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Έκκληση επικοινωνίας προς τη Λόρα από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (video)
Ειδήσεις
18:04 - 14 Ιαν 2026

Έκκληση επικοινωνίας προς τη Λόρα από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (video)

Reporter.gr Newsroom
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«Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει δημόσια και ανθρώπινη έκκληση προς τη Λόρα, το παιδί για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη Amber Alert, μέσα από ένα βίντεο-μήνυμα που κοινοποιήθηκε σήμερα.

Στο βίντεο, κοινωνική λειτουργός του Οργανισμού απευθύνεται άμεσα στη Λόρα, με λόγια φροντίδας, κατανόησης και αποδοχής, τονίζοντας ότι υπάρχει ένας ασφαλής χώρος επικοινωνίας, χωρίς κριτική, μόνο με διάθεση να ακούσουμε και να στηρίξουμε.

Το μήνυμα έχει έναν και μόνο στόχο: να νιώσει η Λόρα ότι δεν είναι μόνη και ότι μπορεί, αν το επιθυμεί, να επικοινωνήσει με ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά για την ασφάλεια και την ευημερία της.

{https://www.youtube.com/shorts/9aExkjTpI08?feature=share}

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, συνεργαζόμενο με τις αρμόδιες Αρχές, και καλεί:

  • τη Λόρα να επικοινωνήσει μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί και νιώθει ασφαλή

  • οποιονδήποτε πολίτη διαθέτει πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει, να απευθυνθεί άμεσα στον Οργανισμό ή στις Αρχές

Η προστασία των παιδιών και ο σεβασμός στην προσωπικότητά τους παραμένουν αδιαπραγμάτευτες αξίες για τον Οργανισμό.

Για οποιαδήποτε πληροφορία:

Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 (24 ώρες)

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