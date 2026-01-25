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Αυτοκινητόδρομος Ε65: Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος
Ειδήσεις
10:45 - 25 Ιαν 2026

Αυτοκινητόδρομος Ε65: Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος

Reporter.gr Newsroom
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Με ταχείς ρυθμούς εξελίσσεται η κατασκευή και του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65, ο οποίος θα συνδέσει την Κεντρική Ελλάδα με την Εγνατία Οδό, φέρνοντας τη Δυτική Μακεδονία πιο κοντά στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της χώρας.

Η συνολική πρόοδος του έργου έχει φτάσει στο 90,26%. Πρόκειται για ένα από τα πλέον σημαντικά εθνικά οδικά έργα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ολοκληρώνει έναν κρίσιμο οδικό άξονα που εκτείνεται από τη Λαμία έως τον κόμβο της Εγνατίας Οδού στα Γρεβενά.

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 έχει συνολικό μήκος 182,1 χιλιόμετρα, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται περίπου στα 1,4 δισ. ευρώ.

«Ο Ε65 αποτελεί κομβική υποδομή για την περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς βγάζει από την απομόνωση περιοχές της ενδοχώρας, ενισχύει την οδική ασφάλεια και μειώνει τους χρόνους μετακίνησης», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής στα τελευταία 46 χιλιόμετρα του βόρειου τμήματος του άξονα. Ειδικότερα, η κατασκευή των σηράγγων έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 99,89% και των γεφυρών σε ποσοστό 99,25%, ενώ οι χωματουργικές εργασίες έχουν εκτελεστεί κατά 99%. Αντίστοιχα, οι ασφαλτικές εργασίες έχουν προχωρήσει σε ποσοστό 71,12%.

Σημειώνεται ότι, βάσει του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος, η παράδοση του έργου τοποθετείται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

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