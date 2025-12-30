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Κυκλοφορεί το Reporter Magazine Δεκεμβρίου 2025: Aφιερώματα, συνεντεύξεις και αναλύσεις
Ειδήσεις
13:00 - 30 Δεκ 2025

Κυκλοφορεί το Reporter Magazine Δεκεμβρίου 2025: Aφιερώματα, συνεντεύξεις και αναλύσεις

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Κυκλοφορεί την Κυριακή 4 Ιανουαρίου το Reporter Inside Information Magazine, με την εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ.

Το REPORTER Inside Information Magazine είναι η έντυπη έκδοση του ειδησεογραφικού site Reporter.gr. Κυκλοφορεί δύο φορές το χρόνο και επικεντρώνεται μέσα από αναλύσεις, ρεπορτάζ, άρθρα και συνεντεύξεις σε όλα τα μεγάλα οικονομικά, επιχειρηματικά και πολιτικά θέματα της επικαιρότητας.

Στο 31ο τεύχος που κυκλοφορεί, μεταξύ άλλων, διαβάστε:

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Σταύρος Παπασταύρου: Τι σημαίνουν για τον πολίτη τα deals της ενέργειας

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
Έζησε η Ευρώπη το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι;

ΑΓΟΡΕΣ
Οι Fantastic 4 του Χρηματιστηρίου Αθηνών

ΚΙΝΑ - ΗΠΑ
Η ναυμαχία του Πειραιά

SOCIAL MEDIA
Ο αλγόριθμος στην κάλπη των εκλογών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μιλένα Αποστολάκη: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα από τη ΝΔ

Για όλα τα τεύχη του Reporter Magazine ανατρέξτε ΕΔΩ

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