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Θεσσαλονίκη: Δικογραφία κατά 4 ανηλίκων – Ξυλοκόπησαν 14χρονη λόγω ερωτικής αντιζηλίας
Ειδήσεις
09:51 - 12 Ιαν 2026

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία κατά 4 ανηλίκων – Ξυλοκόπησαν 14χρονη λόγω ερωτικής αντιζηλίας

Reporter.gr Newsroom
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Υπόθεση ξυλοδαρμού που κατήγγειλε ότι υπέστη 14χρονη, τον περασμένο Οκτώβριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εξιχνίασε η Ελληνική Αστυνομία.  

Ειδικότερα, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ανήλικοι, εκ των οποίων τρία κορίτσια (17, 13 και 12 ετών) κι ένα αγόρι (16 ετών), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Το περιστατικό φαίνεται να αποδίδεται σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα συγκεκριμένα άτομα προσέγγισαν την ανήλικη παθούσα κι έπειτα από λεκτικό διαπληκτισμό, τρεις εξ αυτών της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, εξυβρίζοντας και απειλώντας την ταυτόχρονα, ενώ το τέταρτο άτομο βιντεοσκοπούσε το περιστατικό.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και αφορά, κατά περίπτωση, τις πράξεις της απλής σωματικής βλάβης, της απειλής, της εξύβρισης και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

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