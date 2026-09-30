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Πούτιν προς Δύση: Κανείς δεν μπορεί να λυγίσει ή να εκφοβίσει το ρωσικό λαό
Ειδήσεις
15:53 - 30 Σεπ 2026

Πούτιν προς Δύση: Κανείς δεν μπορεί να λυγίσει ή να εκφοβίσει το ρωσικό λαό

Reporter.gr Newsroom

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Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της ρητορικής του και διαμηνύοντας ότι κανείς δεν μπορεί να «λυγίσει ή να εκφοβίσει» το ρωσικό λαό. Οι δηλώσεις του έρχονται στον απόηχο των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών και των καταγγελιών της Μόσχας περί δυτικών προσπαθειών δολιοφθοράς.

Μιλώντας από την Κρατική Δούμα, ο Πούτιν αναφέρθηκε στην υψηλή συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι αυτή «επιβεβαίωσε την ισχύ του πολυκομματικού πολιτικού μας συστήματος». Η διαδικασία, ωστόσο, έχει δεχθεί επικρίσεις από μέρος της διεθνούς κοινότητας, μεταξύ άλλων για την καταστολή της αντιπολίτευσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι οι εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή διεξήχθησαν «σε αυστηρή συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο».

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο Πούτιν δήλωσε ότι τόσο το χρηματοπιστωτικό σύστημα όσο και η οικονομία της Ρωσίας «πατούν γερά», καλώντας παράλληλα τους βουλευτές να καταλήξουν σε έναν «ισορροπημένο και ρεαλιστικό» προϋπολογισμό.

Τέλος, ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η Ρωσία «δεν μπορεί να γυρίζει σε όλο τον κόσμο, ταπεινωτικά, ζητιανεύοντας βοήθεια με το χέρι απλωμένο». Με τη συγκεκριμένη αναφορά άφησε να εννοηθεί ότι αναφερόταν στην Ουκρανία, την οποία η Μόσχα παρουσιάζει συχνά ως χώρα που εξαρτάται οικονομικά και στρατιωτικά από τη δυτική στήριξη.

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