Ηλεία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε σοβαρό τροχαίο

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Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο που συνέβη αργά το βράδυ της Δευτέρας στο πρώτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αμαλιάδας – Κουρούτας, στην Ηλεία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το όχημα που οδηγούσε 20χρονος, στο οποίο επέβαινε μια συνομήλικη, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά υπό άγνωστες συνθήκες με δεύτερο αυτοκίνητο, που οδηγούσε ένας 42χρονος μαζί με έναν 35χρονο επιβάτη.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, οι οποίες απεγκλώβισαν από τα δύο οχήματα τα τέσσερα τραυματισμένα άτομα.

Οι τραυματίες – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς ο 35χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Το τμήμα Τροχαίας Αμαλιάδας διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.