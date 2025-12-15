Η Ρωσία κατέθεσε αγωγή ύψους 230 δισ. δολαρίων κατά της Euroclear, εντείνοντας τις εντάσεις γύρω από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και περιπλέκοντας τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
23:20 - 15 Δεκ 2025
Ρωσική αγωγή $230 δισ. κατά της Euroclear απειλεί το σχέδιο της ΕΕ για χρηματοδότηση της Ουκρανίας
Η Ρωσία κατέθεσε αγωγή ύψους 230 δισ. δολαρίων κατά της Euroclear, εντείνοντας τις εντάσεις γύρω από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και περιπλέκοντας τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.