ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ένοπλες Δυνάμεις: Πίνακας με το νέο μισθολόγιο - Οι αλλαγές σε θητεία γυναικών και αναβολές
Πολιτική
14:45 - 15 Δεκ 2025

Ένοπλες Δυνάμεις: Πίνακας με το νέο μισθολόγιο - Οι αλλαγές σε θητεία γυναικών και αναβολές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κατατέθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, στη Βουλή των Ελλήνων, σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που μεταξύ άλλων προωθεί μισθολογικές αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Το σχέδιο νόμου, το οποίο συμπληρώνει τη δέσμη πολιτικών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, μονίμων Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών, καθώς και μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό.

Σημαντική αλλαγή αφορά το νέο Βαθμολόγιο, με «πάγωμα» προαγωγών μονίμων υπαξιωματικών μέχρι τον βαθμό του Ανθυπασπιστή, επηρεάζοντας εν ενεργεία στελέχη.

Σκοπός του Σχεδίου Νόμου είναι:

α) η θεσμοθέτηση οργανικών θέσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, προέλευση, βαθμό και κατηγορία,

β) η αναδιαμόρφωση της συγκρότησης των Συμβουλίων Κρίσεων των Αξιωματικών,

γ) η αναδιαμόρφωση των προϋποθέσεων παραμονής των Αξιωματικών ανά βαθμό,

δ) η θέσπιση νέων βαθμών των μόνιμων Υπαξιωματικών των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ) των ΕΔ,

ε) η διενέργεια προαγωγών αποκλειστικά για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ανωτέρων βαθμών,

στ) η θέσπιση νέων βαθμών των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) ως Υπαξιωματικών Ειδικής Προέλευσης (ΥΕΠ),

ζ) η ρύθμιση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας μετάταξης των μόνιμων Υπαξιωματικών, αποφοίτων των Ανωτάτων Σχολών Μόνιμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ), στο σώμα Αξιωματικών,

η) η αναδιάρθρωση των βασικών μισθών και των μισθολογικών κλιμακίων των στελεχών των ΕΔ, τα οποία συνδέονται με τα έτη υπηρεσίας και την κατηγορία προέλευσης,

θ) η δημιουργία μισθολογικών βαθμίδων ανά κατηγορία προέλευσης, στις οποίες αποτυπώνεται η σταδιακή μισθολογική τους εξέλιξη σύμφωνα με τους νέους βαθμούς,

ι) η ενιαία ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στις καταστάσεις των Αξιωματικών και μόνιμων Υπαξιωματικών και ο σαφής διαχωρισμός των καταστάσεων σε κύριες και πρόσθετες,

ια) η σύσταση της Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης (ΔΙΔΑΕ), ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων και των οργάνων της,

ιβ) η σύμπραξη της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) και της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) για την εκπόνηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ),

ιγ) η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην υποχρέωση στράτευσης,

ιδ) η αναμόρφωση της στρατολογικής νομοθεσίας και ιδίως των ρυθμίσεων που αφορούν στη χορήγηση αναβολής σε σπουδαστές δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στη χορήγηση αναβολής σε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού και στην κρίση της δυνατότητας στράτευσης όσων πάσχουν από ψυχικές παθήσεις,

ιε) ο καθορισμός του πλαισίου εκπαίδευσης των οπλιτών,

ιστ) ο καθορισμός διαδικασίας για την επιμόρφωση των οπλιτών στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) των ΕΔ,

ιζ) ο καθορισμός πλαισίου για τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις των οπλιτών,

ιη) η ρύθμιση θεμάτων μετεκπαίδευσης εφεδρείας και η θέσπιση του θεσμού του ενεργού εθελοντή έφεδρου,

ιθ) η θεσμοθέτηση εθελοντικής στράτευσης γυναικών,

κ) η παροχή κινήτρου σε ανυπότακτους για κατάταξη στις ΕΔ έως την 31η.12.2027,

κα) η ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής εξέτασης και απόλυσης των ΕΠΟΠ και

κβ) η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη Στρατιωτική Δικαιοσύνη.

Οι μισθοί

Για τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών όλων των κατηγοριών από το κατώτερο στο αμέσως ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο απαιτείται υπηρεσία τριών ετών στο πρώτο κλιμάκιο και δύο ετών για κάθε επόμενο.

Ο μηνιαίος μισθός των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ανά μισθολογική, κατηγορία μισθολογικής κατάταξης και έτη υπηρεσίας, ορίζεται ως εξής, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο:

misthoi 23f3f

Βαθμολόγιο

Μία από τις αλλαγές του νομοσχεδίου αφορά το νέο Βαθμολόγιο, που «παγώνει» τις προαγωγές των μονίμων υπαξιωματικών μέχρι τον βαθμό του Ανθυπασπιστή (σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει), οι οποίοι μέχρι σήμερα ολοκλήρωναν τη σταδιοδρομία του με τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή Συνταγματάρχη αν κατείχαν πτυχίο ΑΕΙ, χωρίς να προβλέπεται κάποιου είδους μεταβατικότητα.

Αντίθετα, το νομοσχέδιο ισχύει αναδρομικά, με αποτέλεσμα να θίγονται εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που εισήλθαν στο στράτευμα με συνθήκες που τελούν πλέον υπό ευθεία αμφισβήτηση.

Ειδικότερα, τις μεγαλύτερες συνέπειες πρόκειται να επωμιστούν στελέχη που υπηρετούν ήδη ως υπαξιωματικοί, οι Σχολές των οποίων απειλούνται ακόμη και με λουκέτο, με δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει ένας πάγιος διάδρομος εξέλιξής τους, στο εξής.

Όπως απόφοιτος ΑΣΣΥ του 2007 που προάχθηκε πέρυσι σε Ανθυπολοχαγό, θα παραμείνει μέχρι την αποστρατεία του το 2040 στον ίδιο βαθμό.

Στην ίδια κατεύθυνση, μειωμένες δυνατότητες εξέλιξης προβλέπονται για τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), αφού ΕΠΟΠ που κατατάχθηκε το 2004 θα προαχθεί του χρόνου σε Επιλοχία Διοικήσεως και θα παραμείνει μέχρι το 2039 στον ίδιο βαθμό.

Θητεία και εφεδρεία

Παράλληλα, το νέο νομοσχέδιο εισάγει νέο πλαίσιο για τη στρατιωτική θητεία, η οποία στο εξής θα αφορά εθελοντικά και τις γυναίκες. Μεταβάλλεται, επίσης, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των στρατευσίμων, καθώς εντάσσονται εκπαιδεύσεις με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο προβλέπεται:

  1. βασική εκπαίδευση διάρκειας 10 εβδομάδων,
  2. ειδική εκπαίδευση διάρκειας 4 εβδομάδων και
  3. εκπαίδευση σε μονάδες ετοιμότητας διάρκειας 12 εβδομάδων.

Στη συνέχεια, ο πλήρως εκπαιδευμένος στρατιώτης αποδίδεται στην εφεδρεία.

Αναβολές

Σημαντικές αλλαγές προωθούνται και σχετικά με τις αναβολές στράτευσης. Τονίζεται πως ο αυξανόμενος αριθμός στρατευσίμων και οπλιτών που λαμβάνουν αναβολή για λόγους υγείας και κυρίως ο αριθμός όσων απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης ως ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5) για λόγους ψυχικής υγείας δημιούργησε την ανάγκη τροποποίησης του υφιστάμενου πλαισίου, κατά τρόπο, ώστε να αυστηροποιηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις και η σχετική αρμοδιότητα να ανήκει σε τριμελή ειδική επιτροπή, δηλαδή την ΕΔΥΨΕ. Τέλος, με την αξιολογούμενη ρύθμιση αυξάνεται το ηλικιακό όριο όσων δύνανται να εξαγοράσουν το υπόλοιπο στρατιωτικής υποχρέωσης ή εναλλακτικής υπηρεσίας από το τριακοστό τρίτο (33ο) στο τεσσαρακοστό (40ο) έτος, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον εξαιρετικό χαρακτήρα της διάταξης και αφετέρου την ανάγκη για αύξηση του αριθμού των κατατασσομένων.

Στα συνημμένα στο τέλος του κειμένου ολόκληρο το νομοσχέδιο.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/12/2025 - 14:56
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Λάκης Γαβαλάς ξαναχτυπά: Κάνει την Ερμού πασαρέλα και σκορπίζει τη λάμψη του – Χριστουγεννιάτικο glam powered by ΣΚΡΑΤΣ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ο Λάκης Γαβαλάς ξαναχτυπά: Κάνει την Ερμού πασαρέλα και σκορπίζει τη λάμψη του – Χριστουγεννιάτικο glam powered by ΣΚΡΑΤΣ

«Κραυγή αγωνίας» από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ για τις αμοιβές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Υγεία

«Κραυγή αγωνίας» από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ για τις αμοιβές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

e-ΕΦΚΑ: Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες την Τετάρτη (17/12) 16.00-17.30
Εργασιακά

e-ΕΦΚΑ: Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες την Τετάρτη (17/12) 16.00-17.30

Υποκειμενική φτώχεια στην Ελλάδα: Mind the gap
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Υποκειμενική φτώχεια στην Ελλάδα: Mind the gap

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελληνικός στρατός: Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες
Ειδήσεις

Ελληνικός στρατός: Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες

Μητσοτάκης: Η απάντηση στην οικονομική προσιτότητα είναι περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η απάντηση στην οικονομική προσιτότητα είναι περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα 

Χρηστίδης: Η μισθολογική ενίσχυση στο Δημόσιο δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, αλλά και ζήτημα επιβίωσης
Πολιτική

Χρηστίδης: Η μισθολογική ενίσχυση στο Δημόσιο δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, αλλά και ζήτημα επιβίωσης

Δένδιας: Αναπόσπαστο τμήμα της νέας αντίληψης επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων τα Μη Επανδρωμένα Συστήματα
Ειδήσεις

Δένδιας: Αναπόσπαστο τμήμα της νέας αντίληψης επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων τα Μη Επανδρωμένα Συστήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:34

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ήχησε το 112 – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πολιτική
27/06/2026 - 14:10

Τσίπρας από το Εθνικό Συμβούλιο: «Νέα αρχή» με 5 παρεμβάσεις και μήνυμα σύγκρουσης με το «σύστημα»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 13:50

«Ειρήνη με διάρκεια»: Όσα προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου με τη στήριξη των ΗΠΑ

Πολιτική
27/06/2026 - 13:10

Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην Κυβέρνηση: Κερδισμένα τα ολιγοπώλια, χαμένοι οι πολίτες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 12:52

Αλλαγές στη Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή 28/6

Πολιτική
27/06/2026 - 12:40

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

Οικονομία
27/06/2026 - 12:25

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης

Οικονομία
27/06/2026 - 11:59

Ορίζοντας αργής αποκλιμάκωσης στις τιμές της αμόλυβδης: Η τάση στη ζήτηση και ο τουρισμός

Πολιτική
27/06/2026 - 11:45

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας λειτουργεί α λα Τρελοπενηντάρης – Τι είπε για πλεόνασμα και φοροελαφρύνσεις

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 11:30

PeopleCert: Μετά το City & Guilds, νέοι πυλώνες ανάπτυξης με πιστοποιήσεις σε ΤN και Εφαρμοσμένη Γνώση

Ανεμοδείκτης
27/06/2026 - 11:25

«Υποσχετική» για φθηνότερους λογαριασμούς ρεύματος - Αν και όταν…

Ναυτιλία
27/06/2026 - 11:15

Πειραιάς: Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:55

ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ

Οικονομία
27/06/2026 - 10:35

Νόμος Κατσέλη: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από Στουρνάρα στη ρύθμιση που μειώνει δόσεις και τόκους

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:19

Προσάραξη στη Μήλο: Το «Κίσαμος» κρίθηκε ασφαλές και επέστρεψε στο ταξίδι του

Ειδήσεις
27/06/2026 - 10:01

Η μεγάλη πολιτική κατάρρευση της Αμερικής: Ποιος θα κυριαρχήσει το 2028;

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:57

Politico: Για ποιο λόγο οι καύσωνες παραμένουν τόσο φονικοί στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:38

Νέα παράταση για τα φαρμακεία αυτοκινήτου: Υποχρεωτική η συμμόρφωση από το 2027

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:04

ΥΠΠΟ: Ολοκληρώθηκαν τα στερεωτικά έργα προστασίας στον μεσαιωνικό Πύργο του Κουτουμουλά στην Εύβοια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 00:40

Κλιμάκωση στον Περσικό: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά το χτύπημα σε εμπορικό πλοίο

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 23:45

Στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών η Polymarket: Προβληματισμός για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 23:25

Wall: Σφυροκόπημα στις μετοχές τεχνολογίας – Ο Nasdaq βυθίστηκε για πέμπτη συνεδρίαση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 23:20

ΕΛΑΣ: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία ανηλίκου με οπαδικό υπόβαθρο στην Καλλιθέα – 7 συλλήψεις

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:59

Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% – Η ΕΕ απαντά: Κυριαρχικό δικαίωμα οι ψηφιακοί φόροι

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 22:40

ΥΠΑΑΤ: Στο Μητρώο Αγροτών οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:20

Τα «γεράκια» του Κρεμλίνου ζητούν από τον Πούτιν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:17

Συμφωνία-ορόσημο: Το Ισραήλ αποσύρεται από δύο περιοχές του Λιβάνου - Απειλές για εμφύλιο από Χεζμπολάχ

Magazino
26/06/2026 - 22:00

Πώς το έδαφος αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε και περπατάμε στην πόλη

Ειδήσεις
26/06/2026 - 21:59

Μασσαλία: Στα χέρια των γαλλικών αρχών τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

Αυτοδιοίκηση
26/06/2026 - 21:40

Δικηγορικοί Σύλλογοι κατά του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης: «Αγνοήθηκαν οι παρατηρήσεις μας»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ