ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΣΑμεΑ: Η ισότιμη πρόσβαση στις παραλίες δεν είναι πολυτέλεια αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα
Ειδήσεις
10:54 - 20 Μάι 2026

ΕΣΑμεΑ: Η ισότιμη πρόσβαση στις παραλίες δεν είναι πολυτέλεια αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη συνέχιση και διεύρυνση του Έργου «Προσβάσιμες Παραλίες», ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ζητά από τον κ. Ν. Παπαθανάση, αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η Ε.Σ.Α.μεΑ., συντασσόμενη με το δίκαιο αίτημα της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων (Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε ΚΑΙ Ν.Ι.Ν),.

Πιο αναλυτικά όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση:

«Η βελτίωση της προσβασιμότητας των παραλιών, αλλά και συνολικά των δημόσιων χώρων, δεν μπορεί να αποτελεί αποσπασματική παρέμβαση, αλλά πρέπει να συνιστά μόνιμη και σταθερή δημόσια πολιτική.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης δημιουργήθηκαν υποδομές προσβασιμότητας, όπως μηχανισμοί αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, ειδικοί διάδρομοι κίνησης, προσβάσιμα αποδυτήρια και χώροι υγιεινής κ.λπ., παρέχοντας σε χιλιάδες άτομα με αναπηρία, με μειωμένη κινητικότητα, ηλικιωμένους και γενικά εμποδιζόμενα άτομα τη δυνατότητα ασφαλούς, αυτόνομης και αξιοπρεπούς πρόσβασης στη θάλασσα.

Αξίζει να επισημανθεί ότι συγκεκριμένη παρέμβαση υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική για τους κατοίκους με αναπηρία νησιωτικών και παραθαλάσσιων περιοχών, για τους οποίους, παρά τη μόνιμη διαβίωσή τους κοντά στη θάλασσα, η πρόσβαση σε αυτήν μέχρι την ένταξή της στο ΕΣΠΑ αποτελούσε όνειρο απατηλό.

Δεδομένου ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026, καθίσταται απολύτως αναγκαία η διασφάλιση της συνέχισης και διεύρυνσης της εν λόγω παρέμβασης μέσω δημόσιων πόρων, εθνικών ή ευρωπαϊκών, ώστε να μην ανακοπεί η σημαντική πρόοδος που μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία παραλίες είναι λιγότερες από 500, όταν η Ελλάδα διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη λεκάνη της Μεσογείου, καταδεικνύει ότι οι παρεμβάσεις παραμένουν ακόμη περιορισμένες και ότι χρειάζεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η σχετική προσπάθεια. Αναγκαία είναι και η εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων ηχητικής καθοδήγησης και λοιπών υποστηρικτικών τεχνολογιών προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλής και αυτόνομη πρόσβαση και χρήση των παραλιών και από τους τυφλούς και τα άτομα με μειωμένη όραση.

Παράλληλα η Ε.Σ.Α.μεΑ. επισημαίνει ότι η δημιουργία προσβάσιμων τουριστικών υποδομών αναβαθμίζει το ελληνικό τουριστικό προϊόν, ενισχύει οικονομικά τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλει στην ανάδειξη της χώρας ως σύγχρονου, συμπεριληπτικού και φιλικού προς όλους προορισμού».

prosparalia_c85b1.png

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιέσεις σε ΧΑ και διεθνείς αγορές από ομόλογα, ενέργεια και γεωπολιτικό ρίσκο
Αναλύσεις

Πιέσεις σε ΧΑ και διεθνείς αγορές από ομόλογα, ενέργεια και γεωπολιτικό ρίσκο

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο
Επιχειρήσεις

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές με τον πληθωρισμό και τα ομόλογα στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές με τον πληθωρισμό και τα ομόλογα στο επίκεντρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης στο France 24: H Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει τη δική της Silicon Valley
Οικονομία

Πιερρακάκης στο France 24: H Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει τη δική της Silicon Valley

Παπαθανάσης: Νέα αιτήματα €2,6 δισ. στο Ταμείο Ανάκαμψης – Επιπλέον €4,8 δισ. το φθινόπωρο
Οικονομία

Παπαθανάσης: Νέα αιτήματα €2,6 δισ. στο Ταμείο Ανάκαμψης – Επιπλέον €4,8 δισ. το φθινόπωρο

Παπαθανάσης: Πάνω από €5 δισ. σε νέα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Οικονομία

Παπαθανάσης: Πάνω από €5 δισ. σε νέα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ
Ειδήσεις

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Παπασταύρου: Στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ θα υπάρχουν πλέον όρια και οριζόντιες απαγορεύσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 11:37

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία χτίστηκε πάνω σε εκτελέσεις και διωγμούς

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:33

Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:27

Τζαβέλλας προς Βουλή: Η κλήση μου στην Επιτροπή Θεσμών προσκρούει στη διάκριση των εξουσιών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:17

NY Times: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν με «εκλεκτό» τον Αχμαντινετζάντ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:16

Φον Ντερ Λάιεν: Προσωρινή συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ για τους δασμούς, με «ρήτρα ασφαλείας» απέναντι στον Τραμπ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:54

ΕΣΑμεΑ: Η ισότιμη πρόσβαση στις παραλίες δεν είναι πολυτέλεια αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα

Αναλύσεις
20/05/2026 - 10:50

Πιέσεις σε ΧΑ και διεθνείς αγορές από ομόλογα, ενέργεια και γεωπολιτικό ρίσκο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 10:47

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο

Χρηματιστήρια
20/05/2026 - 10:39

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές με τον πληθωρισμό και τα ομόλογα στο επίκεντρο

Ναυτιλία
20/05/2026 - 10:38

Diana Shipping – Genco: Η μάχη για τον έλεγχο περνά στις μετοχές

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:32

Ανάσα για τον πληθωρισμό στη Βρετανία, αλλά ο κίνδυνος νέας έκρηξης τιμών παραμένει

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 10:23

Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:15

«Μυστήριο» παραμένει η οσμή στην Αττική: Δεν οφειλόταν σε αέριο ή μεθάνιο - Τα επικρατέστερα σενάρια

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:11

Ρωσία και Κίνα ανασχεδιάζουν τον ενεργειακό χάρτη εν μέσω πολέμου με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
20/05/2026 - 10:06

Συμμετοχή ισχυρότατων διεθνών fund (CVC, Blackrock, Blackstone, QIA) στην ΑΜΚ της ΔΕΗ

Χρηματιστήριο
20/05/2026 - 10:02

XA: Ρευστοποιήσεις και αναζήτηση στήριξης στις 2201 μονάδες - Ανοικτό το ενδεχόμενο άμεσης ανοδικής αντίδρασης

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:51

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει του Final 4 της Αθήνας

Ανεμοδείκτης
20/05/2026 - 09:50

Ο Τσίπρας... πίσω από τη διαγραφή Πολάκη

Πολιτική
20/05/2026 - 09:50

Πεδίο μάχης η Βουλή με προσωπικές επιθέσεις Κωνσταντοπούλου κατά Φλωρίδη και ΚΚΕ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:42

Τραγωδία στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί - 48χρονος φέρεται να σκότωσε συγκάτοικό του

Ανακοινώσεις
20/05/2026 - 09:35

ΔΕΗ: ΑΜΚ €4,25 δισ. με προσφορές €17 δισ. – Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές κάτω των €18,63

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:30

Πέθανε ο πρώην καλαθοσφαιριστής Κάρεϊ Σκάρι

Χρηματιστήρια
20/05/2026 - 09:24

Υποχώρηση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού λόγω των αυξημένων αποδόσεων των κρατικών ομολόγων

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:10

Γερμανία: Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις βλέπει μείωση της διεθνούς της ανταγωνιστικότητας

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 09:00

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Στρατηγική ευκαιρία εξωστρέφειας το σύμφωνο για τη Μεσόγειο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 09:00

Όμιλος Louis Hotels: Επενδυτικό πλάνο €60 εκατ. – Οι εκτιμήσεις για τη νέα σεζόν

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 08:50

Coca-Cola HBC: Επενδύσεις €31 εκατ. σε υποδομές logistics – Η νέα «μονάδα – σημαία» στο Σχηματάρι

Περιβάλλον
20/05/2026 - 08:41

Κλιματική αλλαγή: Οι επιστήμονες εγκαταλείπουν τα ακραία σενάρια, αλλά το πρόβλημα παραμένει

Φορολογία
20/05/2026 - 08:30

Εφορία: Μαζικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες για τακτοποίηση οφειλών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ