Ελληνικό διαβατήριο: Στο top ten της παγκόσμιας «ταξιδιωτικής ελευθερίας» - Πρόσβαση σε 185 χώρες

Το ελληνικό διαβατήριο συνεχίζει να κατατάσσεται ανάμεσα στα πιο ισχυρά στον κόσμο, με τη χώρα μας να φιγουράρει στην έκτη θέση παγκοσμίως στην πρόσβαση χωρίς βίζα, σύμφωνα με τον Henley Passport Index και άλλους διεθνείς δείκτες κινητικότητας.

Η κατάταξη αυτή επιτρέπει στους Έλληνες πολίτες να ταξιδεύουν σε περίπου 185 προορισμούς χωρίς βίζα ή με διαδικασίες visa on arrival, κατατάσσοντας τη χώρα μας στην ελίτ της παγκόσμιας ταξιδιωτικής ελευθερίας, δίπλα σε κράτη όπως η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη και η Νότια Κορέα.

Η ισχύς του ελληνικού διαβατηρίου αποδίδεται κυρίως στη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη Σένγκεν, αλλά και στη διπλωματική δραστηριότητα της χώρας, στις διμερείς συμφωνίες που συνάπτει, στη γεωπολιτική της θέση και στην διεθνή εικόνα αξιοπιστίας που καλλιεργεί.

Η κατάταξη αυτή μειώνει τη γραφειοκρατία, μειώνει το κόστος και προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους Έλληνες ταξιδιώτες, είτε για επαγγελματικούς λόγους, εκπαίδευση ή τουρισμό. Το ελληνικό διαβατήριο παρέχει πρόσβαση από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική μέχρι τις περισσότερες περιοχές της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και του Ειρηνικού, καθιστώντας το ένα πραγματικά σημαντικό «διαβατήριο ελευθερίας».

Η θέση της Ελλάδας στις 10 κορυφαίες χώρες του κόσμου αποτελεί ένδειξη της ενίσχυσης της διεθνούς εικόνας και της θεσμικής παρουσίας της χώρας, αλλά και της στρατηγικής σημασίας που έχει το ελληνικό διαβατήριο σε έναν κόσμο όπου η ελευθερία μετακίνησης δεν είναι δεδομένη.

Με λίγα λόγια, οι Έλληνες πολίτες διαθέτουν πλέον ένα από τα πιο ισχυρά «όπλα» στον κόσμο για ελεύθερη και ασφαλή μετακίνηση, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή εμπιστοσύνη προς τη χώρα μας και τους πολίτες της.