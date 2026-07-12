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Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10:42 - 12 Ιουλ 2026

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου

Reporter.gr Newsroom
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Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο διακόπηκε από τις 04:50 τα ξημερώματα, καθώς πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μικρή απόσταση από τις γραμμές προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Το περιστατικό έχει επηρεάσει τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου, προκαλώντας ακινητοποιήσεις αμαξοστοιχιών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Hellenic Train:

- Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1590 (Λάρισα - Θεσσαλονίκη) παραμένει στον Σταθμό Λιτόχωρο, ενώ οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1591 (Θεσσαλονίκη - Λάρισα) και 1592 (Λάρισα - Θεσσαλονίκη) παραμένουν στους Σταθμούς Θεσσαλονίκης και Λάρισας, αντίστοιχα.

- Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.

- Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο IC51 (Θεσσαλονίκη - Αθήνα), με 200 επιβάτες, θα υποκατασταθεί με λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών της.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον ΟΣΕ και τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την πορεία της κατάστασης.

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