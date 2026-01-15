Κέντρα Πρόληψης «Σείριος»: Απλήρωτοι από τον Δεκέμβριο οι εργαζόμενοι

Για «απίστευτη ταλαιπωρία» κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης «Σείριος» του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς – όπως γνωστοποίησαν την Πέμπτη (15/1) μέσω σχετικής τους ανακοίνωσης – δεν έχουν καταβληθεί τα δεδουλευμένα του Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα να είναι απλήρωτοι από τέλη Νοεμβρίου μέχρι και σήμερα.

Αυτό – όπως τονίζουν – είχε ως αποτέλεσμα να περάσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους τις γιορτές χωρίς εισόδημα και σε ένα κλίμα αβεβαιότητας για το πότε θα πληρωθούν, αδυνατώντας να αντεπεξέλθουν πλέον στην καθημερινότητα.

Αναφέρουν, μάλιστα, ότι η Διοίκηση του Κέντρου Πρόληψης επικαλούμενη προφάσεις και διοικητικά κωλύματα αρνείται να καταβάλει τη μισθοδοσία τους την ώρα που τους ενημερώνει ότι άλλες πληρωμές που κάνει το Κέντρο θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται κανονικά. Σύμφωνα, δε, με τους ίδιους τα Κέντρα Πρόληψης «Σείριος» έχουν ένα μεγάλο ποσό στα ταμειακά τους διαθέσιμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εργαζόμενοι θέτουν μία σειρά από ερωτήματα:

(α) πώς μπορούν να γίνονται ή να γίνουν στο μέλλον άλλες πληρωμές σε λειτουργικά έξοδα, αλλά όχι η εκταμίευση δεδουλευμένων;

(β) ποια δικαιολογία υπάρχει να μένουν απλήρωτοι εργαζόμενοι όταν υπάρχει ένα μεγάλο ποσό στο ταμείο;

(γ) πώς γίνεται να μένουν απλήρωτοι εργαζόμενοι όταν το Κέντρο Πρόληψης έχει στο παρελθόν σπαταλήσει ασύλληπτα ποσά για διεξαγωγή συνεδρίων ή ενοικίαση (leasing) αυτοκινήτων, όπως πέρυσι είχε καταγγελθεί από εργαζόμενους και αιρετούς στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης;

Ευθύνες καταλογίζουν τόσο στη Διοίκηση του Κέντρου και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, όσο και στον ΕΟΠΑΕ, τον επόπτη φορέα, ο οποίος – όπως αναφέρουν – δεν κάνει ενέργειες για να διασφαλίσει τα ελάχιστα όπως η καταβολή δεδουλευμένων.

Τα παραπάνω έρχονται – τονίζουν οι ίδιοι – σε συνέχεια διαχρονικών προβλημάτων που σχετίζονται με το θεσμικό υπόβαθρο των Κέντρων Πρόληψης, τα οποία απειλούνται και με οριστικό λουκέτο με τη λήξη της προγραμματικής σύμβασης λειτουργίας τους στα τέλη του 2027, αλλά και σε συνέχεια των προβλημάτων στο χώρο της Απεξάρτησης και της Υγείας συνολικά.

Όπως είχε προκύψει και από το σχετικό αναλυτικό ρεπορτάζ του «R», το τοπίο γύρω από τα Κέντρα Πρόληψης είναι θολό, αφού δεν έχει απαντηθεί ακόμη τι θα γίνει μετά τη λήξη της σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΑΕ (ως διαδόχου του ΟΚΑΝΑ), του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΕΤΑΑ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ). Το Υπουργείο Υγείας, μάλιστα, αναφέρει ότι η τύχη τους αποτελεί αντικείμενο ευρύτερης πολιτικής και τεχνικής διαβούλευσης, ενώ σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό, κ. Δημήτρη Βαρτζόπουλο, οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται να ενταχθούν στον ΕΟΠΑΕ, σε κάποια θέση στον τόπο κατοικίας τους.

Στη σχετική τους ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης «Σείριος» της Θεσσαλονίκης ζητούν: (α) άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους και (β) διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και συνέχειας όλων των Κέντρων Πρόληψης, διαμηνύοντας καταληκτικά ότι «κανένας εκβιασμός δεν θα περάσει».