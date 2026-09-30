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Επιχειρηματικός κόσμος: Καλοδεχούμενα, αλλά ανεπαρκή τα μέτρα κατά της ακρίβειας
Επιχειρήσεις
16:12 - 30 Σεπ 2026

Επιχειρηματικός κόσμος: Καλοδεχούμενα, αλλά ανεπαρκή τα μέτρα κατά της ακρίβειας

Reporter.gr Newsroom

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Θετικά υποδέχτηκε ο επιχειρηματικός κόσμος τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη (30/9) για το ενεργειακό κόστος και την καταπολέμηση της ακρίβειας, χωρίς ωστόσο να τα θεωρεί και επαρκή στις παρούσες συνθήκες κι ενώ σε διεθνές επίπεδο η κατάσταση δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί.  

Μία παρέμβαση που μπορεί να προσφέρει σημαντική ανάσα ρευστότητας σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις είδε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) στη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών έως τις 120 δόσεις, υπενθυμίζοντας ότι είχε ήδη θέσει επιτακτικά το αίτημα αυτό.

Παράλληλα, θετική είναι η στάση της Συνομοσπονδίας και για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι «η οικονομία εξακολουθεί να κινείται σε ένα περιβάλλον έντονης διεθνούς αβεβαιότητας, με τις επιπτώσεις των διεθνών κρίσεων να μεταφέρονται καθημερινά στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και συνολικά στην αγορά».

Για τον λόγο αυτό, η ΕΣΕΕ ζητά από το οικονομικό επιτελείο να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα, ώστε, εφόσον προκύψουν νέες πιέσεις, να μπορεί να προχωρήσει άμεσα σε πρόσθετες και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, αναγνώρισε, με τη σειρά του, πως τα νέα μέτρα αποτελούν μία «προσωρινή ανάσα» για την κοινωνία και τους μικρομεσαίους, αλλά επεσήμανε πως οι σημερινές ανακοινώσεις δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης.

«Τα μέτρα είναι καλοδεχούμενα αν και κάποια από αυτά θα μπορούσαν να έχουν υιοθετηθεί εδώ και πολύ καιρό», σημείωσε, τονίζοντας πως το ΕΕΑ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και του ΕΦΚ στα καύσιμα, έστω και για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.

«Αν δεν προχωρήσουμε ούτε τώρα σε τολμηρές λύσεις, οι συνέπειες του τεράστιου ενεργειακού κόστους θα είναι οδυνηρές τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις», υπογράμμισε.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/09/2026 - 16:18
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