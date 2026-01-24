Βεντέτα χωρίς τέλος στα Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη

Η ένταση στα Βορίζια Ηρακλείου παραμένει υψηλή, δύο μήνες μετά το αιματηρό επεισόδιο της 1ης Νοεμβρίου 2025 που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Παρά την αυξημένη παρουσία των αστυνομικών αρχών, οι σχέσεις μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων οικογενειών παραμένουν τεταμένες. Την Πέμπτη σημειώθηκε νέο επεισόδιο, με αποτέλεσμα τη σύλληψη της μητέρας και του πατέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, η αδελφή της θανούσης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, Γεωργία, δέχθηκε λεκτική επίθεση και απειλές μέσα στο σπίτι της, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη. Η ίδια ειδοποίησε τις αρχές, οδηγώντας στη σύλληψη του ζευγαριού.

Ο πατέρας του 39χρονου νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) με Covid-19, ενώ η μητέρα οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης για τις διαδικασίες του αυτοφώρου.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς η κατάσταση στα Βορίζια παραμένει «εκρηκτική» και οι σχέσεις των οικογενειών φαίνεται να παραμένουν σε αδιέξοδο.