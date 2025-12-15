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Axios: Οργή Τραμπ για Νετανιάχου - Ο Λευκός Οίκος καταγγέλλει παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ
Ειδήσεις
23:15 - 15 Δεκ 2025

Axios: Οργή Τραμπ για Νετανιάχου - Ο Λευκός Οίκος καταγγέλλει παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Λευκός Οίκος εμφανίζεται «ενοχλημένος» με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα Axios.

Η αμερικανική κυβέρνηση απέστειλε αυστηρό ιδιωτικό μήνυμα στον Νετανιάχου, επικρίνοντας την εξόντωση του υπαρχηγού της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Ραέντ Σαάντ, το Σάββατο, χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία είχε επιτευχθεί με μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ από τον Οκτώβριο.

Η αντίδραση των ΗΠΑ έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ κυβέρνησης Τραμπ και Ισραήλ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος του Τραμπ και γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένοι με τον Νετανιάχου, ο οποίος αναμένεται να συναντήσει τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στις 29 Δεκεμβρίου.

Το πλήγμα στο Ραέντ Σαάντ, υπαρχηγό της Χαμάς και βασικό υπεύθυνο για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ατόμων στην Πόλη της Γάζας. Αμερικανικές πηγές τονίζουν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν διαβουλεύθηκε με τις ΗΠΑ πριν την επιχείρηση. Το μήνυμα του Λευκού Οίκου προς τον Νετανιάχου ήταν σαφές: «Αν θέλεις να καταστρέψεις τη φήμη σου και να δείξεις ότι δεν τηρείς συμφωνίες, προχώρα. Αλλά δεν θα σου επιτρέψουμε να καταστρέψεις τη φήμη του προέδρου Τραμπ».

Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι υπήρξε δυσαρέσκεια, υποστηρίζοντας όμως ότι το μήνυμα ήταν πιο ήπιο και ότι ορισμένες αραβικές χώρες θεωρούν την ενέργεια παραβίαση της εκεχειρίας.

Η θέση του Ισραήλ

Το Τελ Αβίβ ενημέρωσε την αμερικανική πλευρά ότι η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία, επιτιθέμενη σε στρατιώτες και διακινούμενα όπλα παράνομα. Η εξόντωση του Σαάντ έγινε «σε απάντηση στις παραβιάσεις της Χαμάς και για τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός».

Ο Λευκός Οίκος εκφράζει ανησυχία για τις ισραηλινές ενέργειες στη Συρία και στη Δυτική Όχθη, θεωρώντας ότι υπονομεύουν τις αμερικανικές προσπάθειες στήριξης της de facto κυβέρνησης Αλ Σάρα και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δυσχεραίνοντας τη νέα συμφωνία ασφάλειας μεταξύ Συρίας και Ισραήλ. Παράλληλα, η βία των εποίκων κατά Παλαιστινίων δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας και υπονομεύει την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ, ιδίως με τη Σαουδική Αραβία.

Αμερικανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι οι ΗΠΑ δεν ζητούν από τον Νετανιάχου να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ, αλλά να αποφύγει κινήσεις που στον αραβικό κόσμο εκλαμβάνονται ως προκλήσεις.

Μελλοντικές προκλήσεις για τη συμφωνία στη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι ο Νετανιάχου ενεργεί κοντόφθαλμα, ειδικά όσον αφορά στη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας, που προβλέπει περαιτέρω αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων. Ο Τραμπ φέρεται να προειδοποίησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να γίνει «καλύτερος εταίρος» στη διαδικασία.

Η αμερικανική στρατηγική στοχεύει στην αποκατάσταση των σχέσεων Ισραήλ – αραβικού κόσμου και στην επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ. Παράλληλα, οι ηγέτες της περιοχής δυσπιστούν απέναντι στον Νετανιάχου, με έντονες αντιρρήσεις σε οποιαδήποτε συνεννόηση.

Προσπάθειες για συνάντηση του Νετανιάχου με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι έχουν συναντήσει έντονη αντίδραση, καθώς οι σχέσεις των δύο ηγετών παραμένουν παγωμένες από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Αμερικανικές πηγές τονίζουν ότι ο Νετανιάχου «έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο παρία» και ότι η κυβέρνησή του πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένα βήματα αποκλιμάκωσης, αλλιώς οι ΗΠΑ δεν θα σπαταλήσουν τον χρόνο τους προσπαθώντας να επεκτείνουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ.

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