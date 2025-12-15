Ρωσική αγωγή $230 δισ. κατά της Euroclear απειλεί το σχέδιο της ΕΕ για χρηματοδότηση της Ουκρανίας
Ειδήσεις
23:20 - 15 Δεκ 2025

Ρωσική αγωγή $230 δισ. κατά της Euroclear απειλεί το σχέδιο της ΕΕ για χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία κατέθεσε αγωγή ύψους 230 δισ. δολαρίων κατά της Euroclear, εντείνοντας τις εντάσεις γύρω από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και περιπλέκοντας τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ρωσία κατέθεσε αγωγή ύψους 230 δισ. δολαρίων κατά της Euroclear, εντείνοντας τις εντάσεις γύρω από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και περιπλέκοντας τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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