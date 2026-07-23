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Αιχμές Μητσοτάκη στα εγκαίνια του Ε65: Εδώ πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης
Πολιτική
20:17 - 23 Ιουλ 2026

Αιχμές Μητσοτάκη στα εγκαίνια του Ε65: Εδώ πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
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Παραδόθηκε και επίσημα την Πέμπτη 23/7 το απόγευμα το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός από τα σημαντικότερα έργα οδικών υποδομών των τελευταίων ετών.

Το νέο τμήμα, μήκους 46 χιλιομέτρων, που συνδέει την Καλαμπάκα με τα Γρεβενά, θέτει πλέον σε πλήρη λειτουργία τον οδικό άξονα Ε65, ο οποίος ενώνει την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό. Το έργο δημιουργεί έναν σύγχρονο διάδρομο μετακίνησης, ενισχύοντας τη σύνδεση της κεντρικής Ελλάδας με τη βόρεια χώρα, τη μεταφορά εμπορευμάτων, την περιφερειακή ανάπτυξη και την οδική ασφάλεια.

Κατά την τελετή παράδοσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Ε65 «τον πιο καθαρό καθρέφτη της διαδρομής που διανύσαμε», υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά».

«Η Ελλάδα της στασιμότητας, των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν. Με μια κυβέρνηση που μπορεί να λέει "το είπαμε και το κάναμε", ο Ε65 αποτελεί την πιο χαρακτηριστική απόδειξη αυτής της πορείας», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

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Αναφορά στον Γιώργο Σουφλιά και στις δυσκολίες του έργου

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική μνεία στον πρώην υπουργό Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος είχε θέσει τις βάσεις για τον σχεδιασμό του αυτοκινητοδρόμου, ενώ αναφέρθηκε στις προσπάθειες που απαιτήθηκαν για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που είχαν καθυστερήσει την ολοκλήρωσή του.

Όπως σημείωσε, η υλοποίηση του έργου χρειάστηκε να αντιμετωπίσει σημαντικές γραφειοκρατικές δυσκολίες, αλλά και προκλήσεις στη διασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης.

«Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα, εμείς είδαμε προοπτική», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Εδώ πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης στη χρηματοδότηση του έργου, απαντώντας παράλληλα στην κριτική της αντιπολίτευσης για τη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων.

«Όταν μας ρωτούν πού πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, πρέπει να απαντάμε: εδώ πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ε65 από έργο που κινδύνευε να αποτελέσει «σύμβολο εθνικής ανεπάρκειας», αποτελεί πλέον παράδειγμα της Ελλάδας μιας νέας εποχής.

Η ιστορία με το ταξίδι στα Γρεβενά και τη φον ντερ Λάιεν

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες εξασφάλισης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου, αποκαλύπτοντας πως είχε συζητήσει προσωπικά το θέμα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως είπε, της είχε περιγράψει τη δική του εμπειρία από ταξίδι προς τη Βασιλίτσα μέσω του παλιού οδικού δικτύου, όταν μαζί με τις κόρες του αντιμετώπισε σημαντική ταλαιπωρία, καθώς έπαθαν δύο λάστιχα και έφτασαν σε ξενοδοχείο στα Γρεβενά στις 3 τα ξημερώματα.

Νέα επίθεση στην αντιπολίτευση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση απαντά στην κριτική με έργα.

«Απέναντι στη μίζερη στάση τους η κυβέρνηση απαντά με έργο. Προχωράμε για την Ελλάδα του 2030, με μόνιμο στόχο η καθημερινότητα των Ελλήνων να γίνεται όλο και καλύτερη», ανέφερε.

Με την ολοκλήρωση του Ε65, ο νέος αυτοκινητόδρομος μήκους περίπου 182 χιλιομέτρων περνά πλέον στο σύνολό του σε λειτουργία, αποτελώντας έναν νέο στρατηγικό άξονα μεταφορών για τη χώρα.

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