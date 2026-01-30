ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣτΕ: Παράνομη η άρνηση ανανέωσης διαβατηρίου λόγω παλαιάς αστυνομικής ταυτότητας
Ειδήσεις
17:07 - 30 Ιαν 2026

ΣτΕ: Παράνομη η άρνηση ανανέωσης διαβατηρίου λόγω παλαιάς αστυνομικής ταυτότητας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχει τη δυνατότητα να απορρίψει αίτημα έκδοσης ή ανανέωσης διαβατηρίου με μοναδική αιτιολογία ότι η αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος είναι παλαιού τύπου και ότι η φωτογραφία που φέρει παρουσιάζει εμφανείς διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη σημερινή του εικόνα, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Συγκεκριμένα, πολίτης υπέβαλε το προηγούμενο έτος αίτηση για ανανέωση του διαβατηρίου του, καταθέτοντας ως δικαιολογητικό το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς του, το οποίο είχε εκδοθεί τον Μάιο του 1972, δηλαδή πριν από 54 χρόνια. Ωστόσο, η Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. απέρριψε το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι το δελτίο ταυτότητας «πρέπει να αντικατασταθεί, καθόσον έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 15 ετών από την ημερομηνία έκδοσής του με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ταυτοπροσωπία του εικονιζόμενου σε αυτό προσώπου με το άτομο το οποίο απεικονίζεται στην επικολληθείσα φωτογραφία στην κατατεθείσα αίτηση του διαβατηρίου».

Η προσφυγή στην ΕΛ.ΑΣ. και στη συνέχεια στο ΣτΕ

Ο ενδιαφερόμενος κατέθεσε προσφυγή στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. κατά της απόφασης μη ανανέωσης του διαβατηρίου του, η οποία όμως απορρίφθηκε. Παράλληλα, του επισημάνθηκε ότι «εφόσον επιθυμεί να εφοδιαστεί με ελληνικό διαβατήριο θα πρέπει να επανυποβάλει αίτημα, αντικαθιστώντας το δελτίο ταυτότητάς του με νέο».

Ακολούθως, ο πολίτης προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αιτούμενος την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΛ.ΑΣ., υποστηρίζοντας ότι η απορριπτική πράξη στερείται επαρκούς αιτιολογίας και ότι του προκαλεί σοβαρή και δυσχερώς αναστρέψιμη βλάβη, καθώς επιθυμεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό τόσο για προσωπικούς λόγους όσο και για λόγους που σχετίζονται με την υγεία της συζύγου του.

Η απόφαση

Η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Ηλία Μάζο και εισηγήτρια την πάρεδρο Χάιδω Ευαγγελίου, υπενθυμίζει ότι ήδη από το 2021 το ανώτατο δικαστήριο έχει κρίνει:
«Ότι σε περίπτωση κατά την οποία έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του δελτίου ταυτότητας (15 έτη) και μέχρι να αντικατασταθεί αυτό θεωρείται ισχυρό. Πριν από τη χορήγηση του διαβατηρίου οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγχουν μόνο αν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά, μεταξύ δε αυτών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος την έκδοση διαβατηρίου, το οποίο οφείλουν να δεχτούν εφόσον δεν συντρέχει βάσιμη αμφιβολία περί τη γνησιότητα του, όχι δε και να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος».

Παράλληλα, το ΣτΕ έκανε δεκτό το αίτημα αναστολής, λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι η ΕΛ.ΑΣ. δεν επικαλείται λόγους δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογούν τη μη ανανέωση του διαβατηρίου, ιδίως όταν στον ίδιο πολίτη είχε χορηγηθεί διαβατήριο το 2015 με την κατάθεση αντιγράφου της ίδιας αστυνομικής ταυτότητας, και αφετέρου ότι η άρνηση ανανέωσης πιθανολογείται πως θα του προκαλέσει σοβαρή και δύσκολα επανορθώσιμη βλάβη στην οικογενειακή του ζωή.

Τέλος, το Συμβούλιο της Επικρατείας επισημαίνει ότι η Διεύθυνση Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ. «υποχρεούται να λάβει υπόψη το προσκομισθέν ως κατά νόμον απαιτούμενο δικαιολογητικό, φωτοαντίγραφο του υπ΄ αριθμόν … δελτίου ταυτότητας του αιτούντος, για την εξέταση του αιτήματος ανανέωσης του διαβατηρίου του».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΚΤΕΡ: Θετική γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΣτΕ για το έργο στις Κολυμπήθρες Πάρου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΚΤΕΡ: Θετική γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΣτΕ για το έργο στις Κολυμπήθρες Πάρου

ΠΑΣΟΚ στο ΣτΕ: Η ενδυνάμωση των εγγυήσεων της Δικαιοσύνης, απαιτεί ειλικρινή διαβούλευση ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ στο ΣτΕ: Η ενδυνάμωση των εγγυήσεων της Δικαιοσύνης, απαιτεί ειλικρινή διαβούλευση ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης

ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ
Ναυτιλία

ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ

Νέα «καμπάνα» από το ΣτΕ για άδειες της ΥΔΟΜ Μήλου στη Σίφνο – Πιθανή ευρωπαϊκή διάσταση της υπόθεσης
Ειδήσεις

Νέα «καμπάνα» από το ΣτΕ για άδειες της ΥΔΟΜ Μήλου στη Σίφνο – Πιθανή ευρωπαϊκή διάσταση της υπόθεσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:00

Η Ισπανία βυθίζεται στο σκοτάδι: Η ολική έκλειψη Ηλίου που θα καθηλώσει την Ευρώπη = Η εικόνα στην Ελλάδα

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:43

Από τον αέρα… στην παραλία: Έρευνα για το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:30

DW: Υπερεξουσίες στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:25

Η έκλειψη εκτόξευσε τις τιμές στα ξενοδοχεία: Άνω των $1.000 δολαρίων η βραδιά στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:00

Νέοι ισχυροί άνδρες των Λέικερς οι Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ με deal άνω των $12 δισ.

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:28

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:13

Τραμπ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:02

Καύσωνας με βαρύ τίμημα: Έως €180 δισ. το κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 17:47

Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο Αθηνών – «Απογειώθηκε» η HELLENiQ ENERGY

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 17:20

Πώς «φουσκώνει» η Space X το νορβηγικό κρατικό fund – Η επένδυση των $1,2 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12/08/2026 - 17:17

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των OMODA & JAECOO αυξήθηκαν κατά 148,9%

Πολιτική
12/08/2026 - 17:03

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 16:44

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:36

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο αποχαιρετισμός στον πατέρα του

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:21

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 15:52

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:45

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:22

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 14:54

IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:45

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αυτοδιοίκηση
12/08/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνει» ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα (12/8) τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:20

Πρώτο τεστ για τον Μπέρναμ: Προεδρεύει σε έκτακτη σύσκεψη, καθώς η Βρετανία πλήττεται από ακραίο καύσωνα

Οικονομία
12/08/2026 - 14:15

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:03

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (13/8) - Σε ύψιστη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 13:54

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:45

Τελείωσε ο μήνας του μέλιτος του Μαμντάνι με τη Νέα Υόρκη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/08/2026 - 13:40

ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για την καταγραφή των αγροτικών ζημιών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:37

Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 13:22

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ