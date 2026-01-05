Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Επικίνδυνο προηγούμενο» η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στην Ένωση Διοικητικών Δικαστών η στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, την οποία χαρακτηρίζει ως σοβαρή προσβολή των θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επισημαίνει ότι η επέμβαση στο έδαφος κυρίαρχου κράτους συνιστά επικίνδυνο προηγούμενο, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία της για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει τόσο στη διεθνή έννομη τάξη όσο και στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της ΕΔΔ, έχεις ως εξής:

«Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για την τέλεση μιας ακόμη ωμής πράξης παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου.

Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο έδαφος της Βενεζουέλας, η σύλληψη/απαγωγή του Προέδρου της και της συζύγου του και η εξαγγελία εγκατάστασης αμερικάνικης διοίκησης στη χώρα, συνιστά εξέλιξη που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι το διεθνές δίκαιο προσεγγίζεται στη βάση της οικονομίας και ότι οι θεμελιώδεις αρχές του σβήνονται και ξαναγράφονται στην πράξη ανάλογα με τις επιδιώξεις των οικονομικά ισχυρών.

Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την ακολουθία σειράς παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου σε βάρος των λαών. Σε μια εποχή που η ειρήνη αναδεικνύεται στο μεγάλο διακύβευμα της ανθρωπότητας, τα θεμελιώδη δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των λαών και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών, όπως κατοχυρώνονται στα άρθρα 1 και 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σε άλλα διεθνή κείμενα, πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτα.

Οι διεθνείς και κρατικοί θεσμοί που έχουν αρμοδιότητα σχετικά με την τήρηση του δικαίου, οφείλουν να μην παραγνωρίζουν την ως άνω αναγκαιότητα και να αντιδρούν με αποφασιστικότητα σε καταφανείς περιπτώσεις παραβίασης του διεθνούς δικαίου».