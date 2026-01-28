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Θεσσαλονίκη: Υπό διερεύνηση οι θάνατοι δύο γυναικών σε υπόγειο πολυκατοικίας - Δύο προσαγωγές
Ειδήσεις
09:21 - 28 Ιαν 2026

Θεσσαλονίκη: Υπό διερεύνηση οι θάνατοι δύο γυναικών σε υπόγειο πολυκατοικίας - Δύο προσαγωγές

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η υπόθεση που ήρθε στο φως το απόγευμα της Τρίτης (27/01) στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, όπου εντοπίστηκαν ίχνη που παραπέμπουν στον θάνατο δύο γυναικών, ηλικίας 46 και 42 ετών, σε διαφορετικούς χρόνους και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι Αρχές ερευνούν υπόγειο χώρο πολυκατοικίας της περιοχής, ο οποίος φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τα τραγικά περιστατικά, ενώ βασικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ένας 52χρονος άνδρας, γνωστός στις Αρχές για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 52χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι βρισκόταν μαζί με τη 46χρονη γυναίκα κάνοντας χρήση ουσιών, όταν εκείνη άρχισε να φωνάζει. Όπως ισχυρίστηκε, στην προσπάθειά του να την ακινητοποιήσει, της έφραξε το στόμα, με αποτέλεσμα να επέλθει ασφυξία και να χάσει τη ζωή της.

Στη συνέχεια, όπως κατέθεσε, με τη βοήθεια ακόμη ενός ατόμου μετέφεραν τη σορό και την απέθεσαν σε κάδο απορριμμάτων. Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη τον Οκτώβριο του 2025, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες δεν είχε δώσει σημεία ζωής εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για τη δεύτερη γυναίκα, ηλικίας 42 ετών, ο 52χρονος αρνείται οποιαδήποτε εγκληματική πράξη. Υποστήριξε ότι μετά από εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών ουσιών, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και δεν επανήλθε ποτέ.

Το άψυχο σώμα της φέρεται να μεταφέρθηκε προσωρινά σε ταράτσα της ίδιας πολυκατοικίας, όπου παρέμεινε για αρκετές ώρες. Ο ύποπτος αποδίδει τον θάνατο σε υπερβολική χρήση ουσιών, χωρίς δική του εμπλοκή.

Σε εξέλιξη η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι πραγματοποίησαν εκτενή αυτοψία στον υπόγειο χώρο και συνέλεξαν πειστήρια που θα αξιολογηθούν εργαστηριακά.

Μέχρι στιγμής, δύο άτομα έχουν προσαχθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, οι οποίες αναμένεται να ρίξουν καθοριστικό φως στα ακριβή αίτια θανάτου των δύο γυναικών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση μιας ιδιαίτερα σκοτεινής υπόθεσης.

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