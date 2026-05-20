ΕΣΑμεΑ: Η ισότιμη πρόσβαση στις παραλίες δεν είναι πολυτέλεια αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα

Τη συνέχιση και διεύρυνση του Έργου «Προσβάσιμες Παραλίες», ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ζητά από τον κ. Ν. Παπαθανάση, αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η Ε.Σ.Α.μεΑ., συντασσόμενη με το δίκαιο αίτημα της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων (Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε ΚΑΙ Ν.Ι.Ν),.

Πιο αναλυτικά όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση:

«Η βελτίωση της προσβασιμότητας των παραλιών, αλλά και συνολικά των δημόσιων χώρων, δεν μπορεί να αποτελεί αποσπασματική παρέμβαση, αλλά πρέπει να συνιστά μόνιμη και σταθερή δημόσια πολιτική.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης δημιουργήθηκαν υποδομές προσβασιμότητας, όπως μηχανισμοί αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, ειδικοί διάδρομοι κίνησης, προσβάσιμα αποδυτήρια και χώροι υγιεινής κ.λπ., παρέχοντας σε χιλιάδες άτομα με αναπηρία, με μειωμένη κινητικότητα, ηλικιωμένους και γενικά εμποδιζόμενα άτομα τη δυνατότητα ασφαλούς, αυτόνομης και αξιοπρεπούς πρόσβασης στη θάλασσα.

Αξίζει να επισημανθεί ότι συγκεκριμένη παρέμβαση υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική για τους κατοίκους με αναπηρία νησιωτικών και παραθαλάσσιων περιοχών, για τους οποίους, παρά τη μόνιμη διαβίωσή τους κοντά στη θάλασσα, η πρόσβαση σε αυτήν μέχρι την ένταξή της στο ΕΣΠΑ αποτελούσε όνειρο απατηλό.

Δεδομένου ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026, καθίσταται απολύτως αναγκαία η διασφάλιση της συνέχισης και διεύρυνσης της εν λόγω παρέμβασης μέσω δημόσιων πόρων, εθνικών ή ευρωπαϊκών, ώστε να μην ανακοπεί η σημαντική πρόοδος που μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία παραλίες είναι λιγότερες από 500, όταν η Ελλάδα διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη λεκάνη της Μεσογείου, καταδεικνύει ότι οι παρεμβάσεις παραμένουν ακόμη περιορισμένες και ότι χρειάζεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η σχετική προσπάθεια. Αναγκαία είναι και η εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων ηχητικής καθοδήγησης και λοιπών υποστηρικτικών τεχνολογιών προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλής και αυτόνομη πρόσβαση και χρήση των παραλιών και από τους τυφλούς και τα άτομα με μειωμένη όραση.

Παράλληλα η Ε.Σ.Α.μεΑ. επισημαίνει ότι η δημιουργία προσβάσιμων τουριστικών υποδομών αναβαθμίζει το ελληνικό τουριστικό προϊόν, ενισχύει οικονομικά τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλει στην ανάδειξη της χώρας ως σύγχρονου, συμπεριληπτικού και φιλικού προς όλους προορισμού».