαστικά στη χάραξη και υλοποίηση της στρατηγικής καθώς και στην επιτυχή πορεία και ανάπτυξη της Εταιρείας.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/12/2025 - 22:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Attica Group: Παραιτήθηκε από το Δ.Σ. ο Ιωάννης Βογιατζής – Αλλαγές στην Επιτροπή Ελέγχου
Ναυτιλία

Attica Group: Παραιτήθηκε από το Δ.Σ. ο Ιωάννης Βογιατζής – Αλλαγές στην Επιτροπή Ελέγχου

Η πτώση του Στάρμερ, η σκιά του Brexit και η επόμενη μέρα
Ειδήσεις

Η πτώση του Στάρμερ, η σκιά του Brexit και η επόμενη μέρα

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ - Η διαδικασία και το φαβορί για τη διαδοχή του
Ειδήσεις

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ - Η διαδικασία και το φαβορί για τη διαδοχή του

Βρετανία: Υπό παραίτηση ο Στάρμερ λένε κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης
Ειδήσεις

Βρετανία: Υπό παραίτηση ο Στάρμερ λένε κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:35

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:20

Σαφές μήνυμα Φον ντερ Λάιεν: Αφοπλισμός και σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου μετά τη συμφωνία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:00

ΟΗΕ: Σχεδόν 7 εκατ. άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα

Ειδήσεις
27/06/2026 - 20:25

Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί, απειλές και εύθραυστες ισορροπίες

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:59

Πογκρόμ συλλήψεων στην Τουρκία ενόψει ΝΑΤΟ: Στο στόχαστρο δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και φοιτητές

Πολιτική
27/06/2026 - 19:38

Νέα σύγκρουση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές: Αντεγκλήσεις για «δημοκρατική ταλαιπωρία» και έλεγχο των ΟΤΑ

Οικονομία
27/06/2026 - 19:30

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:10

Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ συγκλόνισε το Αφγανιστάν: Αισθητός σε Πακιστάν και Καμπούλ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:59

Ηγέτης της Χεζμπολάχ κατά της συμφωνίας Ισραήλ – Λιβάνου: Η συμφωνία είναι άκυρη

Πολιτική
27/06/2026 - 18:30

ΠΑΣΟΚ: Προβληματισμός από την αναστολή του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:10

Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Αττική: Εντονότερα φαινόμενα την Κυριακή - Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία

Πολιτική
27/06/2026 - 17:59

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν 73 στελέχη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:30

Η Τουρκία στο στόχαστρο του Κογκρέσου: Ελληνοαμερικανοί βουλευτές αντιδρούν στη συμφωνία των 700 εκατ. δολαρίων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:22

Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – 1.720 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια

Χρηματιστήρια
27/06/2026 - 16:59

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές

Πολιτική
27/06/2026 - 16:30

Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις: «Η ΕΛΠΙΔΑ καθαρίζει» – Καταγγέλλει εκβιασμούς, παρασκήνιο και «αρχηγιλίκια»

Ναυτιλία
27/06/2026 - 15:59

ΠΕΝΕΝ: 24ωρη απεργία στα πλοία της Ραφήνας στις 3/7 – Στο επίκεντρο ασφάλεια και συνθήκες εργασίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 15:40

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 15:15

Volkswagen σε αναδιάρθρωση: Σενάρια για έως 100.000 θέσεις εργασίας και λουκέτα σε εργοστάσια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:45

ΗΠΑ: Άρση μέρους των περιορισμών για το AI της Anthropic – Πρόσβαση μόνο σε «έμπιστους» οργανισμούς

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:34

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ήχησε το 112 – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πολιτική
27/06/2026 - 14:10

Τσίπρας από το Εθνικό Συμβούλιο: «Νέα αρχή» με 5 παρεμβάσεις και μήνυμα σύγκρουσης με το «σύστημα»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 13:50

«Ειρήνη με διάρκεια»: Όσα προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου με τη στήριξη των ΗΠΑ

Πολιτική
27/06/2026 - 13:10

Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην Κυβέρνηση: Κερδισμένα τα ολιγοπώλια, χαμένοι οι πολίτες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 12:52

Αλλαγές στη Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή 28/6

Πολιτική
27/06/2026 - 12:40

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

Οικονομία
27/06/2026 - 12:25

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης

Οικονομία
27/06/2026 - 11:59

Ορίζοντας αργής αποκλιμάκωσης στις τιμές της αμόλυβδης: Η τάση στη ζήτηση και ο τουρισμός

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ