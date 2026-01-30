ΣτΕ: Παράνομη η άρνηση ανανέωσης διαβατηρίου λόγω παλαιάς αστυνομικής ταυτότητας

Η Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχει τη δυνατότητα να απορρίψει αίτημα έκδοσης ή ανανέωσης διαβατηρίου με μοναδική αιτιολογία ότι η αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος είναι παλαιού τύπου και ότι η φωτογραφία που φέρει παρουσιάζει εμφανείς διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη σημερινή του εικόνα, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Συγκεκριμένα, πολίτης υπέβαλε το προηγούμενο έτος αίτηση για ανανέωση του διαβατηρίου του, καταθέτοντας ως δικαιολογητικό το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς του, το οποίο είχε εκδοθεί τον Μάιο του 1972, δηλαδή πριν από 54 χρόνια. Ωστόσο, η Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. απέρριψε το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι το δελτίο ταυτότητας «πρέπει να αντικατασταθεί, καθόσον έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 15 ετών από την ημερομηνία έκδοσής του με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ταυτοπροσωπία του εικονιζόμενου σε αυτό προσώπου με το άτομο το οποίο απεικονίζεται στην επικολληθείσα φωτογραφία στην κατατεθείσα αίτηση του διαβατηρίου».

Η προσφυγή στην ΕΛ.ΑΣ. και στη συνέχεια στο ΣτΕ

Ο ενδιαφερόμενος κατέθεσε προσφυγή στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. κατά της απόφασης μη ανανέωσης του διαβατηρίου του, η οποία όμως απορρίφθηκε. Παράλληλα, του επισημάνθηκε ότι «εφόσον επιθυμεί να εφοδιαστεί με ελληνικό διαβατήριο θα πρέπει να επανυποβάλει αίτημα, αντικαθιστώντας το δελτίο ταυτότητάς του με νέο».

Ακολούθως, ο πολίτης προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αιτούμενος την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΛ.ΑΣ., υποστηρίζοντας ότι η απορριπτική πράξη στερείται επαρκούς αιτιολογίας και ότι του προκαλεί σοβαρή και δυσχερώς αναστρέψιμη βλάβη, καθώς επιθυμεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό τόσο για προσωπικούς λόγους όσο και για λόγους που σχετίζονται με την υγεία της συζύγου του.

Η απόφαση

Η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Ηλία Μάζο και εισηγήτρια την πάρεδρο Χάιδω Ευαγγελίου, υπενθυμίζει ότι ήδη από το 2021 το ανώτατο δικαστήριο έχει κρίνει:

«Ότι σε περίπτωση κατά την οποία έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του δελτίου ταυτότητας (15 έτη) και μέχρι να αντικατασταθεί αυτό θεωρείται ισχυρό. Πριν από τη χορήγηση του διαβατηρίου οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγχουν μόνο αν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά, μεταξύ δε αυτών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος την έκδοση διαβατηρίου, το οποίο οφείλουν να δεχτούν εφόσον δεν συντρέχει βάσιμη αμφιβολία περί τη γνησιότητα του, όχι δε και να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος».

Παράλληλα, το ΣτΕ έκανε δεκτό το αίτημα αναστολής, λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι η ΕΛ.ΑΣ. δεν επικαλείται λόγους δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογούν τη μη ανανέωση του διαβατηρίου, ιδίως όταν στον ίδιο πολίτη είχε χορηγηθεί διαβατήριο το 2015 με την κατάθεση αντιγράφου της ίδιας αστυνομικής ταυτότητας, και αφετέρου ότι η άρνηση ανανέωσης πιθανολογείται πως θα του προκαλέσει σοβαρή και δύσκολα επανορθώσιμη βλάβη στην οικογενειακή του ζωή.

Τέλος, το Συμβούλιο της Επικρατείας επισημαίνει ότι η Διεύθυνση Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ. «υποχρεούται να λάβει υπόψη το προσκομισθέν ως κατά νόμον απαιτούμενο δικαιολογητικό, φωτοαντίγραφο του υπ΄ αριθμόν … δελτίου ταυτότητας του αιτούντος, για την εξέταση του αιτήματος ανανέωσης του διαβατηρίου του».