ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Παγκόσμια Οικονομία: Μια διαρθρωτική μεταμόρφωση σε εξέλιξη
Τεχνολογία
08:05 - 24 Ιουλ 2026

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Παγκόσμια Οικονομία: Μια διαρθρωτική μεταμόρφωση σε εξέλιξη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μια τεχνολογική τάση περιορισμένη σε ερευνητικά εργαστήρια ή στον κλάδο του λογισμικού. Έχει εξελιχθεί σε μια γενικής χρήσης οικονομική δύναμη—αντίστοιχη, ως προς την πιθανή της επίδραση, με την ηλεκτρική ενέργεια, το διαδίκτυο ή ακόμη και τη βιομηχανική επανάσταση. Σε αντίθεση με προηγούμενα κύματα καινοτομίας, η AI δεν αυτοματοποιεί απλώς εργασίες ούτε βελτιώνει οριακά την παραγωγικότητα. Αναδιαμορφώνει θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται αξία, οργανώνεται η εργασία και κατανέμεται το κεφάλαιο στην παγκόσμια οικονομία.

Καθώς τα συστήματα AI γίνονται ολοένα και πιο ικανά ιδίως με την άνοδο των γενετικών μοντέλων και των αυτόνομων πρακτόρων, οι οικονομικές τους επιπτώσεις μετατοπίζονται από το θεωρητικό στο άμεσο. Η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται πλέον σε μια φάση μετάβασης, όπου η AI αρχίζει να επηρεάζει την παραγωγικότητα, τις αγορές εργασίας, τη δομή των επιχειρήσεων, ακόμη και τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό.

ΈΝΑ ΝΈΟ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑΣ

Η πιο συζητημένη μακροοικονομική επίδραση της AI είναι η παραγωγικότητα. Για πάνω από δύο δεκαετίες, οι ανεπτυγμένες οικονομίες αντιμετωπίζουν χαμηλές αυξήσεις παραγωγικότητας, παρά την τεχνολογική πρόοδο. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να αλλάξει αυτή την τάση.

Πρώιμες εκτιμήσεις από οργανισμούς όπως η McKinsey και η Goldman Sachs δείχνουν ότι η γενετική AI θα μπορούσε να προσθέσει τρισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο ΑΕΠ μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ορισμένα σενάρια τοποθετούν τη μακροπρόθεσμη αύξηση της παραγωγικότητας στο εύρος του 0,5% έως 1,5% ετησίως για τις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Η επίδραση αυτή προέρχεται από πολλαπλά κανάλια:

  • Αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων γνωστικών εργασιών (γραφή, ανάλυση, προγραμματισμός).
  • Επιτάχυνση ερευνητικών και αναπτυξιακών κύκλων.
  • Βελτίωση της λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις μέσω προγνωστικής ανάλυσης.
  • Μείωση του κόστους συντονισμού και συναλλαγών μεταξύ οργανισμών. Σε αντίθεση με προηγούμενα κύματα αυτοματοποίησης, η AI επηρεάζει όχι μόνο τη βιομηχανία, αλλά και υψηλής εξειδίκευσης υπηρεσίες όπως το δίκαιο, τα χρηματοοικονομικά, τη συμβουλευτική και την ανάπτυξη λογισμικού.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΥΠΌ ΠΊΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΆΒΑΣΗ

Μία από τις πιο άμεσες και πολιτικά ευαίσθητες επιπτώσεις της AI αφορά την εργασία. Ενώ ιστορικά οι τεχνολογικές επαναστάσεις δημιουργούσαν τελικά περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες κατέστρεφαν, οι μεταβατικές περίοδοι ήταν συχνά δύσκολες.

ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΟΜΉ: Η ΆΝΟΔΟΣ ΤΩΝ «AI-FIRST» ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

Η AI αλλάζει και τον τρόπο οργάνωσης των επιχειρήσεων. Οι παραδοσιακές εταιρείες βασίζονται σε ιεραρχίες, διαχείριση και ανθρώπινο συντονισμό. Η AI μειώνει το κόστος αυτών των λειτουργιών.

Οι βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν:

  • Μικρότερες αλλά πιο παραγωγικές

επιχειρήσεις.

  • Υψηλότερη ένταση κεφαλαίου (data,

υπολογιστική ισχύς, αλγόριθμοι)

  • Ενίσχυση των πλατφορμών και συ-

γκέντρωση ισχύος

Ήδη, λίγες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες κυριαρχούν στις υποδομές AI, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου «ο νικητής τα παίρνει σχεδόν όλα».

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΔΥΝΆΜΕΙΣ

Η AI έχει διπλή επίδραση στον πληθωρισμό.

ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΆ:

  • Μείωση κόστους εργασίας
  • Αποδοτικότερες εφοδιαστικές αλυσίδες
  • Αυξημένος ανταγωνισμός

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΆ:

  • Υψηλή ζήτηση για chips και data centers
  • Συγκέντρωση αγοράς
  • Μισθολογικές πιέσεις σε υψηλής εξειδίκευσης ρόλους

Συνολικά, αναμένεται καθαρά αποπληθωριστική επίδραση μεσοπρόθεσμα, αν και με σημαντικές μεταβατικές διακυμάνσεις.

ΑΓΟΡΈΣ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΈΣ ΡΟΈΣ

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν ήδη αρχίσει να προεξοφλούν την επίδραση της AI. Ένα μεγάλο μέρος της ανόδου των χρηματιστηρίων συνδέεται με εταιρείες AI και υποδομών.

Οι επενδύσεις κατευθύνονται προς:

  • Ημιαγωγούς και GPUs
  • Cloud υποδομές
  • AI startups
  • Ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων

Ταυτόχρονα, κλάδοι υψηλής έντασης εργασίας ενδέχεται να πιεστούν αποτιμησιακά.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΌΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΌΤΗΤΕΣ

Η AI αποτελεί και γεωπολιτικό εργαλείο. Οι χώρες που θα ηγηθούν στον τομέα θα αποκτήσουν πλεονέκτημα στην παραγωγικότητα και στην τεχνολογική ισχύ.

Οι βασικοί παίκτες είναι:

  • ΗΠΑ: καινοτομία και ιδιωτικός τομέας
  • Κίνα: κρατικά κατευθυνόμενη ανάπτυξη
  • ΕΕ: ρύθμιση και ηθικό πλαίσιο

Η διαφορά προσέγγισης δημιουργεί κίνδυνο «τεχνολογικού χάσματος» μεταξύ οικονομιών.

ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΈΣ

Η ανάπτυξη της AI συνδέεται στενά με την ενέργεια. Τα data centers και η εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων απαιτούν τεράστια ποσά ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτό σημαίνει ότι η ενεργειακή πολιτική είναι πλέον άμεσα συνδεδεμένη με την τεχνολογική πολιτική.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια τεχνολογική καινοτομία. Είναι μια γενικής χρήσης δύναμη που αναδομεί την παγκόσμια οικονομία.

Η επίδρασή της θα είναι σταδιακή αλλά βαθιά: αύξηση παραγωγικότητας, αναδιάρθρωση της εργασίας, συγκέντρωση επιχειρηματικής ισχύος και αλλαγή του γεωπολιτικού ισοζυγίου.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν η AI θα αλλάξει την οικονομία – αυτό ήδη συμβαίνει. Το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα οι οικονομίες και οι θεσμοί θα προσαρμοστούν σε έναν κόσμο όπου η νοημοσύνη γίνεται παραγωγικός συντελεστής.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι νικητές θα είναι όσοι δεν υιοθετήσουν απλώς την AI, αλλά επανασχεδιάσουν συνολικά τον τρόπο που λειτουργούν γύρω από αυτήν.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Ιουλίου 2026

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το μεγάλο στοίχημα του Real Estate: Συναλλαγές χωρίς καθυστερήσεις
Ακίνητα

Το μεγάλο στοίχημα του Real Estate: Συναλλαγές χωρίς καθυστερήσεις

Διαλέξτε εδώ ποια νέα χαρτονομίσματα του Ευρώ προτιμάτε
Ειδήσεις

Διαλέξτε εδώ ποια νέα χαρτονομίσματα του Ευρώ προτιμάτε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κλιμακώνεται η ένταση: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το Ιράν για 13η συνεχή νύχτα
Ειδήσεις

Κλιμακώνεται η ένταση: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το Ιράν για 13η συνεχή νύχτα

Ο Τραμπ αντεπιτίθεται: Νέο κύμα δασμών σε Ευρώπη, Κίνα και Ινδία
Ειδήσεις

Ο Τραμπ αντεπιτίθεται: Νέο κύμα δασμών σε Ευρώπη, Κίνα και Ινδία

ΗΠΑ κατά Ε.Ε. για το πρόστιμο στην Google: Στοχοποιείτε τις αμερικανικές εταιρείες
Ειδήσεις

ΗΠΑ κατά Ε.Ε. για το πρόστιμο στην Google: Στοχοποιείτε τις αμερικανικές εταιρείες

Τραμπ: Η πυρηνική συμφωνία με το Ριάντ θα προχωρήσει μόνο αν ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ
Ειδήσεις

Τραμπ: Η πυρηνική συμφωνία με το Ριάντ θα προχωρήσει μόνο αν ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
24/07/2026 - 08:50

Στρατηγική συμμαχία ανάμεσα σε Elikonos 3 και ΜΑΝΝΑ Τσατσαρωνάκη – Οι στόχοι

Φορολογία
24/07/2026 - 08:30

Τέλος χρόνου για τις φορολογικές δηλώσεις

Ειδήσεις
24/07/2026 - 08:22

Κλιμακώνεται η ένταση: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το Ιράν για 13η συνεχή νύχτα

Ειδήσεις
24/07/2026 - 08:10

Ο Τραμπ αντεπιτίθεται: Νέο κύμα δασμών σε Ευρώπη, Κίνα και Ινδία

Τεχνολογία
24/07/2026 - 08:05

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Παγκόσμια Οικονομία: Μια διαρθρωτική μεταμόρφωση σε εξέλιξη

Ακίνητα
24/07/2026 - 08:00

Το μεγάλο στοίχημα του Real Estate: Συναλλαγές χωρίς καθυστερήσεις

Ειδήσεις
23/07/2026 - 23:59

Καλαφάτης: Με το έργο PREVENT DisCC συνδιαμορφώνουμε ένα περιβάλλον στρατηγικής πρόληψης φυσικών καταστροφών

Ειδήσεις
23/07/2026 - 23:45

Το ΝΑΤΟ επενδύει €27 δισ. στην ευρωπαϊκή άμυνα – Εκσυγχρονίζει το δίκτυο καυσίμων

Ειδήσεις
23/07/2026 - 23:34

Διαλέξτε εδώ ποια νέα χαρτονομίσματα του Ευρώ προτιμάτε

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 23:30

Το πετρέλαιο «βυθίζει» τις αγορές: Εκτόξευση +7% για Brent - Βαριές απώλειες για Dow & Nasdaq

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 23:25

Ελληνική «απόβαση» στα ΗΑΕ: Πάνω από 200 επιχειρήσεις και επενδύσεις έως €700 εκατ.

Ειδήσεις
23/07/2026 - 23:16

Σύρος: Νεκρή με μαχαιριά στην πλάτη 41χρονη εργαζόμενη του ΕΚΑΒ – Συνελήφθη ζευγάρι

Ειδήσεις
23/07/2026 - 23:15

ΗΠΑ κατά Ε.Ε. για το πρόστιμο στην Google: Στοχοποιείτε τις αμερικανικές εταιρείες

Πολιτική
23/07/2026 - 23:05

Πλεύρης για Αναθεώρηση Συντάγματος: Ζητά ευρεία στήριξη για τη συνταγματική κατοχύρωση σημαίας και γλώσσας

Αυτοδιοίκηση
23/07/2026 - 23:00

Περιφέρεια Αττικής: Ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη

Ειδήσεις
23/07/2026 - 22:45

Κικίλιας στη βράβευση της Σοφίας Κασπίρη: Οι ναυαγοσώστες μας βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή

Υγεία
23/07/2026 - 22:30

Ο Εαυτός μέσα από το πρίσμα της νευροεπιστήμης: Τι μας διδάσκει το μοντέλο Internal Family Systems (IFS)

Ειδήσεις
23/07/2026 - 22:26

Τραμπ: Ανακοίνωσε επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου – Στο επίκεντρο η ΤΝ

Πολιτική
23/07/2026 - 22:16

Λιακούλη (ΠΑΣΟΚ): Επικοινωνιακές φιέστες πάνω στα συντρίμμια της Θεσσαλίας!

Ειδήσεις
23/07/2026 - 22:15

Reuters για Γερμανία: Ο Μερτς έτοιμος να ανακοινώσει ανασχηματισμό την Παρασκευή

Πολιτική
23/07/2026 - 21:55

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας

Ειδήσεις
23/07/2026 - 21:25

Έκρηξη σε βιοτεχνία στα Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας τραυματίας

Εργασιακά
23/07/2026 - 21:15

Κεραμέως: Το «Ergani app» για γρήγορες και εύκολες προσλήψεις μέσω κινητού τηλεφώνου

Υγεία
23/07/2026 - 21:00

Καύσωνας και Ασφάλεια Τροφίμων: Τα 10 «SOS» φαγητά που θέλουν προσοχή και ο «κανόνας της μιας ώρας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/07/2026 - 20:55

Τράπεζα Πειραιώς: Στις 3 Αυγούστου η αποκοπή για την επιστροφή κεφαλαίου 0,4 ευρώ

Ακίνητα
23/07/2026 - 20:45

Εθνική Στρατηγική Στέγασης: Σχέδιο €6,5 δισ. για 20.000 νέες προσιτές κατοικίες και 8.500 φοιτητικές εστίες

Ειδήσεις
23/07/2026 - 20:33

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Κακουργηματική δίωξη στον 28χρονο – Τη Δευτέρα 27/7 η απολογία του

Πολιτική
23/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης κατά Τσίπρα για F-35: Η εθνική ήττα που έβλεπε δεν ήρθε – Η Ελλάδα ισχυροποιείται

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/07/2026 - 20:20

ΑΒΑΞ: Παραδόθηκε για χρήση η γέφυρα Ξηριά στον Αλμυρό Βόλου

Πολιτική
23/07/2026 - 20:17

Αιχμές Μητσοτάκη στα εγκαίνια του Ε65: Εδώ πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ