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Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train
Ειδήσεις
21:25 - 25 Δεκ 2025

Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train

Reporter.gr Newsroom
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Την έντονη αντίδραση του Νίκου Πλακιά, πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών, προκάλεσε ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train με το μήνυμα «Επόμενη στάση: Δίπλα σε αυτούς που αγαπάμε».

Όπως αναφέρει ο Νίκος Πλακιάς σε ανάρτησή του, η κάρτα αυτή δείχνει «όλη την αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025».

Ολόκληρη η ανάρτησή του:

«Η ευχετήρια κάρτα της εταιρίας που σκότωσε 57 αθώους . Αυτή η κάρτα δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους στο οποίο εμείς είμαστε οι πολίτες αυτού. Ένα κράτος που επιτρέπει στον καθένα δολοφόνο να δείχνει την απόλυτη χυδαιότητα.

Αυτοί που το σκέφτηκαν, αυτοί που το σχεδίασαν, και αυτοί που το δημοσίευσαν είναι όλη η αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025 . Θα συμφωνούσα ότι είναι εντάξει εάν τόνιζε!!! Ότι η ευχετήρια αυτή κάρτα αναφέρεται αποκλειστικά στους συγγενείς των Θυμάτων ΤΕΜΠΩΝ . Δηλαδή!!! έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς!!!»

{https://x.com/PlakiasNikos/status/2004143856955134108}

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